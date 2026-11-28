Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ προγραμματίζουν την καταβολή συνολικά 102,95 εκατομμυρίων ευρώ σε 120.390 δικαιούχους έως τις 4 Δεκεμβρίου για μια σειρά από κοινωνικές παροχές

Εβδομάδα πληρωμών ξεκινά από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου για χιλιάδες πολίτες, καθώς ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ προγραμματίζουν την καταβολή συνολικά 102,95 εκατ. ευρώ σε 120.390 δικαιούχους έως τις 4 Δεκεμβρίου. Στη λίστα περιλαμβάνονται επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας, συντάξεις, εφάπαξ και προγράμματα απασχόλησης, με τις πιστώσεις να πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ημερομηνίες ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων.

Η κατανομή των πληρωμών περιλαμβάνει τόσο εργαζόμενους και ανέργους όσο και μη μισθωτούς και μητέρες που λαμβάνουν επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

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Ακολουθεί αναλυτικά ο χάρτης των καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με τα ποσά και τις ημερομηνίες πληρωμής.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

· Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.700.000 ευρώ σε 7.100 δικαιούχους για πληρωμή συντάξεων Δεκεμβρίου

· Στις 4 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα ( επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και εξόδων κηδείας).

· Στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 250.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για την πληρωμή εξωϊδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ

· Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

· Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 4.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών μη μισθωτών.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.