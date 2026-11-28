Η μετάβαση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων σε περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2027, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης των περιφερειακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

Τον προβληματισμό του για το σχέδιο αναδιάρθρωσης των περιφερειακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ εξέφρασε με ανακοίνωσή του το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει, το σχέδιο προβλέπει ότι λειτουργίες και αρμοδιότητες των ΔΟΥ της περιφέρειας θα συγκεντρωθούν σε κεντρικές ή περιφερειακές δομές, όπως έγινε ήδη στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Η μετάβαση αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2027 από τον φορολογικό έλεγχο, με τη δημιουργία περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.).

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το ΟΕΕ σημειώνει ότι αναγνωρίζει πως ο περιορισμός της στενής προσωπικής σχέσης ανάμεσα στον εφοριακό και τον φορολογούμενο ή τον λογιστή-φοροτεχνικό είναι εύλογος στόχος. Επισημαίνει όμως ότι η απομάκρυνση των ελεγκτικών δομών δεν πρέπει να δυσκολεύει την υπηρεσιακή επικοινωνία, την παροχή διευκρινίσεων και την έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Αυτό ισχύει ιδίως για τις νησιωτικές και τις απομακρυσμένες περιοχές.

Σύμφωνα με το επιμελητήριο, αν οι περιφερειακές ΔΟΥ χάσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, θα υποβαθμιστούν στην πράξη. Αυτό θα συμβεί σε μια περίοδο που το ζητούμενο είναι η περιφερειακή ανάπτυξη και η αποκέντρωση. Παρά την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, η δια ζώσης επαφή και ο άμεσος διάλογος παραμένουν αναντικατάστατα για την επίλυση σύνθετων φορολογικών υποθέσεων. Η γεωγραφική απομάκρυνση των ελεγκτικών υπηρεσιών θα φέρει καθυστερήσεις, περισσότερη γραφειοκρατία και μεγάλο κόστος μετακινήσεων για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το ΟΕΕ επισημαίνει επίσης την ανησυχία για πιθανές υποχρεωτικές μετακινήσεις υπαλλήλων, με σημαντικό οικονομικό και προσωπικό κόστος.

Ακόμη, το επιμελητήριο τονίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί στους εμπλεκόμενους φορείς ολοκληρωμένη μελέτη επιπτώσεων. Δεν έχει παρουσιαστεί ούτε αποτίμηση του τρόπου λειτουργίας των ΕΛ.ΚΕ. σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Πριν οριστικοποιηθεί το σχέδιο, θα πρέπει να τεκμηριωθεί η σκοπιμότητά του και να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις για:

• τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις της περιφέρειας,

• το έργο των λογιστών-φοροτεχνικών,

• τη λειτουργία των ίδιων των φορολογικών υπηρεσιών.

«Η εκσυγχρονιστική προσπάθεια της φορολογικής διοίκησης δεν μπορεί να ταυτίζεται με την αποδυνάμωση της περιφέρειας και την ταλαιπωρία των συνεπών επιχειρήσεων και επαγγελματιών», σημειώνει ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας. Προσθέτει ότι η απομάκρυνση κρίσιμων κρατικών δομών από την επαρχία «στέλνει λανθασμένο μήνυμα και εντείνει τις ανισότητες».

Τις θέσεις αυτές ο κ. Κόλλιας τις διατυπώνει και σε επιστολή του προς την πολιτική ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

Στην επιστολή ζητά να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της περιφέρειας. Ζητά επίσης επίσημη ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού, καθώς και συνάντηση για να παρουσιάσει αναλυτικά τις θέσεις και τις προτάσεις του επιμελητηρίου.