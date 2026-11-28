Η εκτροφή φυκιών μπορεί να προσφέρει πρώτες ύλες για τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα που αντικαθιστούν το πετρέλαιο, σύμφωνα με τον καθηγητή Ιωάννη Θεοδώρου

«Σήμερα, η υδατοκαλλιέργεια είναι ένα success story στην καινοτομία, καθώς ξεκίνησε από την παραδοσιακή εκτροφή στις λιμνοθάλασσες και στα διβάρια, ενώ στη συνέχεια πέρασε στα εντατικά συστήματα, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν τεχνολογίες, αλλά και ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό που να μπορεί να διαχειριστεί και να αφομοιώσει όλη αυτή την καινούργια γνώση, η οποία παράχθηκε και παράγεται στον κλάδο».

Αυτά τονίζει, μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Ιωάννης Θεοδώρου, καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, του Πανεπιστημίου Πατρών, με αφορμή την διοργάνωση της 8ης Ημέρας Υδατοκαλλιέργειας στο Μεσολόγγι.

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Οι προοπτικές

Όπως προσθέτει ο Ιωάννης Θεοδώρου, σχετικά με τις προοπτικές της υδατοκαλλιέργειας, «βασικός μας στόχος είναι η στελέχωση του κλάδου και η διαχείριση των φυσικών αποθεμάτων».

Μάλιστα, όπως επισημαίνει, «αρχίζει πλέον να αναδεικνύεται το πόσο σημαντική είναι η διαχείριση των φυσικών πόρων, δηλαδή των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς και οτιδήποτε έχει σχέση με βιολογικό απόθεμα σε υδάτινο πόρο, είτε αυτός είναι στη θάλασσα, είτε είναι σε ποτάμι».

Μένοντας στο θέμα των προοπτικών, ο Ιωάννης Θεοδώρου σημειώνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «υπάρχουν ακόμη πάρα πολλές βιοτεχνολογικές εφαρμογές, οι οποίες καταλήγουν σε τελικά προϊόντα» και συμπληρώνει: «Αυτά τα προϊόντα είναι υψηλής τεχνολογίας και απαραίτητα και σε άλλους κλάδους που ζητούν πρώτες ύλες, όπως είναι η φαρμακευτική βιομηχανία ή άλλες δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούν πρώτες ύλες. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα φύκια, η εκτροφή των οποίων δίνει προϊόντα τα οποία αντικαθιστούν το πετρέλαιο, ενώ επεκτείνονται και σε πρώτες ύλες που είναι για τρόφιμα και για φάρμακα. Συνεπώς, ο στόχος μας είναι να αναπτύξουμε τεχνογνωσία για την παραγωγή μεγάλης βιομάζας, ώστε τα υλικά αυτά να αξιοποιηθούν σε επιμέρους εφαρμογές».

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Έρευνα και παραγωγή

Όσον αφορά τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την παραγωγή, ο Ιωάννης Θεοδώρου λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι «το τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει μία προϊστορία περίπου τεσσάρων δεκαετιών και ακριβώς σε αυτό το προσδοκούσε, γιατί σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα, ξεκίνησε με βάση την παραγωγή».

«Δηλαδή», συνεχίζει, «είναι στην κουλτούρα του τμήματός μας η παραγωγή, οπότε στην ουσία καλύπταμε ένα πολύ μεγάλο κενό που είχε η τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλα, συνδέαμε και συνδέουμε την έρευνα με την παραγωγή».

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει, πως «όταν ξεκίνησαν οι εντατικές υδατοκαλλιέργειες δεν υπήρχε τεχνογνωσία οπότε, εκ των πραγμάτων, καταγραφόταν εξ΄ αρχής μία αλληλεπίδραση ανάμεσα στην γνώση που παραγόταν στα εργαστήρια και στην εφαρμογή στο πεδίο, αλλά και αντίστροφα».

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«Ως εκ τούτου», τονίζει, «τα ερεθίσματα στο πεδίο επέστρεφαν και γίνονταν αντικείμενα έρευνας στο εργαστήριο, όπως επίσης και αντικείμενο εκπαίδευσης για τις γενιές των νέων ιχθυολόγων».

Σύνδεση με την τοπική ανάπτυξη

Σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει το τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, ώστε να συνδέεται με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, ο Ιωάννης Θεοδώρου επισημαίνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ:

«Το τμήμα είναι στο Μεσολόγγι, και στην ουσία βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου. Έχει μία πολύ πιο διευρυμένη κλίμακα εφαρμογών, δράσεων και συνεργασιών, που ξεκινούν από την Αδριατική και κατεβαίνουν στην Μεσόγειο, ενώ ταυτόχρονα εμείς είμαστε μέσα στα οικοσυστήματα».

Επίσης, σημειώνει ότι «έχουμε αρκετές προτάσεις, όπως και υποδομές για να υποστηρίξουμε τις παραγωγικές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής, αλλά και την προστασία ειδών».

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Μάλιστα, όπως λέει χαρακτηριστικά, «αυτή τη στιγμή ‘τρέχουμε’ πειράματα για να αναπαράγουμε και να αποκαταστήσουμε στο φυσικό περιβάλλον επαπειλούμενα είδη, όπως είναι η πίνα, ενώ έχουμε πολλά είδη, τα οποία αλιεύονται και χρειάζονται ορθολογική προσέγγιση».

Ακόμη, ο Ιωάννης Θεοδώρου, υπογραμμίζει ότι «έχουμε την τεχνογνωσία που παράγουμε και μπορούμε να την εφαρμόσουμε, όπως επίσης και ερευνητικά προγράμματα, με τα οποία μπορούμε να συμβάλλουμε στην τοπική ανάπτυξη, όπου αυτό απαιτηθεί».

«Από εκεί πέρα», συμπληρώνει, «παίζει ρόλο ποιες προτεραιότητες υπάρχουν τοπικά, ώστε να μπορέσουμε να τις υποστηρίξουμε και είμαι σε θέση να πω ότι είναι δυνατόν να το κάνουμε με πολύ καλό τρόπο, διότι το ίδιο πράττουμε και σε άλλες χώρες και μάλιστα, με πολύ μεγάλη επιτυχία».

Διατροφική αξία

Απαντώντας ο Ιωάννης Θεοδώρου στην ερώτηση, αν υπάρχει κάποια διαφορά στη διατροφική και βιολογική αξία, ανάμεσα στο εκτρεφόμενο ψάρι και στο ψάρι ελεύθερης αλιείας, λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ:

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«Όλα τα προϊόντα έχουν σχέση με το πού αλιεύτηκαν. Ως εκ τούτου όλα τα προϊόντα δεν είναι ίδια, είτε αλιεύτηκαν ελεύθερα, είτε καλλιεργούνται σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις εκτροφών. Η διαφορά του ελεύθερου με το εκτρεφόμενο είναι ότι για το εκτρεφόμενο γνωρίζουμε ακριβώς τις διαδικασίες, αλλά και το περιβάλλον εκτροφής του, ενώ από το ελεύθερο δεν έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Για αυτά λοιπόν που γνωρίζουμε, μπορούμε και να εγγυηθούμε, ενώ για αυτά που δεν γνωρίζουμε, απλώς τα αποδεχόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Επίσης, ο Ιωάννης Θεοδώρου αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «η σύγχρονη υδατοκαλλιέργεια, ως δραστηριότητα, είναι από πιο τους νέους κλάδους παραγωγής πρωτεΐνης και έχει αθροιστικά περισσότερες εμπειρίες από όλα τα προηγούμενα βήματα που έχει κάνει ο άνθρωπος, είπε από την καλλιέργεια της γης, είτε από το ζωικό κεφάλαιο».

Όμως, όπως τονίζει, «υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να συνυπολογίσουμε» και προθέτει: «Αυτή την στιγμή θεωρούμε ότι έχουμε πληθώρα αγαθών, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι φυσικοί και βιολογικοί πόροι αρχίζουν ολοένα και να συρρικνώνονται. Οπότε, εκ των πραγμάτων, πρέπει να πάμε σε τρόπους, οι οποίοι θα είναι σε θέση να διασφαλίσουν ότι μπορούμε να έχουμε τροφή για αύριο και παράλληλα, να είναι υγιεινή για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι και άλλα πράγματα πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο. Και το πιο σημαντικό, όπως φαίνεται τον τελευταίο καιρό, είναι το κομμάτι της διατροφικής ασφάλειας, καθώς οι πόροι δεν είναι άπειροι. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν ολοένα και περισσότερα προβλήματα, όσον αφορά την πρόσβαση σε τρόφιμα και ιδιαίτερα στα αλιεύματα».

Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων

Όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, ο Ιωάννης Θεοδώρου τονίζει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και μεγάλη απορροφητικότητα», συμπληρώνοντας:

«Οι απόφοιτοι μας εργάζονται όχι μόνο στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά έχουμε success story σε αραβικά κράτη και μάλιστα σε πολύ ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι μπορούν να φέρουν εις πέρας παραγωγές δραστηριότητες αξίας πολλών εκατομμυρίων και υψηλού ρίσκου»

Σχετικά με το επίπεδο σπουδών, ο Ιωάννης Θεοδώρου σημειώνει ότι «έχουν αναβαθμιστεί σε μεταπτυχιακό επίπεδο Master, οπότε οι απόφοιτοί μας μπορούν να κάνουν και διδακτορικό», ενώ όπως προσθέτει, «οι απόφοιτοί μας έχουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος μέσα από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και πρόσβαση σε όλες τις θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών, που ζητούν ειδικότητα του αντικειμένου».

Όσον αφορά την διοργάνωση της 8ης Ημέρας Υδατοκαλλιέργειας, ο Ιωάννης Θεοδώρου λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «ημερολογιακά επιλέχθηκε να είναι κοντά χρονικά με τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα» και προσθέτει: «Ο Άγιος Ανδρέας ήταν αλιέας στη λίμνη της Τιβεριάδος και εμείς είμαστε το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «ο Άγιος Ανδρέας είναι στο λογότυπο του Πανεπιστημίου μας».