Χωρίς επιστροφή ήταν το βαρύ κλίμα για τον Βαγγέλη Λιάκο στο εσωτερικό της κυβέρνησης και του κόμματος και αυτό οδήγησε στην έξοδο του υφυπουργού από το σχήμα. Ο βουλευτής έκανε λόγο ξανά για χυδαία επίθεση και για «σκευωρία» (έχει προσφύγει άλλωστε στη δικαιοσύνη). Ο ίδιος ανακοίνωσε την παραίτηση με ανάρτησή του, γνωρίζοντας ότι ούτε μέσα στο Μαξίμου υπήρχαν πολλοί πλέον πρόθυμοι να τον υπερασπίζονται δημόσια.

Η ανάρτηση Λιάκου

Παρότι η κυβέρνηση οχυρωνόταν πίσω από το επιχείρημα ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη», οι αρμοδιότητες του Λιάκου στο υπουργείο Εσωτερικών ψαλιδίστηκαν – δεν του δόθηκαν τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ίδιο συμβαίνει και στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς βουλευτές είτε έπαιρναν σαφείς αποστάσεις από χειρισμούς του Λιάκου είτε του ζητούσαν επί της ουσίας να απομακρυνθεί.

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Χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Φιλίππου Φόρτωμα («θεωρώ ότι πρέπει να διευκολύνει την κυβέρνηση) ή του Αγγέλου Συρίγου («εγώ θα είχα παραιτηθεί») καθώς και οι δηλώσεις υπουργών (Άδωνις Γεωργιάδης, Θάνος Πλεύρης, Βασίλης Κικίλιας κ.ά). Κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για ενέργεια (παρότι καθυστερημένη, καθώς ο ίδιος είχε δείξει ότι δεν έχει πρόθεση να παραιτηθεί) που «τον τιμά, έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την παράταξη, με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από τη δημοσιοποίηση της παραίτησης με ανάρτηση του ίδιου του Βαγγέλη Λιάκου έγινε ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός δεν θα αργήσει να ανακοινώσει στους συνεργάτες του την απόφαση για την αντικατάσταση του Λιάκου στο υπουργείο Εσωτερικών.

Επιπλέον, ως προς τη δια ζώσης συζήτηση του Λιάκου με τον πρωθυπουργό, σύμφωνα με πληροφορίες από όσα διημείφθησαν, η έξοδος του υφυπουργού δεν πρόκειται να αλλάξει την αρχική θέση της κυβέρνησης στο θέμα της οικογενειακής ευθύνης.

Ο βουλευτής Δυτικής Αττικής μπήκε στο κυβερνητικό σχήμα ύστερα από «καραμπόλα», καθώς αντικατέστησε τον Βασίλη Σπανάκη ο οποίος κατευθύνθηκε ως υφυπουργός στο υπουργείο Ανάπτυξης, καλύπτοντας την κενή θέση του αποπεμφθέντος Λάζαρου Τσαβδαρίδη.