Σχεδόν βέβαιη θεωρείται, σύμφωνα με πληροφορίες, η παράταση της επιδότησης των 40 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ ιδιαίτερα πιθανή κρίνεται η διατήρηση της ενίσχυσης των 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

Καθώς τα υφιστάμενα μέτρα λήγουν στο τέλος Νοεμβρίου, η αγορά αναμένει τις κυβερνητικές αποφάσεις που θα καθορίσουν το τελικό κόστος για τους καταναλωτές από την 1η Δεκεμβρίου. Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης κρίνεται σχεδόν δεδομένη, ενόψει της καρδιάς του χειμώνα και της αναμενόμενης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, οι πιθανότητες για τη συνέχιση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης παραμένουν αυξημένες, καθώς η τιμή του επηρεάζει άμεσα το μεταφορικό κόστος και τις τιμές των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. (vid)

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Αποκλιμάκωση στις αντλίες και προειδοποιήσεις για αυξήσεις

Στο μεταξύ, οι τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά συνεχίζουν να κινούνται πτωτικά, προσφέροντας μια ανάσα στους καταναλωτές. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ανέρχεται στα 1,90 ευρώ ανά λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 1,96 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται κατά μέσο όρο στα 1,38 ευρώ ανά λίτρο.

Ωστόσο, η πτώση ενδέχεται να είναι προσωρινή, καθώς εκπρόσωποι των βενζινοπωλών εκτιμούν ότι από την Τρίτη θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές διυλιστηρίου και για τα τρία καύσιμα. Η τάση αυτή αποδίδεται στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου την τελευταία εβδομάδα. Παρά τη σωρευτική υποχώρηση του Brent κατά 15,8% σε μηνιαία βάση, το τελευταίο επταήμερο η πτωτική πορεία αντιστράφηκε, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 94 δολάρια ανά βαρέλι, από 92,6 δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα.