Για την Ντόρα Μπακογιάννη, το ελληνικό μπλόκο στην ένταξη της τότε Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) στο ΝΑΤΟ αποτελεί τον μεγάλο σταθμό κατά τη θητεία της στο υπουργείο Εξωτερικών (2006-2009) και, ουσιαστικά, τη μεγαλύτερη στιγμή της κυβέρνησης Καραμανλή στα εθνικά. Στη βάση αυτή, ήταν μάλλον αναμενόμενο να αφιερώσει ένα εκτεταμένο κεφάλαιο για όσα διαδραματίστηκαν καθ’ οδόν προς την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, τον Απρίλιο του 2008, όταν πρωτίστως οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν να αποδεχθούν, υπό την απειλή βέτο, τις ελληνικές ενστάσεις που κράτησαν τα Σκόπια εκτός της Συμμαχίας πριν επιλυθεί η διαφορά για το όνομα. Ο δρόμος προς το Βουκουρέστι, ωστόσο, συνοδευόταν από έντονο παρασκήνιο που αποκαλύπτεται στην αυτοβιογραφία της – και ένα μεγάλο τμήμα από αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται σήμερα αποκλειστικά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο».

Το πιεστικό κλίμα που αντιμετώπισε η Ελλάδα

Δύο συνομιλίες της Ντόρας Μπακογιάννη – μια κατ’ ιδίαν με τον Κώστα Καραμανλή και μια τηλεφωνική με την τότε υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κοντολίζα Ράις – είναι εξόχως αποκαλυπτικές για το πιεστικό κλίμα που αντιμετώπιζε η ελληνική διπλωματία καθ’ οδόν προς το Βουκουρέστι. «Αντιλαμβάνεσαι ότι μας παρακολουθούν· είμαι βέβαιη. Υπάρχει κάτι, οτιδήποτε, με το οποίο μπορούν να σε εκβιάσουν; Γιατί, αν υπάρχει, πρέπει να κινηθώ διαφορετικά. Εμένα δεν μπορούν να με εκβιάσουν με τίποτα», είπε η τότε υπουργός Εξωτερικών στον τότε πρωθυπουργό. «Εννοείς να με εκβιάσουν ακόμα και με κάτι προσωπικό; Οχι, τίποτε απολύτως», ήταν η απάντηση. «Αρα, πάμε», έδωσε εκείνη το σήμα για την ελληνική αντίσταση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το τηλεφώνημα που δέχθηκε η Μπακογιάννη λίγες ημέρες αργότερα από την Κοντολίζα Ράις ήταν επιτακτικό, αλλά κατάφερε μόνον να επιβεβαιώσει το χάσμα με την Ουάσιγκτον. «You will accept Macedonia’s entry into NATO under the name FYROM» (Θα αποδεχθείτε την είσοδο της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ με το όνομα ΠΓΔΜ), απαίτησε η αμερικανίδα ΥΠΕΞ. «No way. Over my dead body. When I tell you something, you have to believe it» (Με τίποτα. Πάνω από το πτώμα μου. Οταν σου λέω κάτι, πρέπει να το πιστεύεις), απάντησε η ελληνίδα ΥΠΕΞ – αυτολεξεί, όπως τονίζει στο βιβλίο της.

Η παρουσίαση στις 10 Δεκεμβρίου

Η κεντρική εκδήλωση για την αυτοβιογραφία της Ντόρας Μπακογιάννη – «Μια Γυναίκα», με τη συνδρομή του δημοσιογράφου Μάκη Προβατά, από τις εκδόσεις Πατάκη – έχει προγραμματισθεί για τις 10 Δεκεμβρίου, με τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει και πολιτικό γεγονός. Δύο ημέρες αργότερα θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. «Υπάρχουν στιγμές στην ζωή όπου καλείσαι να σταθείς απέναντι στον καθρέφτη της μνήμης σου. Να κοιτάξεις κατάματα τις χαρές, τις μάχες και τις σιωπές που σε διαμόρφωσαν. Η απόφαση να γράψω αυτοβιογραφία δεν ήταν εύκολη. Χρειάστηκε να επιστρέψω σε πόρτες που έκλεισαν με θόρυβο και σε άλλες που άνοιξαν διάπλατα. Να περπατήσω σε δρόμους που κάποτε με τρόμαζαν και σε μονοπάτια που με λύτρωσαν. Αυτές οι σελίδες δεν είναι απολογισμός. Είναι αφήγηση διαδρομών που δεν τελειώνουν. Μια όσο γίνεται καθαρή ματιά σε αυτό το παρελθόν που με έμαθε να μη φοβάμαι το μέλλον. Είναι η αλήθεια μου, όπως τη βίωσα, όπως με διαμόρφωσε και όπως σήμερα την καταθέτω με σεβασμό στους ανθρώπους», είναι το δικό της μήνυμα στους αναγνώστες.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική», καταλήγει στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, «υπήρξε και παραμένει μια μεγάλη πρόκληση. Γι’ αυτό πάνω απ’ όλα πείστηκα πως αξίζει να γράψω αυτό το βιβλίο. Όχι για να δικαιώσω επιλογές, αλλά για να τις εξηγήσω. Οχι για να εξωραΐσω, αλλά για να καταθέσω με ειλικρίνεια όσα έζησα. Τις συγκρούσεις, τα διλήμματα, τις τομές, τις στιγμές που άλλαξαν την πορεία της χώρας και τη δική μου. Αν διαβάζετε αυτές τις γραμμές, σας προσκαλώ να δείτε πέρα από το δημόσιο πρόσωπο, πέρα από τον τίτλο, πέρα από το όνομα. Να δείτε τον άνθρωπο που πάλεψε, λύγισε, ξανασηκώθηκε και προχώρησε. Αυτή είναι πάνω απ’ όλα η ιστορία μου. Η ιστορία μιας γυναίκας στον στίβο της πολιτικής στην Ελλάδα».

