Η σύμβαση διάρκειας είκοσι επτά ετών περιλαμβάνει επίσης την ανακατασκευή του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών στο κέντρο της πόλης με την ενοποίησή του με τον Δημοτικό Κήπο

Στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά έλαβε χώρα η επίσημη υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης για την ανέγερση δώδεκα νέων σχολικών μονάδων μέσω ΣΔΙΤ. Στην εκδήλωση παρέστησαν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, ο Βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Διευθυντής της Μονάδας ΣΔΙΤ του ΥΠΕΘΟΟ Νίκος Σέργης, καθώς και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και φορέων.

Το αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης, ύψους 50,6 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και τη λειτουργία δώδεκα σχολικών μονάδων, κυρίως στις περιαστικές περιοχές του δήμου Χανίων. Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών στο κέντρο της πόλης και η ενοποίησή του με τον Δημοτικό Κήπο.

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Συγκεκριμένα οι σχολικές μονάδες είναι:

1. 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας

2. 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Κυδωνίας

3. 2ο Νηπιαγωγείο Βαμβακόπουλου

4. 2ο Γυμνάσιο Ακρωτηρίου

5. Δημοτικό Σχολείο Χωροφακίων Ακρωτηρίου

6. 23ο Νηπιαγωγείο Χανίων

7. 38ο Νηπιαγωγείο Χανίων

8. 4ο Γυμνάσιο Χανίων

9. 18ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

10. 22ο Νηπιαγωγείο Χανίων

11. 1ο Νηπιαγωγείο Περιβολίων

12. Δημοτικό Σχολείο Περιβολίων

Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 27 έτη, εκ των οποίων 2 έτη αφορούν την περίοδο μελετών και κατασκευής και 25 έτη την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης.

Καθ’ όλη την 25ετή περίοδο λειτουργίας, ο ιδιωτικός φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, η ΑΤΕΣΕ Α.Ε. θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και λειτουργία των υποδομών, διασφαλίζοντας τη διατήρησή τους σε υψηλό επίπεδο ποιότητας και διαθεσιμότητας.

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Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Σήμερα, εδώ στα Χανιά, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για το δημόσιο σχολείο που αξίζουν τα παιδιά μας. Με την υπογραφή της σύμβασης εξασφαλίζουμε την κατασκευή νέων σχολείων, αλλά και τη συντήρησή τους για 25 χρόνια. Γιατί δεν αρκεί να παραδίδουμε σύγχρονα κτίρια. Οφείλουμε να διασφαλίζουμε ότι θα παραμένουν ασφαλή, λειτουργικά και ποιοτικά για τις επόμενες γενιές μαθητών. Η επένδυση στη σχολική στέγη αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από το 2019 έχουμε διαθέσει πόρους, ύψους 2,2 δις ευρώ για την κατασκευή νέων σχολείων, την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων, την ενεργειακή τους αναβάθμιση και τη συντήρησή τους. Ήδη, οι πληρωμές για έργα σχολικών υποδομών προσεγγίζουν το 1,1 δις ευρώ. Μέσα από το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”, που έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του και σε σχολεία των Χανίων, συνεχίζουμε με στόχο να φτάσουμε τις 2.000 ανακαινισμένες σχολικές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα έως το καλοκαίρι του 2028. Παράλληλα, προχωρούμε σε νέες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 40 εκατ. ευρώ για την πρώτη πιλοτική φάση του προγράμματος “Πράσινα Σχολεία”, που αφορά 20 σχολικές μονάδες. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Υπουργό, Νίκο Παπαθανάση, τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές, τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και όσους συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Στόχος μας είναι να παραδώσουμε στα παιδιά μας σχολεία καλύτερα από εκείνα που εμείς παραλάβαμε. Σχολεία που θα προσφέρουν ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες στη γνώση. Γιατί ο τόπος στον οποίο μεγαλώνει ένα παιδί δεν πρέπει να καθορίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης που λαμβάνει. Και αυτή είναι μια δέσμευση που υπηρετούμε με έργα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

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O Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε: « Σήμερα, μαζί με την Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ήρθαμε εδώ στα Χανιά, προκειμένου να αναδείξουμε τη σημασία ενός σημαντικού έργου για την βελτίωση των υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών: την κατασκευή δώδεκα σύγχρονων σχολικών μονάδων κυρίως στις περιαστικές περιοχές των Χανίων, καθώς και την ανακατασκευή του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών στο κέντρο της πόλης. Με την ευκαιρία της υπογραφής της Σύμβασης, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη συμβολή των Βουλευτών Χανίων της ΝΔ, του Περιφερειάρχη Κρήτης, αλλά και του Δημάρχου Χανίων στην επιτυχή ολοκλήρωση μιας μακράς και πολύπλοκης διαδικασίας. Ταυτόχρονα, θέλω να σημειώσω ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως και δεκάδες άλλες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται σε ολόκληρη την επικράτεια, μεταξύ αυτών και φοιτητικές εστίες, είναι έργα που βελτιώνουν τη ζωή των παιδιών μας, τη ζωή των οικογενειών τους, τη ζωή όλων. Καλύτερες κτιριακές εγκαταστάσεις σημαίνει ασφαλέστερα, σύγχρονα σχολεία. Καλύτερα σχολεία σημαίνει καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Επίσης, θέλω να συγχαρώ τον Διευθυντή της Μονάδας ΣΔΙΤ του ΥΠΕΘΟΟ Νίκο Σέργη και τα στελέχη της υπηρεσίας ΣΔΙΤ καθώς και όλους τους συντελεστές για την εξαιρετική δουλειά τους.»