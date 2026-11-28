Ο Γκάρι Νέβιλ έκανε μια τολμηρή πρόβλεψη για το μέλλον του Έρλινγκ Χάαλαντ, εκτιμώντας ότι ο Νορβηγός θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μιλώντας στο podcast «The Overlap», ο παλαίμαχος αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η μεταγραφή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα στους επόμενους 18 μήνες, χωρίς να αποκλείσει το προσεχές καλοκαίρι.

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ θα είναι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα σε το πολύ 18 μήνες, ίσως στο τέλος της σεζόν», δήλωσε ο Νέβιλ.

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Στη συνέχεια, περιέγραψε τις αλλαγές που θεωρεί πιθανές στην επίθεση της ισπανικής ομάδας, προβλέποντας αποχώρηση του Βινίσιους και μετακίνηση του Εμπαπέ στα αριστερά.

«Νομίζω ότι ο Βινίσιους θα φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Εμπαπέ θα μετακινηθεί στην αριστερή πτέρυγα και ο Χάαλαντ θα είναι ο κεντρικός επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης», πρόσθεσε.

Το συμβόλαιο του Χάαλαντ και η προοπτική της Ρεάλ

Ο Νορβηγός δεσμεύεται με τη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το 2034, ωστόσο έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η απόκτησή του, μάλιστα, αποτέλεσε βασική προεκλογική υπόσχεση του Ενρίκε Ρικέλμε στη διεκδίκηση της προεδρίας του συλλόγου, την οποία τελικά κέρδισε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Για τη γοητεία που ασκεί η προοπτική της Ρεάλ είχε μιλήσει και ο πατέρας του επιθετικού, Άλφι Χάαλαντ.

«Ο Έρλινγκ είναι ευτυχισμένος στη Σίτι, έχει συμβόλαιο μεγάλης διάρκειας… αλλά κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να αγωνιστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης», είχε δηλώσει.