Η προδημοσίευση του βιβλίου της Ντόρας Μπακογιάννη

Ο δρόμος προς το Βουκουρέστι

Η εποικοδομητική και φιλική ελληνική στάση των προηγούμενων ετών είχε ενθαρρύνει την προκλητικότητα της γειτονικής χώρας. Έτσι, στις αρχές του 2007, κατέστη σαφές για μένα ότι είχε έρθει η στιγμή για μια αποφασιστική στροφή. Διαμηνύσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι το απόθεμα υπομονής και καλής θέλησης της Ελλάδας εξαντλείται, θέτοντας ως απώτατο όριο την ημερομηνία ένταξης της ΠΓΔΜ στο NATO. Το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει η υπόθεση μέχρι τότε δεν είχε παραγάγει αποτέλεσμα· αντιθέτως, επιβαλλόταν ενεργητική ελληνική παρέμβαση. Ήμουν ήδη πεπεισμένη ότι, στην επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το φθινόπωρο του 2007, η ηγεσία των Σκοπίων θα επανέφερε επιθετικά το ζήτημα, χρησιμοποιώντας εκ νέου τη συνταγματική ονομασία «Μακεδονία». Μπροστά σε αυτή την προοπτική, θεώρησα αναγκαίο να στείλει η Αθήνα σαφή και αποφασιστικά μηνύματα προς όλες τις πλευρές. Με αυτή τη στρατηγική, εισηγήθηκα στον Κώστα Καραμανλή να επιμείνουμε στην επίλυση του ονοματολογικού πριν τεθεί οποιοδήποτε ζήτημα ένταξης της ΠΓΔΜ στη Συμμαχία. Η επιλογή αυτή εξυπηρετούσε δύο στόχους: να πιεστεί η γειτονική χώρα προς μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, και να καταστεί σαφές ότι η Ελλάδα είχε την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα να υπερασπιστεί στην πράξη τα εθνικά της συμφέροντα. (…)

Διαφήμιση

Ήμουν πεπεισμένη ότι η περαιτέρω ευρωατλαντική πορεία της ΠΓΔΜ εξαρτιόταν απολύτως από την πρόοδο στο ζήτημα της ονομασίας και μπορούσε να «παγώσει» επ’ αόριστον, έως ότου επιτευχθεί ο απαραίτητος συμβιβασμός. (…)

Κατά συνέπεια, η επιβολή σαφών όρων στον δρόμο της ΠΓΔΜ προς το ΝΑΤΟ δεν ήταν επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Γνώριζα ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις και αντεπιχειρήματα από πλευράς των εταίρων μας· γι’ αυτό και η διαχείρισή τους απαιτούσε προετοιμα­σία, σύνεση και διπλωματική ακρίβεια. Επίσης, κάτι στο οποίο ήμουν κάθετη –και το επισήμανα στον Καραμανλή– ήταν ότι, πάση θυσία, το ζήτημα των Σκοπίων όφειλε να μείνει ανεπηρέαστο από την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Η ανάδειξή του σε προεκλογικό θέμα θα δίχαζε την κοινή γνώμη και τα κόμματα, υπονομεύοντας την εθνική στρατηγική. Το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2007 η χώρα θα βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο καθιστούσε αυτή την απόφαση ακόμη πιο επιτακτική.

Διαφήμιση

Η αξιολόγηση των κινδύνων και οι προϋποθέσεις υλοποίησης

Ο σημαντικότερος κίνδυνος που θα μπορούσε να προκύψει από τη σκλήρυνση της ελληνικής στάσης ήταν, ενδεχομένως, η μεταβολή των θέσεων ορισμένων συμμάχων μας –κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών– σε ζητήματα που μας αφορούσαν, όπως ήταν το Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά. Ωστόσο, μια ψύχραιμη αποτίμηση της πραγματικότητας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτό το ενδεχόμενο δεν συνιστούσε όντως απειλή. Πολλοί εταίροι μας, άλλωστε, διαχρονικά υιοθετούσαν θέσεις που απείχαν από τις ελληνικές, ανεξαρτήτως της στάσης μας στο ζήτημα των Σκοπίων. Επομένως, το διακύβευμα, αν και υπαρκτό, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αντιθέτως, η σταθερότητα και η συνέπεια λόγων και έργων από την ελληνική πλευρά ενίσχυαν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, ως δύναμης υπεύθυνης και αποφασισμένης.

Διαφήμιση

Ένας δεύτερος πιθανός κίνδυνος, στην περίπτωση που οι εθνικές μας ευαισθησίες δεν έβρισκαν κατανόηση από κανένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, ήταν η απομόνωση της Ελλάδας στους κόλπους της Συμ­μαχίας. Ήδη, από το 2006, το ΝΑΤΟ είχε εκφράσει την πρόθεσή του για περαιτέρω διεύρυνση, δηλώνοντας ρητά ότι δεν υφίσταται «κό­πωση διεύρυνσης» (no enlargement fatigue). Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, η εκτίμησή μου ήταν ξεκάθαρη: η πιθανότητα απο­μόνωσης ήταν εξαιρετικά μικρή. (…)

Τον Ιούλιο του 2007, οριστικοποιήθηκε η αλλαγή στάσης που είχα εισηγηθεί στον Καραμανλή για το ζήτημα αυτό. Συγκάλεσα τότε σύσκεψη στο γραφείο μου, με κλειστό κύκλο συνεργατών, και τους ανακοίνωσα την απόφαση της κυβέρνησης, ενόψει της συνόδου κο­ρυφής του ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2008, να διαπραγματευτούμε με την ΠΓΔΜ αποδεχόμενοι ως βάση επίλυσης του ονοματολογικού μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και ισχύ erga omnes. Η αλλαγή αυτή της στάσης μας, η πρόθεση για μια ενεργητική εξω­τερική πολιτική στο ζήτημα, προέκυπτε από μια βασική διαπίστωση: αν επιτρέπαμε τότε στη γείτονα χώρα να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ –και αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση– με την προσωρινή ονομασία ΠΓΔΜ, θα χάναμε οριστικά οποιαδήποτε διαπραγματευτική ισχύ ως προς την ονοματοδοσία.

