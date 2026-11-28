Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το κόμμα του αρνήθηκε να αποκτήσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση με «ξένα κόλλυβα» ενώ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση για τη Δικαιοσύνη

Με σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα, τον νεποτισμό και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, αλλά και σαφές μήνυμα για την πολιτική πορεία της ΕΛ.Α.Σ., εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα επικίνδυνο ρήγμα στην κοινωνία, επανέφερε το σύνθημα «δεν πάει άλλο» και υποστήριξε ότι η ΕΛ.ΑΣ. εξελίσσεται σε εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για όσους, όπως είπε, ενοχλούνται από την πολιτική της παρουσία.

Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας

«Επτά χρόνια τώρα, τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο με τέτοια ταχύτητα, ώστε έχουμε πια χάσει τον λογαριασμό. Η αρπαχτή, το ρουσφέτι, ο νεποτισμός, έγιναν κανόνας! Η Δικαιοσύνη χειραγωγείται με τρόπο σκανδαλώδη. Το δημόσιο συμφέρον καταρρακώνεται.

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Και οι ανισότητες που όλα αυτά γεννούν έχουν δημιουργήσει ένα επικίνδυνο ρήγμα στην κοινωνία. Απέναντι σε αυτό το τσουνάμι κανείς και καμιά δεν μπορεί να μένει θεατής. Γιατί αν δεν το σταματήσουμε, οι ζημιές θα είναι ανεπανόρθωτες για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας. Για το αύριο της πατρίδας. Αυτό το αύριο της πατρίδας ήταν ο οδηγός μας τον περασμένο Μάη. Αυτό το «δεν πάει άλλο!»

Που ακούγεται από στόμα σε στόμα, στις παρέες, στα σπίτια, στις πλατείες, στις γειτονιές. Ήταν και είναι το κίνητρό μας. Να βγούμε ξανά μπροστά! Για τη ζωή μας! Για τα παιδιά μας! Για την πατρίδα!

Έτσι λοιπόν πριν από έξι μήνες ξεκινήσαμε όλες και όλοι μαζί το νέο ταξίδι της μάχης, της αντίστασης, της αλλαγής.

Με την ΕΛ.Α.Σ Για την Ελλάδα! Το δίκιο και την αλλαγή, για να παραφράσω το γνωστό σύνθημα.

Αρνηθήκαμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση με «ξένα κόλλυβα», αλλά παρ’ όλα αυτά η ΕΛ.Α.Σ αναδεικνύεται κάθε μέρα πιο πειστικά εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης.

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Ξεβολέψαμε είναι η αλήθεια πολλούς, κι αυτό εξηγεί τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν οι συνιστώσες του σημερινού συστήματος εξουσίας.

Ξεβολέψαμε είναι η αλήθεια πολλούς, κι αυτό εξηγεί τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν οι συνιστώσες του σημερινού συστήματος εξουσίας.

Σήμερα λοιπόν, στο Δεύτερο Εθνικό Συμβούλιο, έχουμε την ευθύνη να θέσουμε καθαρά μπροστά στο λαό το στόχο μας για την κρίσιμη μάχη των επερχόμενων εκλογών.

Και ο στόχος αυτός δεν είναι άλλος, από το να ενώσουμε σε ρεύμα νίκης τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που θέλει την Πολιτική Αλλαγή.

Νίκης, συντρόφισσες και σύντροφοι!

Καλά ακούσατε.

Ούτε δεύτερη θέση, ούτε δεύτερη Κυριακή.

Πρώτοι, από την πρώτη Κυριακή.

Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει την Αλλαγή».

Για Χατζηγιάννακη και «σπιτάκια» ανακύκλωσης: «Από τα σπιτάκια διαφθοράς στα γραφεία του Μίλτου – Ένα τσιγάρο δρόμος»

«Εδώ που τα λέμε όμως, ένα θράσος το έχουμε.

Το θράσος να είναι στη θέση του Γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ όχι ένας αργόμισθος, ή ένας αργυραμοιβός της εξουσίας, αλλά ένας ελεύθερος επαγγελματίας.

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Το θράσος να έχει μετατρέψει κάποια γραφεία του σε… γιάφκα της ΕΛ.Α.Σ.

Το θράσος να στεκόμαστε αποφασιστικά απέναντι στα χαλκεία, που μεθοδεύουν και επιχειρούν την ηθική δολοφονία των στελεχών μας και την κατασυκοφάντηση της ΕΛ.Α.Σ.

Και το θράσος βεβαίως να επιμένουμε να κάνουμε πολιτική όχι με την κρατική επιχορήγηση, ούτε με κρυφούς χορηγούς, αλλά με τη συνδρομή των μελών, των στελεχών και των φίλων μας.

Πώς τα φέρνει όμως η ζωή καμιά φορά.

Από τα σπιτάκια ανακύκλωσης, στα γραφεία του Μίλτου, κι από κει στα κελιά της ΓΑΔΑ και στα δίχτυα του εισαγγελέα.

Ένα τσιγάρο δρόμος αποδείχτηκε η διαδρομή ενός εκ των βασικών κατηγορουμένων της συκοφαντίας.

Χάνει όμως κανείς τα λόγια του και είναι δύσκολο να συγκρατήσει την οργή του, μπροστά στο δικό τους θράσος:

Είναι παρανομία να γίνονται συνεδριάσεις της ΕΛ.Α.Σ σε κάποια γραφεία της εταιρίας του γραμματέα της.

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Αλλά όχι η διασπάθιση του ευρωπαϊκού χρήματος για σπιτάκια διαφθοράς.

Όχι τα πάνω από ένα δις δανεικά κι αγύριστα εκείνων που δεν τους αφήνει να κοιμηθούν το του Μιλτιάδου τρόπαιον: Δυο δωμάτια στη Φιλελλήνων για να συνεδριάζουμε.

Αλλά δε θα τους κάνουμε τη χάρη.

Εμείς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε μέσα στην κοινωνία, να κάνουμε πολιτική με την κοινωνία, να ασκούμε το δικαίωμα του συνέρχεσθαι σε χώρους που προσφέρουν τα μέλη μας και να αντλούμε τα αναγκαία οικονομικά μέσα από τα μέλη και τους φίλους μας.

Όχι από αγνώστους χορηγούς.