Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξέτασαν δεκάδες ώρες βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, συνέλεξαν αποτυπώματα και άλλα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, ενώ έλαβαν καταθέσεις από μάρτυρες

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η δολοφονία ενός 43χρονου επιχειρηματία και του 14χρονου γιου του, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς σε δασική περιοχή της Σμύρνης. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται η δεύτερη σύζυγος του επιχειρηματία, καθώς και η μπέιμπι σίτερ του μόλις ενάμιση μηνός βρέφους τους, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η διπλή δολοφονία να συνδέεται με οικονομικά και κληρονομικά κίνητρα.

Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί τρία άτομα: η 29χρονη σύζυγος του επιχειρηματία, Εμέλ Ντουρναγκιόλ, η 18χρονη μπέιμπι σίτερ του βρέφους, Ναζλί Κουρσούν, και ο 21χρονος σύντροφός της, Χουσεΐν Καρ.

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Θύματα είναι ο 43χρονος Εγιούπ Ντουρναγκιόλ, ιδιοκτήτης καφενείου και κτηνοτρόφος, και ο 14χρονος γιος του, Γιουσούφ, τον οποίο είχε αποκτήσει από προηγούμενο γάμο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών Μέσων Ενημέρωσης, η μπέιμπι σίτερ φέρεται να έχει ομολογήσει τη συμμετοχή της στο έγκλημα, ενώ ο αδελφός του επιχειρηματία υποστηρίζει ότι πίσω από τη δολοφονία βρίσκεται η επιδίωξη της συζύγου του να αποκτήσει τον έλεγχο της περιουσίας του.

Τα κρυπτογραφημένα μηνύματα που εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Demirören (DHA), η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν κάτοικοι της περιοχής Μορντογάν, στο Καραμπουρούν της Σμύρνης, άκουσαν πυροβολισμούς και ειδοποίησαν τη χωροφυλακή.

Οι σοροί πατέρα και γιου μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Σμύρνης. Μετά την ολοκλήρωση των νεκροψιών και νεκροτομών, παραδόθηκαν στους συγγενείς τους για την ταφή.

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İzmir’de 43 yaşındaki Eyüp Durnagöl ile önceki evliliğinden olan oğlu 14 yaşındaki oğlu Yusuf Durnagöl ormanda ölü bulundu. Eyüp Durnagöl’ün 29 yaşındaki eşi E.D., çiftin bebeğinin 18 yaşındaki bakıcısı N.I.K. ve 21 yaşındaki erkek arkadaşı H.K. tutuklandı. Cinayetin miras nedeniyle işlendiği düşünülüyor. — Türkçe Gündem (@turkcegundemtr) November 25, 2026

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξέτασαν δεκάδες ώρες βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, συνέλεξαν αποτυπώματα και άλλα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, ενώ έλαβαν καταθέσεις από μάρτυρες.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να διαδραμάτισαν οι κρυπτογραφημένες ηλεκτρονικές συνομιλίες μεταξύ των τριών κατηγορουμένων. Μηνύματα που είχαν ανταλλάξει πριν από τη διπλή δολοφονία περιλαμβάνονται πλέον στη δικογραφία.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και κρίθηκαν προφυλακιστέοι στις 24 Νοεμβρίου.

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Η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών Μέσων Ενημέρωσης, η μπέιμπι σίτερ έδωσε διαφορετικές εκδοχές για τα κίνητρα της δολοφονίας κατά τη διάρκεια των καταθέσεών της.

Αρχικά, φέρεται να υποστήριξε ότι ο 43χρονος την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά, επικαλούμενη το συγκεκριμένο περιστατικό ως αιτία της εμπλοκής της στο έγκλημα.

Στη συνέχεια, ωστόσο, σύμφωνα με τις εφημερίδες Sabah και Yeni Asır, φέρεται να υπέδειξε ως ηθική αυτουργό την 29χρονη σύζυγο του επιχειρηματία, υποστηρίζοντας ότι εκείνη είχε οργανώσει τη δολοφονία με σκοπό να αποκτήσει την περιουσία του.