Είχαμε ήδη ως πολύτιμο μάθημα την πικρή εμπειρία των χρόνων που είχαν μεσολαβήσει από το 1995 και την υπογραφή της Ενδιάμε­σης Συμφωνίας. Η Συμφωνία αυτή προέβλεπε ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να προβάλει αντίρρηση στην ένταξη της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς υπό την προσωρινή της ονομασία. Αντίρρηση μπορού­σαμε να προβάλουμε μόνο εάν επιχειρούσε να ενταχθεί σε διεθνή οργανισμό με διαφορετικό όνομα, με βάση το άρθρο 11, παράγραφος 1. Η γείτων είχε, έκτοτε, ενταχθεί σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς με την προσωρινή ονομασία. Στην περίπτωση, μάλιστα, του ΟΑΣΕ, η Ελλάδα είχε σπονσοράρει την ένταξή της στον Οργανισμό.

Εκείνο που παρατηρούσαμε, χωρίς εξαίρεση, ήταν ότι από τη στιγμή που εντασσόταν στον εκάστοτε οργανισμό, για τους περισσότερους έπαυε στην πράξη να ισχύει η δέσμευση της προσωρινής ονομασίας. Οι Σκοπιανοί συμπεριφέρονταν πλέον ως «Δημοκρατία της Μακεδο­νίας». Αυτό αποτέλεσε, στον δρόμο για το Βουκουρέστι, πολύτιμο επιχείρημα απέναντι στις διεθνείς πιέσεις που δεχόμασταν, ιδίως από τις ΗΠΑ. Αντιτείναμε ότι, όπως μας είχε ήδη διδάξει πικρά η εμπει­ρία, τα Σκόπια ήταν εξαιρετικά απίθανο να συμμορφωθούν στο θέμα της ονομασίας αφ’ ης στιγμής εντάσσονταν στο ΝΑΤΟ. Και μαζί τους θα συμπαρέσυραν οριστικά και τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία ήδη, σε προφορικές παρεμβάσεις, αναφέρονταν στη χώρα ως «Μακεδονία».

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ –όχι σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό, αλλά σε μια αμυντική συμμαχία υπό την πυρηνική ομπρέλα των ΗΠΑ– με την προσωρινή ονομασία θα συνιστούσε de facto αποδοχή της χρήσης του ονόματος «Μακεδονία» αυτοτελώς και αυτούσια. Στη σύσκεψη εκείνη, στο γραφείο μου, χαράξαμε τη γραμμή που θα ακολουθούσε το Υπουργείο Εξωτερικών στους μήνες που απέμεναν έως τη Σύνοδο Κορυφής. Ο ειδικός σύμβουλός μου, πρέσβης Γιώργος Σαββαΐδης, έθεσε δύο βασικές προϋποθέσεις: εθνική ομοψυχία και σταθερότητα πορείας – να μη μεταβληθεί η πολιτική μας καθ’ οδόν προς το Βου­κουρέστι. Είχε, άλλωστε, ζήσει περιπτώσεις υπουργών Εξωτερικών που άλλαζαν στάση υπό την πίεση της κοινής γνώμης ή των διεθνών συσχετισμών.

Τον κοίταξα και του απάντησα αυστηρά πως ό,τι συμφωνήσαμε, αυτό θα εφαρμοστεί. Και έτσι έγινε. Η εθνική θέση συνοψιζόταν στο σύνθημα: «Πρώτα λύση στο όνομα και μετά ένταξη στο ΝΑΤΟ». Από την ελληνική κυβέρνηση η θέση για σύνθετη ονομασία διατυπώθηκε πρώτη φορά δημόσια και επίσημα από εμένα, κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της δεύτερης κυβέρνησης Καραμανλή. Μιλώντας για τα δυτικά Βαλκάνια έκανα μια ειδική αναφορά, για την οποία είχαμε συνεννοηθεί με τον Καραμανλή. (…)

Αμέσως μετά τις προγραμματικές δηλώσεις ανέλαβα τη σφυρη­λάτηση της εθνικής ομοψυχίας στο εσωτερικό μέτωπο, παρουσιάζο­ντας τη νέα κυβερνητική θέση, με στόχο την εξασφάλιση ενός εθνικού consensus γύρω από την ονομασία. Επισκέφθηκα τον Καραμανλή και του είπα: «Θα πάω στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτε­ρικών Υποθέσεων και θα παρουσιάσω τη θέση μας ανοιχτά». Ήμουν προετοιμασμένη για επίθεση, αλλά είχα μαζί μου τα χαρτιά από όλες τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις – και του Πάγκαλου και του Γιώργου Παπανδρέου.

Τελικά, στην Επιτροπή επιτεύχθηκε διακομματική συμφωνία στη θέση μας για λύση erga omnes – πέρασε με συμφωνία. Μάλιστα, σηκώθηκε ο Πάγκαλος και είπε: «Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά έλεγα κι εγώ. Και είναι επιβεβλημένο να το λέμε, πλέον, ανοιχτά». (…)

Έτσι φτάσαμε στο Βουκουρέστι καλά προετοιμασμένοι. Με σχε­δόν καθολική αποδοχή στο εσωτερικό και με καθαρή συνεννόηση στο εξωτερικό. (…)

Φτάσαμε στο Βουκουρέστι με τρεις υποψήφιες χώρες, οι οποίες είχαν ήδη ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα προπαρασκευαστικά στά­δια: την Αλβανία, την Κροατία και την ΠΓΔΜ. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, το σκηνικό της συνόδου είχε κατακλυστεί από τη σφοδρή επιθυμία των ΗΠΑ να απευθυνθεί ταυτόχρονα πρόσκληση ένταξης και στην Ουκρανία και στη Γεωργία.

Για να εκτιμήσει κανείς τι πετύχαμε στο Βουκουρέστι, πρέπει να αναλογιστεί τι ακριβώς διακυβευόταν για τη χώρα μας σε εκείνη τη Σύνοδο Κορυφής. Σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πορεία ένταξης στο ΝΑΤΟ είναι σαφώς συντομότερη και απλούστερη. Δεν προβλέπονται ατελείωτες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ούτε 35 κε­φάλαια του acquis communautaire, ούτε καθεστώτα παρατηρητών ή άλλα ενδιάμεσα στάδια. Στο ΝΑΤΟ απευθύνεται πρώτα πρόσκληση για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων και στη συνέχεια κυρώ­νονται τα Πρωτόκολλα Προσχώρησης. Η διαδικασία αυτή διαρκεί συ­νήθως λιγότερο από έναν χρόνο και προηγείται της πλήρους ένταξης.

