Το όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο

Τραγικό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα, Σάββατο (28/11), στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος της Παιανίας, με θύμα έναν 22χρονο οδηγό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 08:00 το πρωί, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, κινούμενο στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

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Από τη σφοδρή σύγκρουση το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Ο 22χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί η Τροχαία.