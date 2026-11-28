Τραγωδία στη λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρός 22χρονος οδηγός σε τροχαίο στην Παιανία – Άμορφη μάζα το αυτοκίνητο
Το όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο
Τραγικό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα, Σάββατο (28/11), στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος της Παιανίας, με θύμα έναν 22χρονο οδηγό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 08:00 το πρωί, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, κινούμενο στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Από τη σφοδρή σύγκρουση το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Ο 22χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί η Τροχαία.