Για την ΠΓΔΜ, στο Βουκουρέστι, όλα τα προηγούμενα στάδια εί­χαν ήδη ολοκληρωθεί. Το μόνο που απέμενε ήταν η συμφωνία για την τελική πρόσκληση.(…)

Για την ελληνική αποστολή, το κρίσιμο ήταν να μη βρεθούμε δι­πλωματικά απομονωμένοι, σε ένα σχήμα «ένας εναντίον όλων». Το πετύχαμε χάρη στην πολύ καλή προετοιμασία των προηγούμενων μηνών, αλλά και χάρη στη συγκυρία. Η εξωτερική πολιτική είναι, τε­λικά, προετοιμασία και συγκυρία. Και η συγκυρία τότε ήταν η ισχυρή επιθυμία των ΗΠΑ να απευθυνθεί πρόσκληση ένταξης στην Ουκρανία και στη Γεωργία. Η επιθυμία αυτή συναντούσε την αντίθεση πολλών ευρωπαϊκών χωρών, με πρώτες τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Θυμάμαι ακόμη τις στιχομυθίες εκείνης της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών. Ζητήθηκε από τους διπλωμάτες που μας συνόδευαν να αποχωρήσουν από την αίθουσα, ώστε να ακολουθήσει μια πιο άμεση και ειλικρινής συζήτηση. Μόλις έκλεισε η πόρτα, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών -και νυν Πρόεδρος της Γερμανίας- Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ σηκώθηκε και ζήτησε από την Αμερικα­νίδα ομόλογό του, Κοντολίζα Ράις, να μην επιμείνει στην πρόσκληση της Ουκρανίας και της Γεωργίας, προκειμένου να μην προκληθεί η Ρωσία και διαταραχθούν οι ισορροπίες στην περιοχή.

Εκείνη σηκώθηκε και, με το γνώριμο αμερικανικό ύφος αποφα­σιστικότητας, του αντέτεινε ότι όταν οι ΗΠΑ στήριξαν την ένταξη της Δυτικής Γερμανίας στο ΝΑΤΟ το 1955, η χώρα του τελούσε ακόμη υπό καθεστώς κατοχής, και ότι τότε δεν υπολόγισαν την αντίδραση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Σταϊνμάιερ κοκκίνισε και αποχώρησε από την αίθουσα. Όλη αυτή η ένταση που προκλήθηκε εκείνες τις ημέρες, γύρω από την Ουκρανία και τη Γεωργία, μας ωφέλησε καθοριστικά. Οι μεγάλες δυνάμεις κατανάλωσαν την πολιτική τους ενέργεια σε αυτό το μέτωπο και δεν εστίασαν, με την ένταση που φοβόμασταν, στην υπόθεση της ΠΓΔΜ. Αξιοποιώντας τη συγκυρία, με προσεκτική διαπραγμάτευση, καταφέραμε όχι μόνο να μη φτάσουμε σε άσκηση βέτο, αλλά να διαμορφώσουμε μια απόφαση που ευθυγράμμισε με τη θέση μας και τις υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Πετύχαμε ομόφωνη απόφαση μη πρόσκλησης της ΠΓΔΜ, το κείμενο της οποίας συνέταξα προσωπικά. Η απόφαση αυτή επαναλήφθηκε αυτούσια στις επόμενες πέντε συνόδους κορυ­φής του ΝΑΤΟ, χωρίς να αλλάξει ούτε λέξη. (…)

Από την πλευρά μας, καθώς ήμασταν αποφασισμένοι για τη στάση που θα κρατούσαμε στο Βουκουρέστι, γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι η συγκεκριμένη Σύνοδος θα εξελισσόταν σε ορόσημο για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Παραμονές, όπως ήταν αναμενόμενο, άρχισαν οι πιέσεις. Στις 3 Μαρτίου με επισκέφθηκε στην Αθήνα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιαπ ντε Χοπ Σέφερ, λίγο πριν από την άτυπη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες. Μου είπε:

«Ξέρεις, πενήντα χρόνια τώρα κανείς δεν έχει βάλει βέτο στο ΝΑΤΟ».

Του απάντησα:

«Το ξέρω. Όμως η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί την ένταξη της ΠΓΔΜ με το συνταγματικό της όνομα. Οπότε, αν χρειαστεί, θα ασκήσω βέτο».

Κάποια χρόνια αργότερα διέρρευσαν τα περιβόητα έγγραφα των Wikileaks και ήρθαν να επιβεβαιώσουν όλα αυτά που λέγαμε και κάναμε τότε, πριν το Βουκουρέστι και όχι μόνο. Μάλιστα, όταν τα διάβασα θυμήθηκα και αυτό που τους είπα, ότι «η κυβέρνησή μας δεν θα πέσει εξαιτίας αυτού του ζητήματος. Μία φορά ήταν αρκετή», αναφερόμενη στην περίπτωση Σαμαρά το 1993. Σε ένα από αυτά τα έγγραφα λοιπόν, της 4ης Μαρτίου 2008, αναφέρουν: «Η Μπακογιάννη επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί ένα όνομα που “πε­ριγράφει το είδος της δημοκρατίας που έχει η χώρα”, αποκλείοντας τους όρους “συνταγματική” και “ανεξάρτητη”. Το όνομα δεν μπορεί να “μονοπωλεί τη Μακεδονία”. Το όνομα πρέπει να δείχνει ότι εί­ναι “μέρος της Μακεδονίας”, αλλά όχι της “Βουλγαρικής ή Ελληνι­κής Μακεδονίας”. Η Ελλάδα θα μπορούσε να αποδεχτεί τα “Άνω” ή “Νέα”. Πρόσθεσε ότι “χρειαζόμαστε μια σαφή λύση που να είναι erga omnes και τελική”. Η Μπακογιάννη είπε ότι η Ελλάδα “έχει φτάσει όσο πιο μακριά μπορούσε”, προσθέτοντας ότι “η κυβέρνησή μας δεν θα πέσει εξαιτίας αυτού του ζητήματος. Μία φορά ήταν αρκετή”».

