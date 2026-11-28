Ένας 28χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομειακό ίδρυμα της Αθήνας, έχοντας υποστεί τραυματισμούς από σκάγια στο πρόσωπο και το σώμα του, κατά τη διάρκεια περιστατικού στην Κέρκυρα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής (30/10), όταν ο νεαρός οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του σε δασική έκταση στους Βαρυπατάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 28χρονος αποβιβάστηκε από το δίκυκλό του, οπότε και άκουσε πυροβολισμούς, δεχόμενος ταυτόχρονα τα σκάγια. Το ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο για τη διακομιδή του, ενώ ο δράστης, ο οποίος πιθανολογείται πως είναι κυνηγός, παραμένει υπό αναζήτηση.

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Ο πατριός του τραυματία, Σπύρος Βαρθολομαίος, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε: «Έχει διαφύγει τον κίνδυνο, έχει βγει από το νοσοκομείο εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Έχει σοβαρά τραύματα, βρισκόμαστε σε μία κατάσταση και βρίσκεται και εκείνος, ναι μεν μπορώ να πω καλύτερα γιατί είναι εκτός νοσοκομείου, αλλά βρίσκεται σε μία κατάσταση που είναι ακόμα σαστισμένος, υποφέρει καθημερινά και το σημαντικότερο όλων είναι ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε το μέλλον, γιατί όπως μας ενημέρωσαν οι γιατροί, σε περίπου 4 με 6 εβδομάδες θα έχουμε μία καλύτερη εικόνα για το τι γίνεται με την όρασή του».

Ο κ. Βαρθολομαίος υπογράμμισε ότι «δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε κατά κάποιον τρόπο διαπληκτιστεί και με κυνηγούς, οι οποίοι πάντα μας έδιωχναν ειδικά όταν είμαστε με τις μοτοσυκλέτες», καταλήγοντας πως «είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος που τον πυροβόλησε ήξερε ακριβώς πού βρισκόταν».