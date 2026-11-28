Η αστυνομία του Γουέστ Τσέστερ στην Πενσιλβάνια επιστράτευσε drone με θερμική κάμερα για να εντοπίσει το άτομο που περπατούσε ύποπτα πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές

Νόμιζε ότι θα δράσει ανενόχλητος μέσα στη νύχτα, όμως ξέχασε πως ακόμα και ο Γκριντς αφήνει… θερμικό ίχνος! Ο αγαπημένος πράσινος ήρωας που έγινε συνώνυμο της γιορτινής γκρίνιας και της ταινίας με τον Τζιμ Κάρεϊ εντοπίστηκε να περιφέρεται ύποπτα στις ράγες του Γουέστ Τσέστερ στις ΗΠΑ, βάζοντας σε συναγερμό την τοπική αστυνομία που έσπευσε να σώσει τα φετινά Χριστούγεννα.

Όλα ξεκίνησαν το προηγούμενο βράδυ, όταν οι αστυνομικοί δέχθηκαν αναφορά για ένα ύποπτο άτομο που περπατούσε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές της πόλης. Για να διαπιστώσουν ποιος βρισκόταν στο σημείο, επιστράτευσαν ένα drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, το οποίο κατέγραψε τον διάσημο πράσινο ήρωα που μισεί τα Χριστούγεννα εν δράσει.

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Αξιοποιώντας το υλικό σε πιο χαλαρό και γιορτινό κλίμα, το αστυνομικό τμήμα του Γουέστ Τσέστερ δημοσίευσε το χιουμοριστικό βίντεο στο Facebook, ανακοινώνοντας την «επιστροφή» του Γκριντς στην πόλη με σκοπό να καταστρέψει και φέτος τα Χριστούγεννα, μια ανάρτηση που έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί κάλεσαν τους κατοίκους να επικοινωνήσουν αμέσως με τη σελίδα του τμήματος στο Facebook σε περίπτωση που τον εντοπίσουν, ώστε να προχωρήσουν στη… «σύλληψή» του και να προστατεύσουν τις φετινές γιορτές.