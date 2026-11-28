Το ντέρμπι Άρης-Ολυμπιακός βρίσκεται μαζί με το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στη... βιτρίνα της 12ης αγωνιστικής αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ένα ματς το οποίο για τους «κιτρινόμαυρους» σηματοδοτεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μία… ηχηρή νίκη στη φετινή σεζόν.

Και για να φτάσουν σε αυτήν καλούνται να… αγγίξουν το τέλειο παιχνίδι. Κάτι που άφησε να εννοηθεί εμμέσως πλην σαφώς και ο Μιχάλης Γρηγορίου μιλώντας στη Nova για το επερχόμενο ματς.

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«Δύσκολο παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε αλάνθαστοι, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι και να δώσουμε συνέχεια στις εμφανίσεις και στα αποτελέσματα.

Θα πρέπει να κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι για να πάρουμε αυτό που θέλουμε» είπε αρχικά ο Έλληνας τεχνικός, για να σταθεί εν συνεχεία στα ατού του αντιπάλου.

«Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή ατομική ποιότητα και εκτός από αυτό, από τη στιγμή που ανέλαβε ο νέος προπονητής έχει μια διαφορετική εικόνα. Είναι μια ομάδα που δεν σου συγχωρεί το παραμικρό λάθος.

Θα πρέπει να είμαστε αλάνθαστοι, να μπορέσουμε να είμαστε καθοριστικοί σε σημεία του παιχνιδιού που θα πρέπει να βγάλουμε πράγματα στην έδρα μας και γενικά υψηλά στάνταρ απόδοσης».

Ένα ντέρμπι στο οποίο όλος ο κιτρινόμαυρος οργανισμός αναμένει μαζική παρουσία του κόσμου στο γήπεδο, μέσα και από τις μειωμένες τιμές στα εισιτήρια. «Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει την προσπάθεια που κάνουμε.

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Τον έχουμε ανάγκη, τον θέλουμε δίπλα μας. Προφανώς όλοι γνωρίζουν τη δυναμική του κόσμου του Άρη», δήλωσε σχετικά ο Γρηγορίου.

Τα δύο κίνητρα του προπονητή

Για τον Γρηγορίου, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό μπορεί να του προσφέρει δύο σημαντικά milestones.

Το πρώτο είναι να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι ως προπονητής του Άρη, έπειτα από πέντε ανεπιτυχείς προσπάθειες με μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες.

Από την άλλη, ο Γρηγορίου ψάχνει την πρώτη του… ever νίκη επί του Ολυμπιακού, αφού σε 13 ματς έχει 12 ήττες και μόλις μία ισοπαλία