Παράλληλα με το εορταστικό πρόγραμμα, ο υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι εφαρμόζονται μειώσεις τιμών σε 1.140 κωδικούς προϊόντων με μέση έκπτωση 7,1 τοις εκατό

Το πρόγραμμα «Γιορτές για όλους» αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις 18 Δεκεμβρίου, προσφέροντας εκπτώσεις έως 25%. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ένταξη 300 κωδικών προϊόντων από 30 διαφορετικές κατηγορίες, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews.

Εστιάζοντας στις πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της ακρίβειας κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, ο υφυπουργός στάθηκε στη συνεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για εντατικούς ελέγχους στην αγορά και προανήγγειλε την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες από το 2027.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Συνολικά 26 κατηγορίες προϊόντων περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής στην πρωτοβουλία «Γιορτές για όλους», με το πλήθος των κωδικών να αγγίζει τους 300. Όπως διευκρίνισε ο κ. Σπανάκης, οι διαβουλεύσεις με τους φορείς της αγοράς συνεχίζονται, με στόχο την κάλυψη του μέγιστου εύρους των καταναλωτικών αναγκών ενόψει των εορτών. Κατά τον ίδιο, οι μειώσεις τιμών θα ανέρχονται στο 25% για τη συντριπτική πλειονότητα των ειδών, ενώ για τα υπόλοιπα προϊόντα το ποσοστό της έκπτωσης θα κυμαίνεται μεταξύ 10%, 15% και 20%.

Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κρέατα, βασιλόπιτες, τσουρέκια, φέτα, κίτρινα τυριά, καφές, σοκολατάκια, μπισκότα και αναψυκτικά, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για τη διεύρυνσή του και στην αγορά παιχνιδιών, ώστε να καλυφθούν και οι ανάγκες των καταναλωτών για εορταστικά δώρα. Ο κ. Σπανάκης γνωστοποίησε ότι είχε συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ενώ την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται συνάντηση με εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. Όπως υπογράμμισε, όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, με κοινό στόχο τη μείωση του κόστους των προϊόντων που προορίζονται για το εορταστικό τραπέζι.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ειδική σήμανση στα ράφια και ενημέρωση των καταναλωτών μέσω εφαρμογής

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των καταναλωτών και στη διαφάνεια των εκπτώσεων, διευκρινίζοντας ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται ενιαίες τιμές προϊόντων σε όλες τις αλυσίδες.

Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση με την ένδειξη «Γιορτές για όλους» στα ράφια των καταστημάτων, ενώ σχετική ενημέρωση θα παρέχεται και μέσω της εφαρμογής «Πόσο κάνει;».

Στόχος του υπουργείου είναι να αναγράφονται η προηγούμενη τιμή, η νέα τιμή και το ποσοστό της έκπτωσης, ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις προσφορές και να επιλέγουν τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο τεχνητής αύξησης των αρχικών τιμών πριν από την εφαρμογή των εκπτώσεων, ο κ. Σπανάκης επισήμανε τη σημασία της διαφάνειας και της επαρκούς πληροφόρησης του καταναλωτικού κοινού.

Διαφήμιση

Παράλληλα, εφαρμόζονται μειώσεις τιμών σε 1.140 κωδικούς προϊόντων

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι το εορταστικό πρόγραμμα θα λειτουργήσει παράλληλα με την Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση Τιμών. Στο πλαίσιο της τελευταίας, όπως ανέφερε, έχουν ενταχθεί 1.140 κωδικοί προϊόντων, οι οποίοι παρουσιάζουν μέση έκπτωση 7,1%.

Ερωτηθείς για το εάν το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι ακριβότερο ή φθηνότερο σε σύγκριση με πέρυσι, ο κ. Σπανάκης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις αναλύσεις του υπουργείου, στην πλειονότητα των κωδικών καταγράφεται σταθερότητα των τιμών, χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίσει το συνολικό κόστος του εορταστικού τραπεζιού.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν νέες ανατιμητικές πιέσεις στην αγορά, τις οποίες απέδωσε κυρίως στο ενεργειακό κόστος και στο κόστος μεταφοράς, επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων κινείται σε χαμηλά επίπεδα και ότι υπήρξε μήνας κατά τον οποίο ήταν αρνητικός.

Διαφήμιση

Αναφερόμενος στις λαϊκές αγορές, υποστήριξε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι τιμές παραμένουν στα περσινά επίπεδα ή διαμορφώνονται ακόμη χαμηλότερα.

Αμετάβλητες παραμένουν οι τιμές στα ζαχαροπλαστεία

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, εστιάζοντας ειδικότερα στον κλάδο των ζαχαροπλαστείων.

Όπως γνωστοποιήθηκε έπειτα από συνάντηση με εκπροσώπους του κλάδου, αναμένεται να διατηρηθούν σταθερές οι τιμές σε περίπου 250 κωδικούς προϊόντων ζαχαροπλαστικής, ενώ σε ορισμένα είδη εκτιμάται ότι θα υπάρξουν μειώσεις λόγω της υποχώρησης της τιμής της σοκολάτας.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της σχέσης εμπιστοσύνης που διατηρούν οι καταναλωτές με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα συνοικιακά καταστήματα, όπως τα κρεοπωλεία, οι φούρνοι και τα ζαχαροπλαστεία.

«Όλοι βάζουν πλάτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι επαφές με τους εκπροσώπους της αγοράς θα συνεχιστούν μέχρι την έναρξη του εορταστικού προγράμματος.

Διαφήμιση

Αγορά: Στους 38.000 οι έλεγχοι – Ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης από το 2027

Στο μέτωπο της εποπτείας της αγοράς, ο υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή έχει διενεργήσει μέχρι σήμερα 38.000 ελέγχους, οι οποίοι αναμένεται να εντατικοποιηθούν και να αποκτήσουν πιο στοχευμένο χαρακτήρα.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στην εκπτωτική περίοδο της Black Friday, σημείωσε ότι πραγματοποιείται και ηλεκτρονική παρακολούθηση των τιμών, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν οι εκπτώσεις που ανακοινώνουν οι επιχειρήσεις είναι πραγματικές.

Όπως εξήγησε, το ποσοστό της έκπτωσης προσδιορίζεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι το 2027 οι έλεγχοι στην αγορά θα πραγματοποιούνται και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών και την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

«Στόχος μας είναι η προστασία του καταναλωτή, να μην υπάρχουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να μπορέσουμε να έχουμε μία αγορά που να δίνει επιλογές στους καταναλωτές μας», τόνισε.

Ανακύκλωση: Τι δήλωσε για την έρευνα σχετικά με τα «σπιτάκια» και τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στην πολιτική επικαιρότητα και στην έρευνα σχετικά με τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης, ο κ. Σπανάκης επισήμανε ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη και ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

«Εμπιστευόμαστε τη Δικαιοσύνη», ανέφερε, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε ότι σπεύδει να καταλήξει σε συμπεράσματα πριν αποφανθούν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου της αθωότητας για όλους όσοι εμπλέκονται ή φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του κατά του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας απαντήσεις σχετικά με την παραχώρηση χώρου από κατασκευαστική εταιρεία στον νέο πολιτικό του φορέα.

Ο κ. Σπανάκης έθεσε ζήτημα ενδεχόμενης παραβίασης της εκλογικής νομοθεσίας, σημειώνοντας ότι οι σχετικές αιτιάσεις θα πρέπει να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές.

«Από τα αποδυτήρια να ξεκινάς έτσι, τότε νομίζω ότι χάνει την αξιοπιστία της η οποιαδήποτε δημόσια πρόταση του κ. Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.