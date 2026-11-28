Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Κυριακή (29/11, 19:00) με τον Άρη, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την αποστολή για το ματς στο «Βικελίδης».

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται την Κυριακή (29/11, 19:00), από την Άρη, για την 13η αγωνιστική της Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν γνωστή την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη.

Σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος ήταν αμφίβολος τις προηγούμενες μέρες λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό του γόνατο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Παράλληλα, επιστρέφουν οι Σιπιόνι, Μάριους, Κλέιτον και Ρόκα που ήταν εκτός με τη Μίλαν, μιας και δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.

Από κει και πέρα, εκτός είναι οι τραυματίες Έσε, Πουέρτα, Τσικίνιο, που συνεχίζουν τις αποθεραπείες τους.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Ρόκα, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον, Μάριους.