Παρεμπιπτόντως να πω ότι, μετά από ανάλυση περισσότερων από 790 εγγράφων και 1.185 σελίδων που διέρρευσαν κυρίως από τη μυστική αλληλογραφία μεταξύ της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έγιναν γνωστά πολλά για τη δράση μου ως υπουργού Εξωτερικών. Τα Wikileaks βοήθησαν πολύ στην αποδόμηση ορισμένων μύθων που επικράτησαν εκείνη την περίοδο, όπως ότι «η Ντόρα Μπακογιάννη είναι φερέφωνο των ΗΠΑ», αλλά και μύθων που διαδόθηκαν πολύ αργότερα, όπως ότι «εκεί που απέ­τυχαν οι Καραμανλής-Μπακογιάννη πέτυχαν οι Τσίπρας-Κοτζιάς».

Εκείνες τις ημέρες έκρινα ότι έπρεπε να έχω μια απολύτως ειλικρινή συζήτηση με τον Καραμανλή. Προσθέτω εδώ κάτι που με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή, πολιτική και προσωπική, μια βασική αρχή που μου είχε μεταφέρει ο πατέρας μου: «Αν νιώσεις ποτέ ότι μπορεί να σε εκ­βιάσει κάποιος, φεύγεις από την πολιτική». Αυτό το τήρησα απαρέγκλιτα. Κανείς δεν μπορούσε να με εκβιάσει, με τίποτε και για τίποτε. Στους έξι μήνες που προετοιμάζαμε τη σύγκρουση ήμουν βέβαιη ότι μας «έψαχναν» όλοι: Αμερικανοί, Βρετανοί, Ισραηλινοί. Και επειδή το καταλάβαινα, πήγα στο Μαξίμου και είπα στον πρωθυπουργό:

«Αντιλαμβάνεσαι ότι μας παρακολουθούν· είμαι βέβαιη. Υπάρχει κάτι, οτιδήποτε, με το οποίο μπορούν να σε εκβιάσουν; Γιατί, αν υπάρχει, πρέπει να κινηθώ διαφορετικά. Εμένα δεν μπορούν να με εκβιάσουν με τίποτα».

«Εννοείς να με εκβιάσουν ακόμα και με κάτι προσωπικό; Όχι, τίποτε απολύτως».

«Άρα, πάμε» του είπα.

Και πήγαμε, για τη μεγαλύτερη σύγκρουση που είχε αναλάβει μεταπολιτευτικά ελληνική κυβέρνηση στην εξωτερική πολιτική.

Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ: Η καθοριστική καμπή πριν το Βουκουρέστι

Στις 6 Μαρτίου του 2008 βρέθηκα στις Βρυξέλλες, για να συμμετά­σχω στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Ήταν προπαρασκευαστική για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Εκεί, δήλωσα απερίφραστα στους ομολόγους μου ότι η στάση της ΠΓΔΜ απέναντι στην Αθήνα, σε συνδυασμό με την αδιαλ­λαξία και τον αλυτρωτισμό που εξακολουθεί να επιδεικνύει η ηγεσία της, υποχρεώνει την Ελλάδα να μην υποστηρίξει την ένταξή της στη Συμμαχία. Τους κατέστησα σαφές ότι η απόφασή μας δεν ήταν τακτικισμός· ελήφθη έπειτα από μια μακρά πορεία, από την οποία είχε γίνει σαφέστατο ότι από την πλευρά των Σκοπίων δεν υπήρχε βού­ληση για την επίτευξη κοινά αποδεκτής λύσης. (…)

Και μέσα σε όλα αυτά, στα μέσα Μαρτίου 2008, συναντήθηκα με τον πρωθυπουργό της ΠΓΔΜ Νίκολα Γκρούεφσκι, στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το αναφέρω γιατί ήταν από τις πιο δυσάρεστες συναντήσεις που έχω κάνει ποτέ με άνθρωπο γενικά. Δεν ήταν ότι τα Σκόπια επέμεναν στις θέσεις τους -αναμε­νόμενο-, αλλά ότι όση ώρα μιλούσαμε κοίταζε συνέχεια τα παπού­τσια του. Δεν έχω ξαναβρεθεί με συνομιλητή με τον οποίο να μην μπορώ να έχω την παραμικρή οπτική επαφή, να μη βλέπω καθόλου τα μάτια του. Ο Γκρούεφσκι δεν σήκωσε ούτε μία φορά το βλέμμα του. Ό,τι έλεγε το έλεγε κοιτάζοντας τα παπούτσια του. Παταγώδης αποτυχία.

Στις 17 Μαρτίου 2008, πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη συνάντηση των διαπραγματευτών με τον διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς. Ο Νίμιτς επικεντρώθηκε στην πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσιάζοντας ένα σύνολο ονομασιών – ορισμένες από τις οποίες πληρούσαν τα βασικά κριτήρια αποδο­χής από την ελληνική πλευρά. Επρόκειτο για σύνθετες ονομασίες, με γεωγραφικό και πολιτικό προσδιορισμό, που διαχώριζαν σαφώς τη γειτονική χώρα από την ελληνική Μακεδονία και κάλυπταν την απαραίτητη προϋπόθεση της χρήσης έναντι όλων (erga omnes).

Η απάντηση της ΠΓΔΜ υπήρξε –και πάλι– αρνητική. Απέρριψε αυτή τη δέσμη ιδεών, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι οι προτάσεις αυτές είχαν ήδη απορριφθεί στο παρελθόν, κατά την τελευταία δεκα­πενταετία, είτε από την Ελλάδα είτε από την ίδια. (…)

Το τηλεφώνημα της Κοντολίζα Ράις και η τελική ευθεία προς το Βουκουρέστι

Οι επαφές μου με υπουργούς Εξωτερικών των συμμαχικών χωρών συνεχίζονταν αδιάκοπα, με ορίζοντα τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που είχε οριστεί για το διάστημα 2 έως 4 Απριλίου 2008. Σε πλήρη συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, επισκέφθηκα διαδοχικά τις πρω­τεύουσες των κρατών-μελών, εκθέτοντας αναλυτικά την ελληνική επιχειρηματολογία για την υποψηφιότητα της ΠΓΔΜ. Εκείνη την πε­ρίοδο, βρισκόμουν εκτός Ελλάδας για τουλάχιστον είκοσι από τις τριάντα ημέρες κάθε μήνα. Καθώς πλησίαζε η κρίσιμη ημερομηνία, διαπίστωνα με ικανοποίηση ότι οι ελληνικές θέσεις άρχιζαν να γί­νονται κατανοητές και αποδεκτές από την πλειονότητα των συμμά­χων. (…)

Παρά ταύτα, οι πιέσεις που δεχόμουν ήταν έντονες – και ενίοτε ασφυκτικές. Η μεγαλύτερη αντίσταση στις ελληνικές θέσεις προερχόταν, αναμφίβολα, από την Αμερικανίδα ομόλογό μου, Κοντολίζα Ράις.

