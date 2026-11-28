Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου έγιναν στο Σεβεροντβίνσκ, μετά την τελετή ένταξης του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου «Perm» στον Στόλο του Ειρηνικού

Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των ναυτικών δυνατοτήτων της Ρωσίας, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό του υποβρυχιακού στόλου και την παρουσία του σε όλους τους ωκεανούς, ανέδειξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Agentstvo

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου έγιναν στο Σεβεροντβίνσκ, μετά την τελετή ένταξης του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου «Perm» στον Στόλο του Ειρηνικού.

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Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι το σύνολο του Πολεμικού Ναυτικού, από τα υποβρύχια και τα πλοία επιφανείας έως τις παράκτιες μονάδες, πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κάθε απειλής που προέρχεται από τη θάλασσα.

Όπως ανέφερε, η εξέλιξη των ναυτικών τακτικών καθιστά αναγκαία όχι μόνο τη ναυπήγηση νέων υποβρυχίων, αλλά και τη διαρκή αναβάθμιση των αντιπλοϊκών πυραύλων και των όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, προκειμένου η Ρωσία να ενισχύσει τις επιθετικές και αποτρεπτικές της δυνατότητες.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας να συμμετάσχουν πιο ενεργά στην ανάπτυξη της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας.

Το γεωπολιτικό υπόβαθρο και οι επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων

Σύμφωνα με το Agentstvo, η στρατηγική αυτή δεν περιορίζεται στις ανάγκες του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά συνδέεται και με την αυξανόμενη ένταση γύρω από τη ρωσική ναυτική παρουσία, καθώς και με τις επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων σε διεθνή ύδατα.

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Στο ίδιο πλαίσιο, το δημοσίευμα αναφέρεται σε δύο περιστατικά:

21 Νοεμβρίου: Επίθεση στο φορτηγό πλοίο «Sparta II» στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Επίθεση στο φορτηγό πλοίο «Sparta II» στον Κόλπο της Φινλανδίας. 22 Νοεμβρίου: Πλήγμα σε δύο ρωσικά σκάφη ανοιχτά της Λιβύης, μεταξύ των οποίων και η κορβέτα «Merkury», με την Ουκρανία να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Τους προηγούμενους μήνες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προειδοποιήσει τη Δύση ότι η Ρωσία θα προχωρούσε σε «αναλογικές» απαντήσεις σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, από τη Βαλτική και τον Ατλαντικό έως τον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό.

Η σύνοδος στο Σενζέν και οι αιχμές του Κιέβου

Οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν την τριμερή σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου στο Σενζέν της Κίνας, με τη συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με τις αναφορές για τη συνάντηση, οι τρεις ηγέτες κατέληξαν σε μια γενικόλογη διακήρυξη για τον ρόλο του ΟΗΕ και την ενεργειακή συνεργασία, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική αναφορά στο ουκρανικό ζήτημα.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη σύνοδο διπλωματική ήττα για τη Μόσχα. Όπως υποστήριξε, ο Πούτιν επιχείρησε να προωθήσει μια νέα συμφωνία κατανομής σφαιρών επιρροής, στα πρότυπα της Γιάλτας, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει τη στήριξη του Πεκίνου.

Κατά την ουκρανική εκτίμηση, η εξέλιξη αυτή συνδέθηκε με τη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση που ακολούθησε την επόμενη νύχτα.