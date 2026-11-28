Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το ΑΕΠ του Μαρόκου αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,5% το 2026, έναντι 2,5% της Ισπανίας

Στις δύο πλευρές του Στενού του Γιβραλτάρ διαμορφώνονται δύο διαφορετικές οικονομικές πραγματικότητες. Στον ευρωπαϊκό Βορρά, η Ισπανία βλέπει την αναπτυξιακή της δυναμική να εξασθενεί και τον πληθωρισμό να επιστρέφει σε ανησυχητικά επίπεδα. Λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα, το Μαρόκο καταφέρνει να συνδυάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με σχεδόν μηδενικές πληθωριστικές πιέσεις, παρά την εξάρτησή του από τις εισαγωγές ενέργειας.

Η σύγκριση δεν σημαίνει ασφαλώς ότι η μαροκινή οικονομία έχει προσεγγίσει το επίπεδο ευημερίας της ισπανικής. Αποκαλύπτει, όμως, μια σημαντική μεταβολή στον οικονομικό χάρτη της δυτικής Μεσογείου, με μια αναδυόμενη οικονομία να διευρύνει την παραγωγική της βάση, να προσελκύει βιομηχανικές επενδύσεις και να ενισχύει σταδιακά τη θέση της στις διεθνείς αγορές.

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Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το ΑΕΠ του Μαρόκου αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,5% το 2026, έναντι 2,5% της Ισπανίας. Η απόσταση εκτιμάται ότι θα διευρυνθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η ισπανική οικονομία προβλέπεται να επιβραδυνθεί προς το 1,7% στα τέλη της δεκαετίας, ενώ το Μαρόκο αναμένεται να διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης τουλάχιστον 4% έως το 2031.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση στο μέτωπο των τιμών. Το ΔΝΤ προβλέπει μέσο ετήσιο πληθωρισμό μόλις 0,9% στο Μαρόκο, έναντι 3,7% στην Ισπανία. Τον Σεπτέμβριο, μάλιστα, ο ετήσιος πληθωρισμός στη βορειοαφρικανική χώρα διαμορφώθηκε στο 0,5%, όταν στην Ισπανία προσέγγιζε το 5%.

Το νερό που άλλαξε την οικονομία

Πίσω από αυτήν την ασυνήθιστη οικονομική εξίσωση βρίσκεται ένας παράγοντας που σπανίως πρωταγωνιστεί στις αναλύσεις των διεθνών χρηματοπιστωτικών οίκων: το νερό.

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Έπειτα από επτά χρόνια ξηρασίας, οι βροχοπτώσεις επέστρεψαν στο Μαρόκο, μεταμορφώνοντας τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα. Στις αρχές Νοεμβρίου, οι ταμιευτήρες της χώρας βρίσκονταν στο 66% της συνολικής χωρητικότητάς τους, έναντι μόλις 30% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η ανάκαμψη των υδάτινων αποθεμάτων αποτυπώθηκε άμεσα στην οικονομική δραστηριότητα. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η αγροτική παραγωγή αυξήθηκε κατά 21,2% σε ετήσια βάση, συμβάλλοντας τόσο στην ενίσχυση του ΑΕΠ όσο και στη συγκράτηση των τιμών των τροφίμων.

Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), που δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου, το Μαρόκο παρήγαγε περίπου εννέα εκατομμύρια τόνους δημητριακών το 2026, σχεδόν διπλάσια ποσότητα από την προηγούμενη χρονιά και κατά 70% υψηλότερη από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

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Εξίσου εντυπωσιακές είναι οι εκτιμήσεις για την παραγωγή ελιάς, η οποία αναμένεται να φθάσει τα δύο εκατομμύρια τόνους, αυξημένη κατά 111%. Η παραγωγή εσπεριδοειδών εκτιμάται ότι ενισχύθηκε κατά 25% και εκείνη των χουρμάδων κατά 55%.

Σε μια οικονομία όπου η γεωργία αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ΑΕΠ και το 20% των εξαγωγών, η αύξηση της παραγωγής έχει πολλαπλασιαστικές επιδράσεις. Ενισχύει τα εισοδήματα της περιφέρειας, περιορίζει τις ανάγκες εισαγωγών και συγκρατεί το κόστος διατροφής των νοικοκυριών.

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που οι οικονομολόγοι αποκαλούν θετικό σοκ προσφοράς: η οικονομία παράγει περισσότερο, χωρίς η ανάπτυξη να συνοδεύεται απαραίτητα από αυξήσεις των τιμών.

Μια αγροτική επανάσταση που ξεκίνησε το 2008

Η επιτυχία του Μαρόκου δεν οφείλεται αποκλειστικά στην ευνοϊκή συγκυρία των βροχοπτώσεων. Η χώρα επενδύει συστηματικά στον εκσυγχρονισμό της γεωργίας της εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

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Το 2008 τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Πράσινο Μαρόκο», το οποίο διαδέχθηκε η στρατηγική «Πράσινη Γενιά 2020-2030». Στο επίκεντρο των δύο προγραμμάτων βρίσκονται η αναβάθμιση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η βελτίωση των αρδευτικών συστημάτων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού.

Μεταξύ 2008 και 2020, το αγροτικό ΑΕΠ αυξανόταν κατά μέσο όρο 4,72% ετησίως, ενώ η αξία των αγροτικών εξαγωγών σχεδόν τριπλασιάστηκε μεταξύ 2009 και 2020.

