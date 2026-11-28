Ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως είναι έτοιμος να παραμερίσει την αρχή που θέλει το κόμμα με τις περισσότερες ψήφους να ηγείται της κυβέρνησης, λόγω των υπαρξιακών απειλών που αντιμετωπίζει το Ισραήλ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ, την πρωθυπουργία σε ένα σύστημα εκ περιτροπής, στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως είναι έτοιμος να παραμερίσει την αρχή που θέλει το κόμμα με τις περισσότερες ψήφους να ηγείται της κυβέρνησης, λόγω των υπαρξιακών απειλών που αντιμετωπίζει το Ισραήλ.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο X, «η ευθύνη μου ως ηγέτης με υποχρεώνει να αφήσω τα πάντα στην άκρη και να αποδεχτώ ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ πρώτα να ασκήσει τα καθήκοντα του πρωθυπουργού», εκφράζοντας τη στήριξή του σε μια κυβέρνηση ενότητας.

Μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ανέθεσε στον Γκάντι Άιζενκοτ τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, καθώς καμία πολιτική παράταξη δεν εξασφάλισε απόλυτη πλειοψηφία.