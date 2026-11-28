Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας ανέφερε πως πολλές γυναίκες του στέλνουν μηνύματα ότι θέλουν να τις παντρευτεί, λέγοντάς του «αισθάνομαι ότι είσαι πιο άντρας από άντρα», όπως δήλωσε ο ίδιος

Αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τις γυναίκες, τα μηνύματα θαυμαστριών που λαμβάνει, αλλά και για τον τρόπο που εκείνος στέκεται απέναντι στον έρωτα έκανε ο Λάκης Γαβαλάς, μιλώντας ανοιχτά για τη ζωή του, την πορεία του στη μόδα και τις φυλακές Κορυδαλλού.

Μιλώντας στην εκπομπή «The Love Debate by Lagios» του FLASH και στον Γιώργο Λάγιο, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε στην περίοδο της ζωής του που είχε ερωτική σχέση με γυναίκα, επισημαίνοντας ότι ακόμη και σήμερα πολλές γυναίκες παθιάζονται μαζί του.

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«Όταν πήγα με τη γυναίκα που πήγα, που έμεινα τόσο καιρό μαζί της… επειδή αγαπώ πολύ τις γυναίκες και πάρα πολλοί λένε “το κάνεις ψέματα, δεν είσαι gay”, λέω “παιδιά είμαι”, γιατί μερικές παθιάζονται πάρα πολύ και μου στέλνουν μηνύματα ότι θέλουν να τις παντρευτώ. Μου λένε “αισθάνομαι ότι είσαι πιο άντρας από άντρα”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Όπως εξήγησε, στη σχέση του εκείνη φερόταν με ρομαντισμό και τρυφερότητα: «Όταν πήγα με εκείνη τη γυναίκα, ίσως έκανα πράγματα που κανένας αρσενικός δεν είχε κάνει μέχρι τότε, όπως να δώσω ένα λουλούδι, να γράψω μια “σαχλαμάρα” σε ένα χαρτί».