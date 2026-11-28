Σε βάρος της 42χρονης και του αναζητούμενου 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νόμων περί όπλων, ναρκωτικών, αρχαιοτήτων και ραδιοσταθμών

Ολόκληρο οπλοστάσιο, μαζί με ασυρμάτους συντονισμένους στις συχνότητες της Αστυνομίας, drone, ανιχνευτές μετάλλων και κουκούλες full face, εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου σε σπίτι στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όπου διέμεναν 42χρονη και 46χρονος μαζί με την ανήλικη κόρη της γυναίκας.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην 42χρονη, ενώ ο 46χρονος αναζητείται. Σε βάρος και των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών, περί αρχαιοτήτων, περί ραδιοσταθμών, καθώς και για έκθεση ανηλίκου.

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Κατά τη νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους στον Λαγκαδά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά μία δίκαννη καραμπίνα, τέσσερα αεροβόλα όπλα που εκτοξεύουν μεταλλικά βλήματα, δύο όπλα κρότου, ένας πυρσός, επτά μαχαίρια και 641 φυσίγγια-σφαιρίδια.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο κουκούλες τύπου full face, δύο φορητοί ασύρματοι συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ., ένα καπέλο της ΕΛ.ΑΣ., τρεις ανιχνευτές μετάλλων, δύο drone, μία ζώνη πλήρους εξάρτησης με επτά θήκες και μία συσκευή ευθυγράμμισης σκοπευτικών λέιζερ.

Στο σπίτι εντοπίστηκαν ακόμη μία συσκευασία κάνναβης βάρους 2,6 γραμμαρίων, ένα κινητό τηλέφωνο και μία μονάδα καταγραφικού από κύκλωμα βιντεοσκόπησης της οικίας.