Στις 29 Μαρτίου 2008, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη Σύνοδο, βρέθηκα στη Λιουμπλιάνα για να συμμετάσχω στο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις έφτασα, συ­ναντήθηκα με τον τότε Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να με προειδοποιή­σει: «Ντόρα, θα σε πάρει τηλέφωνο η Κοντολίζα Ράις. Προετοιμάσου, γιατί είναι σε έξαλλη κατάσταση». Οι Γερμανοί, εκείνη την περίοδο, τηρούσαν ιδιαίτερα επιφυλακτική στάση σε τέτοια ζητήματα – όχι τόσο λόγω του ζητήματος με την ΠΓΔΜ, όσο επειδή φοβούνταν ότι το άνοιγμα του φακέλου της διεύρυνσης θα άνοιγε τη συζήτηση και για την Ουκρανία.

Λίγη ώρα αργότερα, χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήταν κάποιος από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Κυρία Μπακογιάννη, σε μισή ώρα θα ήθελε να σας καλέσει η κυρία Κοντολίζα Ράις». Καθώς ήταν φανερό ότι θα συζητούσαμε για ακόμη μία φορά το ζήτημα της πρόσκλησης ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ –και αντιλαμβανόμενη πόσο κρίσιμη θα ήταν αυτή η συνομιλία–, κάλεσα αμέσως τον Σαββαΐδη, τον εξαι­ρετικό πρέσβη και στενό μου σύμβουλο όχι μόνο για τα θέματα του ΝΑΤΟ αλλά σχεδόν για όλα. Μαζί του, κάλεσα και τον Χαλαστάνη και τον Κουμουτσάκο, ώστε να είναι παρόντες και να κρατούν ση­μειώσεις από τη συνομιλία, καθώς δεν επρόκειτο να τηρηθούν επί­σημα πρακτικά. Η συνομιλία που ακολούθησε αποδείχθηκε μία από τις πιο έντονες και αξέχαστες διαπραγματεύσεις – όχι μόνο για μένα, αλλά και για την ίδια την Κοντολίζα Ράις, η οποία την κατέγραψε στα απομνημονεύματά της. Πράγματι, ακριβώς τριάντα λεπτά αρ­γότερα, δέχτηκα το τηλεφώνημα. Ενδεικτικό του τι θα επακολου­θούσε ήταν το γεγονός ότι δεν είπε καν καλημέρα, αλλά ξεκίνησε λέγοντας:

«Dora, there is a serious problem ahead of the April Summit».

Αμέσως μετά, με σαφή και πιεστικό τρόπο, τόνισε ότι έπρεπε να βρεθεί επειγόντως μια φόρμουλα, ώστε να αποτραπεί η ελληνική άρνηση στην ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, καθώς η διεύρυνση της Συμμαχίας αποτελούσε προτεραιότητα όχι μόνο της αμερικανικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, αλλά και του ίδιου του προέ­δρου Μπους.

«You will accept Macedonia’s entry into NATO under the name FYROM» – έτσι, επιτακτικά, όπως ακριβώς το γράφω.

«No way. Over my dead body. When I tell you something, you have to believe it». Ακριβώς αυτή ήταν η απάντησή μου, αυτολεξεί.

Της υπενθυμίζω ότι ήμουν από τους πρώτους που είχαν επιση­μάνει εγκαίρως την ύπαρξη του προβλήματος και ότι το είχα θέσει υπόψη της σε προηγούμενες συναντήσεις μας. Της ξεκαθαρίζω, για ακόμη μία φορά, ότι για την Ελλάδα το ζήτημα της ονομασίας δεν αποτελεί απλώς ένα διμερές θέμα· είναι ζήτημα υψίστου εθνικού συμφέροντος. Της εξηγώ ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί την ένταξη της ΠΓΔΜ με το προσωρινό της όνομα, καθώς μια τέτοια εξέ­λιξη δεν θα ενίσχυε τη σταθερότητα στα ευαίσθητα και εύθραυστα Βαλκάνια· αντίθετα, θα την υπονόμευε.

«What do you mean? The President will be very upset».

«It won’t be the first or the last time the President will be very upset».

«Dora, we have to solve it».

Δύο τρεις φορές της υπενθύμισα ότι η προκλητικότητα της γειτονικής χώρας είναι συνεχής και χωρίς προηγούμενο και ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να υποχωρήσει από τη θέση αρχής που έχει υιοθετήσει. Εκείνη, στη διάρκεια της τηλεφωνικής μας συνομιλίας, κάποιες φορές μου επαναλάμβανε το ίδιο ερώτημα:

«Αισθάνεστε να απειλείστε από ένα τόσο μικρό κράτος όσο αυτό;».

Η απάντησή μου ήταν πολιτικά και ιστορικά ρεαλιστική. Της είπα ότι το μέγεθος μιας χώρας δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο σε ζητήματα διεθνούς ασφάλειας. Πρώτον, γιατί η ανάγκη διατήρησης καλών γειτονικών σχέσεων είναι αρχή θεμελιώδους σημασίας – ιδιαίτερα στο πλαίσιο μιας αμυντικής συμμαχίας όπως το ΝΑΤΟ. Και, δεύτερον, επειδή κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν οι ισορροπίες στο μέλλον ή αν τρίτες δυνάμεις, που κάθε άλλο παρά φιλικές είναι προς την Ελλάδα, δεν θα επιλέξουν να στηρίξουν τις επεκτατικές βλέψεις της ΠΓΔΜ. Της επισήμανα ότι η μέχρι τότε στάση της ΠΓΔΜ, με τις συστηματικές παραβιάσεις της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, δεν άφηνε περιθώρια αισιοδοξίας για τη μελλοντική της συμπεριφορά – ιδίως εάν εντασσόταν στο ΝΑΤΟ, γεγονός που αναμφίβολα θα της προσέδιδε αυξημένο διεθνές κύρος και ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ.

