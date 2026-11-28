Το σχέδιο του Φρίντριχ Μερτς για τον επαναπατρισμό περίπου 800.000 ανθρώπων και τα εμπόδια στην υλοποίησή του.

Η Γερμανία επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη μεταναστευτική της πολιτική, μεταφέροντας μέρος της οικονομικής υποστήριξης που παρέχει στους Σύριους πρόσφυγες από το γερμανικό έδαφος στην ίδια τη Συρία. Η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς σχεδιάζει να προσφέρει οικονομικά κίνητρα ύψους έως 8.000 ευρώ ανά άτομο για την εθελοντική επιστροφή, χρηματοδοτώντας παράλληλα την κατασκευή κατοικιών και την αποκατάσταση βασικών υποδομών στη χώρα.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα ABC, οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) και οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), που συγκροτούν τον κυβερνητικό συνασπισμό, κατέληξαν σε συμφωνία για ένα ευρύ πλέγμα οικονομικών και οργανωτικών μέτρων, τα οποία προβλέπεται να τεθούν σε εφαρμογή από το 2027.

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Ο Γερμανός καγκελάριος έχει δεσμευθεί δημοσίως να προωθήσει τον επαναπατρισμό των Σύρων που εγκαταστάθηκαν στη Γερμανία, θέτοντας χρονικό ορίζοντα τριετίας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο εγχείρημα, καθώς ο πληθυσμός στον οποίο αναφέρεται ο σχεδιασμός υπολογίζεται σε περίπου 800.000 ανθρώπους.

Η πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 άλλαξε τα δεδομένα για τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζει ότι για μεγάλο μέρος των Σύριων έχουν εκλείψει οι αρχικοί λόγοι που δικαιολογούσαν την παροχή διεθνούς προστασίας.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων έχει ήδη αρχίσει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να αποστέλλει ειδοποιήσεις σχετικά με διαδικασίες ανάκλησης του καθεστώτος προστασίας. Ωστόσο, η μεταβολή των πολιτικών συνθηκών στη Συρία δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι η επιστροφή είναι ασφαλής ή εφικτή για κάθε πρόσφυγα.

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Οκταπλασιάζονται τα οικονομικά κίνητρα

Μέχρι σήμερα, η Γερμανία υποστήριζε την εθελοντική επιστροφή μέσω του προγράμματος REAG/GARP 2.0, το οποίο προέβλεπε αρχική οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ ανά ενήλικο, 500 ευρώ ανά παιδί και ανώτατο ποσό 4.000 ευρώ ανά οικογένεια, καθώς και επιδότηση των εξόδων μετακίνησης.

Με το νέο πρόγραμμα, το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης θα μπορεί να φθάσει τα 8.000 ευρώ ανά άτομο. Η κυβέρνηση προσδοκά ότι η σημαντική αύξηση των κινήτρων θα διευκολύνει όσους εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο επιστροφής, αλλά διστάζουν λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας και των συνθηκών διαβίωσης στη Συρία.

Η οικονομική διάσταση του εγχειρήματος είναι αξιοσημείωτη. Εάν το σύνολο των 800.000 ανθρώπων λάμβανε το ανώτατο προβλεπόμενο ποσό, η συνολική δαπάνη θα έφθανε θεωρητικά τα 6,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται, ασφαλώς, για έναν υποθετικό υπολογισμό και όχι για εγκεκριμένο προϋπολογισμό του προγράμματος.

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Το Βερολίνο επιδιώκει επίσης να διευκολύνει τις μετακινήσεις προς τη Συρία, αυξάνοντας τις απευθείας αεροπορικές συνδέσεις. Από τις αρχές του 2027, η Eurowings σχεδιάζει να πραγματοποιεί εβδομαδιαίες πτήσεις από το Αμβούργο προς τη Δαμασκό, ενώ προβλέπεται ενίσχυση των συνδέσεων από το Βερολίνο, τη Στουτγάρδη και το Ντίσελντορφ.

Γερμανικά κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της Συρίας

Το σημαντικότερο εμπόδιο, ωστόσο, δεν είναι το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, αλλά οι συνθήκες που θα συναντήσουν οι πρόσφυγες όταν επιστρέψουν.