Η Παγκόσμια Τράπεζα υποστηρίζει επίσης τη συγκεκριμένη μετάβαση με χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 250 εκατ. δολαρίων, το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροτικού τομέα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Παρά την πρόοδο, ωστόσο, η εξάρτηση από τις βροχοπτώσεις παραμένει σημαντική. Η φετινή ανάκαμψη αναδεικνύει ταυτόχρονα τις δυνατότητες και την ευαλωτότητα της μαροκινής γεωργίας.

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Από τα χωράφια στα εργοστάσια αυτοκινήτων

Το Μαρόκο, πάντως, δεν επιδιώκει να οικοδομήσει το οικονομικό του μέλλον αποκλειστικά πάνω στην αγροτική παραγωγή. Η αυτοκινητοβιομηχανία, ο τουρισμός και η παραγωγή λιπασμάτων εξελίσσονται σε βασικούς πυλώνες ενός περισσότερο διαφοροποιημένου παραγωγικού μοντέλου.

Οι μαροκινές εξαγωγές έχουν αυξηθεί κατά 6,6% σε αξία εκφρασμένη σε ευρώ από την αρχή του 2026, με την αυτοκινητοβιομηχανία να πρωταγωνιστεί, καταγράφοντας άνοδο 14,3%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Capital Economics, το χαμηλότερο εργατικό κόστος εξακολουθεί να καθιστά τη χώρα ελκυστικό προορισμό για τους διεθνείς κατασκευαστές αυτοκινήτων. Το Μαρόκο παρήγαγε το 2025 περισσότερα αυτοκίνητα από την Ιταλία και την Ουγγαρία, γεγονός ενδεικτικό της αναδιάταξης της βιομηχανικής παραγωγής γύρω από τη Μεσόγειο.

Παράλληλα, η γεωγραφική εγγύτητα με την ευρωπαϊκή αγορά προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις που αναζητούν παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλότερου κόστους, χωρίς να απομακρύνονται υπερβολικά από τους βασικούς καταναλωτές τους.

Το μεγάλο στοίχημα του Μουντιάλ

Πρόσθετη ώθηση στην οικονομία προσφέρει η προετοιμασία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2030, το οποίο θα συνδιοργανώσει το Μαρόκο με την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Η διοργάνωση λειτουργεί ως επιταχυντής επενδύσεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις, μεταφορές, ξενοδοχεία, ενεργειακά δίκτυα και υδάτινες υποδομές. Το ζητούμενο για τη χώρα είναι οι επενδύσεις αυτές να δημιουργήσουν παραγωγική αξία που θα διατηρηθεί και μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά.

Οι οικονομολόγοι της Capital Economics εκτιμούν ότι, εφόσον αποκλιμακωθούν περαιτέρω οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, η ανάπτυξη του Μαρόκου θα μπορούσε να φθάσει το 4,8% το 2027.

Η προοπτική αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι η χώρα εισάγει περίπου το 90% των ενεργειακών αναγκών της. Μέχρι στιγμής, οι κρατικές ενισχύσεις και η υποχώρηση των τιμών των τροφίμων έχουν περιορίσει τη μετακύλιση του ενεργειακού κόστους στους καταναλωτές.

Οι σκιές πίσω από το οικονομικό άλμα

Η εντυπωσιακή μακροοικονομική εικόνα δεν πρέπει, ωστόσο, να συγκαλύπτει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της χώρας. Η ανεργία των νέων κινείται γύρω στο 30%, η συμμετοχή του πληθυσμού στην αγορά εργασίας παραμένει χαμηλή και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου ισπανικού.

Παράλληλα, οι αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες και οι πιθανές υπερβάσεις του κόστους των μεγάλων έργων υποδομής δημιουργούν δημοσιονομικούς κινδύνους. Η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει το έλλειμμα από περίπου 3,5% του ΑΕΠ φέτος στο 3% το 2027, στόχος που ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολος.

Ένας ακόμη παράγοντας αβεβαιότητας είναι η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων του Μαρόκου με την Κίνα, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σε ευαίσθητους βιομηχανικούς κλάδους.

Για τις οικονομίες του ευρωπαϊκού Νότου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, η περίπτωση του Μαρόκου προσφέρει ένα ενδιαφέρον πεδίο προβληματισμού. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η αγροτική παραγωγικότητα, οι υποδομές και η βιομηχανική πολιτική δεν αποτελούν ανεξάρτητα πεδία οικονομικής δραστηριότητας. Συνδέονται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα, την επισιτιστική ασφάλεια και το κόστος ζωής.

Το Μαρόκο δεν έχει ξεπεράσει την Ισπανία σε οικονομική ισχύ ή βιοτικό επίπεδο. Έχει καταφέρει, όμως, κάτι που αρκετές ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες δυσκολεύονται σήμερα να επιτύχουν: να διευρύνει την παραγωγή του, συγκρατώντας παράλληλα τις τιμές.

Και σε μια εποχή κατά την οποία η οικονομική ανάπτυξη συχνά προσκρούει στην ανεπάρκεια της προσφοράς, η ιστορία του Μαρόκου υπενθυμίζει ότι η ευημερία μιας χώρας δεν εξαρτάται μόνο από το πόσα χρήματα κυκλοφορούν στην οικονομία της, αλλά πρωτίστως από το τι μπορεί να παράγει.