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα τον ρόλο του συντρόφου της μπέιμπι σίτερ, ενώ έχουν εντοπίσει και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα.

Το DHA αναφέρει επίσης ότι στην έρευνα συμμετέχει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας (MIT), χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι της εμπλοκής της.

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Οι τρεις προφυλακισμένοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως υπό επιβαρυντικές περιστάσεις και προσχεδιασμένη δολοφονία ανηλίκου.

Οι καταγγελίες του αδελφού του επιχειρηματία

Μιλώντας στην εφημερίδα Sabah, ο αδελφός του 43χρονου, Χουσεΐν Ντουρναγκιόλ, περιέγραψε έναν γάμο διάρκειας τριάμισι ετών, ο οποίος, όπως υποστήριξε, χαρακτηριζόταν από συνεχείς εντάσεις, οικονομικές απαιτήσεις και δικαστικές διαμάχες.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, η 29χρονη εργαζόταν σε μεσιτικό γραφείο όταν γνώρισε τον αδελφό του, ο οποίος αποφάσισε να την παντρευτεί παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς του.

Ο ίδιος ανέφερε ότι, έπειτα από σοβαρό καβγά του ζευγαριού την προηγούμενη χρονιά, η γυναίκα είχε ζητήσει κοσμήματα αξίας 650.000 τουρκικών λιρών και ένα εκατομμύριο τουρκικές λίρες σε μετρητά, προκειμένου να επέλθει συμφιλίωση.

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Όπως υποστήριξε, το ζευγάρι έζησε χωριστά για περίπου έναν χρόνο, ενώ είχαν προηγηθεί καταγγελίες σε βάρος του επιχειρηματία, η φυλάκισή του και η έκδοση περιοριστικών μέτρων.

Ο αδελφός του θύματος σημείωσε ότι η οικογένεια είχε προσπαθήσει επανειλημμένα να τον μεταπείσει σχετικά με τον γάμο, χωρίς αποτέλεσμα.

«Το έγκλημα κυριολεκτικά προαναγγελλόταν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα χρήματα στις τράπεζες και οι τίτλοι ακινήτων στο χρηματοκιβώτιο

Ο Χουσεΐν Ντουρναγκιόλ υποστήριξε ότι ο αδελφός του διέθετε σημαντικές τραπεζικές καταθέσεις και ακίνητη περιουσία, ενώ φύλασσε τους τίτλους ιδιοκτησίας στο χρηματοκιβώτιό του.

Κατά τον ίδιο, η σύζυγος του επιχειρηματία γνώριζε την έκταση της περιουσίας του και αυτό αποτέλεσε το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία.

«Το έκαναν για να αποκτήσουν αυτά τα ακίνητα και τα χρήματα», ανέφερε.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία του επιχειρηματία και του 14χρονου γιου του να συνδέεται με οικονομικά και κληρονομικά συμφέροντα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα στοιχεία για τη συνολική αξία της περιουσίας του 43χρονου, ούτε έχει αποσαφηνιστεί το κληρονομικό καθεστώς της.

Η μπέιμπι σίτερ ενημέρωσε την οικογένεια για τη δολοφονία

Σύμφωνα με τον αδελφό του επιχειρηματία, η μπέιμπι σίτερ ήταν εκείνη που τον ενημέρωσε ότι ο 43χρονος είχε δεχθεί πυροβολισμούς, παρουσιάζοντας αρχικά το περιστατικό ως επίθεση από τρίτους.

Όπως ανέφερε, στη συνέχεια διατυπώθηκαν διαφορετικές εκδοχές για τα κίνητρα του εγκλήματος, από οικονομικές διαφορές έως ζητήματα «τιμής». Αργότερα, η νεαρή γυναίκα φέρεται να ομολόγησε ότι συμμετείχε στη δολοφονία έπειτα από παρότρυνση της συζύγου του επιχειρηματία.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ενδέχεται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στην υπόθεση, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Η οικογένεια του 43χρονου και του 14χρονου ζητά την πλήρη διαλεύκανση της διπλής δολοφονίας και την απόδοση δικαιοσύνης.