Περισσότερο από μία δεκαετία πολέμου έχει αφήσει εκτεταμένες καταστροφές στο οικιστικό απόθεμα της Συρίας, στα νοσοκομεία, στα σχολεία και στα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Για ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει οικογένειες και επαγγελματικές σταδιοδρομίες στη Γερμανία, η επιστροφή σε μια χώρα με ανεπαρκείς υποδομές αποτελεί απόφαση με τεράστιο προσωπικό κόστος.

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Στο πλαίσιο αυτό, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να εμπλέξει την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα KfW στη χρηματοδότηση της κατασκευής και συντήρησης περίπου 1.500 διαμερισμάτων στη Συρία, τα οποία θα μπορούν να στεγάσουν περίπου 9.500 ανθρώπους.

Για τον σκοπό αυτόν προβλέπεται κονδύλι 20 εκατ. ευρώ στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του 2027, με προτεραιότητα στη στέγαση όσων επιστρέφουν από τη Γερμανία.

Ο υφυπουργός Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Νιλς Ανεν, αναγνωρίζει ότι τα πρώτα διαμερίσματα δεν αναμένεται να παραδοθούν πριν από την παρέλευση περίπου δύο ετών.

Ακόμη και τότε, όμως, οι κατοικίες θα καλύπτουν τις ανάγκες μόλις του 1,2% του πληθυσμού στον οποίο αναφέρεται ο ευρύτερος κυβερνητικός σχεδιασμός. Η απόσταση ανάμεσα στις πολιτικές εξαγγελίες και στις πραγματικές δυνατότητες υποδοχής παραμένει τεράστια.

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«Να επιστρέψω, αλλά πού;»

Για πολλούς Σύριους, το δίλημμα δεν αφορά πλέον αποκλειστικά την πολιτική κατάσταση στην πατρίδα τους. Αφορά το μέλλον των παιδιών τους, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη, την επαγγελματική αποκατάσταση και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς στέγης.

Ο Άσαντ Κουχάν, γιατρός που εκπαιδεύτηκε στη Γερμανία και πατέρας τριών παιδιών, περιγράφει στην ABC το δίλημμα με χαρακτηριστικό τρόπο: θα μπορούσε να δημιουργήσει τη δική του κλινική στη Συρία, αλλά δεν μπορεί να μεταφέρει την οικογένειά του σε μια κατεστραμμένη πόλη χωρίς αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Παρά τις δυσκολίες, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για τα προγράμματα εθελοντικής επιστροφής. Στη Νυρεμβέργη, 25 οικογένειες βρίσκονται ήδη σε λίστα αναμονής για την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος. Ο αρμόδιος συμβουλευτικός φορέας της Βόρειας Βαυαρίας είχε υποστηρίξει 280 επιστροφές στη Συρία το 2025, ενώ μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 είχε οργανώσει την αναχώρηση περισσότερων από 300 ανθρώπων.

Στην αλλαγή αυτή συμβάλλουν τόσο οι προσδοκίες για την ανοικοδόμηση της Συρίας όσο και το μεταβαλλόμενο πολιτικό κλίμα στη Γερμανία, η ενίσχυση της ριζοσπαστικής Δεξιάς και η αίσθηση ορισμένων προσφύγων ότι δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτοι.

Η γερμανική πρωτοβουλία συνιστά μια προσπάθεια σύνδεσης της μεταναστευτικής πολιτικής με την αναπτυξιακή βοήθεια και την ανοικοδόμηση μιας χώρας που βγαίνει από τον πόλεμο.

Το πραγματικό κριτήριο επιτυχίας της, ωστόσο, δεν θα είναι μόνο ο αριθμός των ανθρώπων που θα εγκαταλείψουν τη Γερμανία, αλλά και το κατά πόσον εκείνοι που θα επιστρέψουν στη Συρία θα μπορέσουν να οικοδομήσουν μια ασφαλή, αξιοπρεπή και βιώσιμη ζωή.

Διότι άλλο πράγμα είναι να χρηματοδοτείς την επιστροφή ενός πρόσφυγα και άλλο να δημιουργείς τις προϋποθέσεις ώστε να μη χρειαστεί να γίνει πρόσφυγας ξανά.