Με διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων για διάστημα εννέα μηνών - Τη Δευτέρα η απολογία τους

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης, μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων, έπειτα από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την προμήθεια πολυκέντρων ανακύκλωσης με κοινοτικά κονδύλια. Η υπόθεση, που αφορά συμβάσεις συνολικού ύψους σχεδόν 80 εκατ. ευρώ, προκαλεί παράλληλα έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση και να θέτουν ζήτημα πολιτικών ευθυνών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 248 πολυκέντρα ανακύκλωσης που προμηθεύτηκαν οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων στις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης.

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Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και ηθική αυτουργία σε απάτη και απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Παράλληλα, με διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία τους για διάστημα εννέα μηνών.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Οι δικαστικές εξελίξεις προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία ζητούν απαντήσεις για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και τις ευθύνες των αρμόδιων κυβερνητικών στελεχών.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κάνει λόγο για σοβαρότατα ζητήματα πολιτικής ευθύνης για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι χρειάστηκε και πάλι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να διερευνηθεί η διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων στη χώρα.

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Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα υπογραμμίζει ότι όσοι συμμετείχαν σε εκδηλώσεις για την παρουσίαση των έργων και φωτογραφίζονταν δίπλα στους επιχειρηματίες οφείλουν σήμερα να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις.

Παράλληλα, σημειώνει ότι το τεκμήριο της αθωότητας είναι αδιαπραγμάτευτο, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την αποφυγή της πολιτικής λογοδοσίας.

Το ΠΑΣΟΚ στρέφει τα ερωτήματά του προς τον πρωθυπουργό, ζητώντας να διευκρινιστεί ποιοι γνώριζαν, ποιοι αποφάσιζαν και ποιοι είχαν την ευθύνη του ελέγχου. Μάλιστα, κάνει αναφορά στις προηγούμενες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση, θέτοντας το ερώτημα εάν θα προκύψει ένα σκάνδαλο αντίστοιχης διάστασης με εκείνο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνδέει την υπόθεση με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για ακόμη μία περίπτωση φερόμενης διασπάθισης δημόσιου χρήματος.

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Στην ανακοίνωσή του, με τίτλο «Σπιτάκια ανακύκλωσης: 8 χρόνια ανακυκλώνει σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία», το κόμμα αναφέρεται στις υπερτιμολογήσεις, στις αποφάσεις ανάκτησης σχεδόν 40 εκατ. ευρώ και στα ερωτήματα που προκύπτουν για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών.

Παράλληλα, ζητά απαντήσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, όπως αναφέρει, είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, ενώ θέτει ερωτήματα για το τι γνώριζαν οι αρμόδιοι υπουργοί, ποιοι ενέκριναν τις επίμαχες δαπάνες και ποιοι είχαν την ευθύνη της εποπτείας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ακόμη ότι είχε αναδείξει την υπόθεση ήδη από το 2020, κάνοντας λόγο για 15 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και για κατάθεση φακέλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Το ΚΚΕ, από την πλευρά του, χαρακτηρίζει την υπόθεση αποτέλεσμα της παράδοσης της ανακύκλωσης και άλλων υποδομών σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Υποστηρίζει ότι είχε καταγγείλει το ζήτημα ήδη από το 2023, συνδέοντάς το με την πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Στο ίδιο πλαίσιο, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.ΑΣ.) ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για ακόμη μία υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις εισπράξεις της εταιρείας, στις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε και στο σπίτι του πρώην γενικού γραμματέα ΕΣΠΑ.

Εφ’ όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη», έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, για τη διαφθορά στη χώρα, τονίζοντας ότι έχει «έχει γίνει κανονικότητα, δυστυχώς. Η σημερινή κυβέρνηση είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα. Βλέπουμε όλοι, κάθε μέρα βγαίνει κι ένα καινούργιο. Έχουμε γίνει πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».