Στο σημείο αυτό, η κυρία Ράις πρότεινε και πάλι να πραγματο­ποιηθεί η ένταξη υπό την προσωρινή ονομασία «ΠΓΔΜ», όπως προ­βλεπόταν στην Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995. Επέμεινα ότι ούτε αυτό το σενάριο μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την ελληνική πλευρά. Ουδείς είχε το δικαίωμα να επικαλείται επιλεκτικά τη συμ­φωνία – και μάλιστα εκείνος που την καταπατά συστηματικά επί σειρά ετών.

«Κοντολίζα, η μόνη ρεαλιστική προοπτική είναι η αναβολή της αποστολής πρόσκλησης προς τα Σκόπια και η εξέταση της ένταξής τους μόνο μετά την επίτευξη κοινά αποδεκτής λύσης».

Υπήρξε μια μικρή παύση από την άλλη πλευρά της γραμμής.

«Κοντολίζα… στην πολιτική ζωή υπάρχουν στιγμές που ο καθέ­νας καλείται να αναλάβει ευθύνες για σοβαρά ζητήματα. Σε αυτή την περίπτωση, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη να εξηγήσω στους συμμάχους μας τη θέση της Ελλάδας και να υπερασπιστώ τις θεμε­λιώδεις προϋποθέσεις που έχει θέσει η χώρα μας».

Στο τέλος της συνομιλίας μας, ύψωσε τους τόνους και με προει­δοποίησε:

«Greece is in jeopardy of being totally isolated in Bucharest».

Της απάντησα στον ίδιο τόνο, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη:

«Greece is not alone».

Εκείνη τη στιγμή θύμωσα πολύ – και με το ύφος της και με τον εκβιαστικό της τόνο. Αν και, λόγω της θέσης μου, δεν θα έπρεπε να παρασυρθώ, δεν συγκρατήθηκα:

«I will tell you something, Condoleezza. There is a big difference between you and me. You are appointed, and I am elected. You have to answer to your President, and I have to answer to my people. And this is a big difference, which you probably don’t realize».

Έγινε έξαλλη και, στην πραγματικότητα, μου έκλεισε το τηλέφωνο. Αργότερα, στα απομνημονεύματά της, έγραψε πως ήταν η χειρότερη συμπεριφορά που είχε δεχτεί ποτέ από άνθρωπο – και μάλιστα από υπουργό Εξωτερικών. Εδώ που τα λέμε, από ένα σημείο και μετά, η ένταση από την πλευρά μου θα μπορούσε να λείπει. Είχα ήδη πει το «όχι» και είχε καταλάβει ότι το εννοούσα. Απλώς, δεν πίστευε ότι εμείς, με τον Καραμανλή, θα το φτάναμε ως το τέλος. (…)

Η τελική μάχη στο Βουκουρέστι

Η περίφημη σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών –η οποία πάντοτε προηγείται αυτής των αρχηγών– θα ξεκινούσε λίγο μετά τις 7 το πρωί. Έχω ήδη ετοιμαστεί: Φοράω το κόκκινο σακάκι –αυτό που πάντα επιλέγω στις περιπτώσεις που πρόκειται να συγκρουστώ πολιτικά– και ένα μενταγιόν με τον Μεγαλέξανδρο. Ανέμενα μια πολύ σκληρή διαπραγματευτική αναμέτρηση. Και, φυσικά, υπέθετα ότι η Κοντολίζα Ράις θα ήταν η πρώτη που θα μιλούσε και θα ζητούσε με επιμονή την αποστολή πρόσκλησης στις υποψήφιες χώρες. Σε εκεί­νες τις περιστάσεις, ο Καραμανλής δεχόταν μια επιπλέον πίεση, γιατί ο Μολυβιάτης διαφωνούσε ριζικά. Θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να έρθουμε σε τέτοια σύγκρουση με τους Αμερικανούς. Αντίθετα, εγώ δεν είχα αυτή την πίεση, αφού και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν απολύτως σύμφωνος με αυτή την πολιτική. Μου είχε πει: «Δεν έχουμε πια τίποτε άλλο. Πρέπει να παίξουμε αυτό το χαρτί». Και ήμουν αποφασισμένη να το παίξουμε, για την Ελλάδα.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι στην πορεία αυτή όλες οι παρεμβάσεις μου έγιναν, όπως ήταν φυσικό, σε πλήρη συντονισμό με τον πρωθυπουργό.

Στις 7 ακριβώς μπαίνει στο δωμάτιό μου ο Σαββαΐδης. Πρέπει να τον φανταστείτε: ένας άνθρωπος που είχε ζήσει όλη του τη ζωή μέσα στην πολιτική του Ψυχρού Πολέμου, που ήξερε το ΝΑΤΟ σαν την παλάμη του, πολύ αυστηρός αλλά και βαθιά σεβαστικός. Μπαίνει λοιπόν και μου λέει:

«Κυρία υπουργέ, καταλαβαίνετε ότι στα πενήντα χρόνια του ΝΑΤΟ κανείς δεν έχει προβάλει βέτο».

«Κύριε πρέσβη, δεν θα προβάλουμε βέτο, γιατί έχουμε έξι χώρες μαζί μας. Όμως, αν μας πουλήσουν και οι έξι, ναι, θα προβάλουμε βέτο. Το ερώτημά μου είναι: Είστε μαζί μου σε αυτό;»

«Μέχρι τέλους».

«Εντάξει. Αυτό ήθελα να ξέρω».

Αναχωρώ για τη σύσκεψη, έτοιμη για τη μάχη, ξέροντας ότι με το καλημέρα θα δεχόμουν επίθεση. Προς μεγάλη μου έκπληξη, η Κοντολίζα Ράις επιλέγει να μη λάβει πρώτη τον λόγο. Η πρώτη παρέμ­βαση γίνεται από τον υπουργό Εξωτερικών της Σλοβενίας, Ντιμίτρι Ρούπελ, της χώρας που εκείνη την περίοδο είχε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στάση του δεν με αιφνιδιάζει. Η σλοβενική προεδρία είχε ήδη καταδείξει μια ξεκάθαρα αρνητική, και συχνά εχθρική, στάση απέναντι στις ελληνικές θέσεις. Ο ίδιος δε ο υπουργός μού ήταν εξαιρετικά αντιπαθής ως προς το ύφος του. Και λέει: «Έχουμε να συζητήσουμε το θέμα της Μακεδονίας».

