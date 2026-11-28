Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής εξέφρασε την ελπίδα του ότι η εθνική ομάδα μπορεί να κερδίσει τα επόμενα τρία παιχνίδια της στα προκριματικά

Λίγο μετά το τέλος της εκτός έδρας νίκης των Μαϊάμι Χιτ επί των Νικς της Νέας Υόρκης με 108-105, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μίλησε για την ήττα της εθνικής ομάδας από την Γεωργία, στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου.

«Είναι δύσκολο. Προφανώς είδα ολόκληρο το ματς. Όταν είσαι μπροστά με επτά πόντους και απομένουν 50 δευτερόλεπτα, νιώθω ότι είναι ένας αγώνας που θα έπρεπε να είχαμε νικήσει. Πάντα προσπαθώ να μένω συνδεδεμένος με την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ. Μιλάω πολύ με τους συμπαίκτες μου. Είναι αδέλφια μου», τόνισε ο Ελληνας άσος και πρόσθεσε:

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«Αυτά που είπαμε είναι ιδιωτικά. Αλλά προφανώς, όπως είδατε κι εσείς ήταν ένα παιχνίδι που το είχαν. Ελπίζω να μπορέσουν να κερδίσουν τα επόμενα τρία παιχνίδια. Την Κυριακή παίζουν με την Ισπανία. Μετά ελπίζω να μπορέσουν να επικεντρωθούν στην Ουκρανία και στην συνέχεια στην Γεωργία. Και φυσικά, εύχομαι να ήμουν εκεί. Ανυπομονώ να επιστρέψω όταν προκριθεί η ομάδα».