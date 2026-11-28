Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και θα έχει συνολική διάρκεια 33 μηνών για την υποστήριξη των παιδιών

Με voucher για δωρεάν υπηρεσίες, όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και ενισχυτική διδασκαλία, ο Δήμος Αθηναίων επιχειρεί να στηρίξει παιδιά από ευάλωτες οικογένειες. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, ξεκινά τον Ιανουάριο του 2027 και θα έχει διάρκεια 33 μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες που οι οικογένειές τους δυσκολεύονται να καλύψουν.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Δεν μπορεί οι δυνατότητες ενός παιδιού να εξαρτώνται από το πορτοφόλι των γονιών του. Κι όμως, για πολλές οικογένειες ακόμη και μια επίσκεψη στον λογοθεραπευτή ή τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας είναι έξοδα που δυσκολεύονται να καλύψουν. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Γι’ αυτό δίνουμε σε παιδιά τη δυνατότητα να έχουν δωρεάν τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που χρειάζονται, αλλά και να συμμετέχουν σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας δεν είναι απλώς ζήτημα κοινωνικής πολιτικής. Είναι ζήτημα ίσων ευκαιριών. Και σε αυτό δεν χωρούν εκπτώσεις».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η Αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων & Παιδικής Προστασίας, Μαρία Στρατηγάκη, σημείωσε: «Η παιδική προστασία και η ενίσχυση της ομάδας Προστασίας Ανηλίκων του δήμου αποτελούν προτεραιότητα για την δημοτική αρχή. Η πρώιμη παρέμβαση με εξατομικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού μπορεί να μειώσει άμεσα τις συνέπειες της φτώχειας πολλών παιδιών».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε. Λάζαρος Καραούλης, τόνισε: «Η ΔΑΕΜ αναλαμβάνει με αίσθημα ευθύνης την υλοποίηση ενός προγράμματος με άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών. Θα αξιοποιήσουμε την εμπειρία μας στις ψηφιακές πλατφόρμες, ώστε η διαδικασία να είναι απλή για τις οικογένειες και η στήριξη να φτάνει γρήγορα και με διαφάνεια σε όσα παιδιά τη χρειάζονται».

Τριάντα τρεις μήνες δράσεων σε παιδιά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης

Με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων» το πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2027 με συνολική διάρκεια 33 μήνες και με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027». Απευθύνεται στα πιο ευάλωτα παιδιά της πόλης: παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, υλικής στέρησης ή κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνει:

Ομάδα κοινωνικών λειτουργών κοντά στις οικογένειες

Ομάδα κοινωνικών λειτουργών θα εργαστούν αποκλειστικά στο πρόγραμμα για όλη τη διάρκειά του. Η ομάδα θα εντοπίζει έγκαιρα τα παιδιά που χρειάζονται στήριξη, θα παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις οικογένειες και θα καταρτίζει για κάθε παιδί εξατομικευμένο σχέδιο παρέμβασης.

Voucher υπηρεσιών για υπηρεσίες σε παιδιά

Τα παιδιά θα λάβουν voucher ώστε να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες που οι οικογένειές τους σήμερα δεν μπορούν να πληρώσουν, όπως:

Ενισχυτική διδασκαλία

Εκπαιδευτική αξιολόγηση

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία και ειδικές θεραπείες

Ψυχολογική υποστήριξη

Άλλες κοινωνικοεκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εγγραφή σε αθλητικούς συλλόγους και ωδεία.

Ψηφιακή πλατφόρμα και τοπικό δίκτυο συνεργασίας

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα προκύψει από την προσαρμογή της πλατφόρμας «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ». Γύρω της θα στηθεί ένα τοπικό δίκτυο με τη συμμετοχή του Δήμου, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, της εκπαιδευτικής κοινότητας, αθλητικών σωματείων και επιχειρήσεων. Στόχος είναι οι υπηρεσίες να φτάνουν γρήγορα σε κάθε παιδί που τις έχει ανάγκη.

Διαφήμιση

Από τη διαχείριση της κρίσης στην πρόληψη

Μέχρι σήμερα, η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων του Δήμου Αθηναίων παρενέβαινε κυρίως όταν η κρίση είχε ήδη ξεσπάσει, συχνά κατόπιν εισαγγελικών εντολών. Με το νέο πρόγραμμα ο Δήμος αποκτά εργαλεία για να λειτουργεί προληπτικά. Θα μπορεί να εντοπίζει νωρίς τα παιδιά που βιώνουν φτώχεια ή παραμέληση και να στηρίζει την οικογένεια πριν η κατάσταση φτάσει σε αδιέξοδο.

Το πρόγραμμα συμπληρώνει τη δράση για νήπια και παιδιά Ρομά και τις οικογένειές τους, που επίσης χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Αττική 2021-2027». Η δράση αυτή ξεκινά τον Δεκέμβριο του 2026 στον Κολωνό και αφορά περισσότερα από 80 παιδιά. Συνολικά, τα δύο προγράμματα φέρνουν πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της παιδικής προστασίας στην Αθήνα τα επόμενα τρία χρόνια.