Πετάγεται η Ράις: «It’s closed».

«What do you mean it’s closed?» ρωτάει ο Σλοβένος.

«It’s closed. We will not discuss the issue of Macedonia. IT IS CLOSED».

Γενικός αιφνιδιασμός. Εγώ δεν είπα τίποτα – απλώς παρακολουθούσα. Δυο τρία λεπτά μετά, κάποιοι από εμάς βγαίνουμε από την αίθουσα για λίγο. Η Ράις με πλησιάζει:

«You won».

«Όχι. Δεν κέρδισα».

«What do you mean?»

«Θα κερδίσω όταν μπουν στο ΝΑΤΟ με σύνθετη ονομασία erga omnes. Τότε θα έχω κερδίσει».

Οι υπουργοί Εξωτερικών αποχωρήσαμε για να πάμε στην αίθουσα όπου θα ξεκινούσε η Σύνοδος Κορυφής. Πρώτος μίλησε ο πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος εκφώνησε έναν πύρινο λόγο υπέρ των ελληνικών θέσεων. Δήλωσε ότι έπρεπε να βρεθεί λύση, παραπέμποντας και στις ελληνικές του ρίζες. Με τον Σαρκοζί υπήρχε προσωπική φιλία – τον είχα βοηθήσει και στα εσωτερικά του κόμματός του.

Επιπλέον, δεν ανήκε στους πολιτικούς που έλεγαν «ναι σε όλα» στους Αμερικανούς. Στη συνέχεια μίλησε ο Καραμανλής, ο οποίος με επιχειρήματα έδειξε την αποφασιστικότητα της Ελλάδας. Εν συ­νεχεία μίλησαν σχεδόν όλοι. Σημαντικά κράτη-μέλη της Συμμαχίας στάθηκαν στο πλευρό μας, με προεξάρχουσες τη Γαλλία και την Ισπανία. Θετική ανταπόκριση καταγράφηκε επίσης από την Ιταλία, την Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο, την Ισλανδία, το Βέλγιο, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Ολλανδία. Στην αίθουσα, εν τω μεταξύ, ο καθένας έλεγε το δικό του: υπέρ της ΠΓΔΜ, κατά της ΠΓΔΜ.

Κάποια στιγμή, προς το τέλος, πλησιάζει και μου λέει χαμηλό­φωνα ένας Αμερικανός πεζοναύτης:

«Mrs. Bakoyannis, η κυρία Ράις παρακαλεί πολύ να γράψετε εσείς την απόφαση του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ για το θέμα της Μακεδο­νίας».

Τη γράφω. Τη δίνω στον Καραμανλή – καθόμασταν δίπλα δίπλα.

«Κώστα, συμφωνείς;»

«Συμφωνώ. Αλλά σοβαρολογείς; Θα περάσει έτσι;»

«Θα περάσει έτσι».

Με κοιτάζει με ένα βλέμμα που έλεγε: Αυτή είναι τρελή.

Δίνω το χαρτί στον πεζοναύτη, το πάει στη Ράις. Το διαβάζει. Μου γνέφει: ΟΚ.

Η απόφαση πέρασε έτσι ακριβώς όπως τη γράψαμε – και ίσχυε για δέκα χρόνια.

Το αποτέλεσμα της Συνόδου του Βουκουρεστίου συνιστά ορόσημο όχι μόνο για τις σχέσεις Αθήνας-Σκοπίων, αλλά και για την ίδια την ιστορία του ΝΑΤΟ. Επιλέξαμε στρατηγικά να μετατρέψουμε τη Σύ­νοδο του 2008 σε ευκαιρία εξεύρεσης λύσης στο ζήτημα της ονομα­σίας. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό. Όμως, στις 3 Απρι­λίου 2008, η Ελλάδα έστειλε ένα διπλό και ξεκάθαρο μήνυμα: ότι είναι μεν πρόθυμη να επιλύσει με διαπραγματεύσεις και καλή πίστη τα εκκρεμή ζητήματα με τους γείτονές της, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολήσει τα εθνικά της δίκαια.

Η έκβαση του Βουκουρεστίου θεωρείται –και δικαίως– μια ση­μαντική επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Πρώτον, απε­τράπη η αποστολή πρόσκλησης ένταξης στην ΠΓΔΜ, ακόμη και υπό την προσωρινή της ονομασία. Δεύτερον –και σημαντικότερο– στα συμπεράσματα της Συνόδου, ύστερα από ελληνικό αίτημα, συμπεριελήφθη ρητά ότι η πρόσκληση προς την ΠΓΔΜ θα αποσταλεί μόνον όταν επιτευχθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση στο θέμα της ονομασίας. Με τον τρόπο αυτό, η επίλυση της διαφοράς αναγορεύτηκε σε αιρεσιμότητα – σε αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξη της γειτονικής χώρας στη Συμμαχία. Εδώ θα πρέπει να πω ότι ο ρόλος του Κώστα Καραμανλή ήταν σημαντικός. Μπορεί να διαφωνούσαμε σε άλλα ζητήματα, όμως στα θέματα εξωτερικής πολιτικής η συμφωνία ήταν απόλυτη. Ο Καραμανλής ήξερε μετά βεβαιότητος ότι δεν υπήρξε ποτέ –ούτε μία φορά– δική μου συζήτηση με οποιονδήποτε, η οποία να άφηνε το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης της εξωτερικής του πολιτικής. Αυτό έχει τεράστια σημασία, διότι όταν ο υπουργός Εξωτερικών υπονομεύει τον πρωθυπουργό του –κάτι που δυστυχώς έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις–, ζημιώνει εκ των πραγμάτων τα συμφέροντα της χώρας.

* Οι διάλογοι που παρατίθενται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα ακολουθούν το πρωτότυπο κείμενο του βιβλίου