Εικόνα που αποτυπώνει αντίσταση σε βιασμό ή σεξουαλική κακοποίηση.Μια συγκλονιστική εικόνα που αποτυπώνει το δράμα της κακοποίησης α

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις ενώ ο εισαγγελέας διέταξε την άμεση απομάκρυνσή της από το σπίτι για την εξασφάλιση ασφαλούς στέγης

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση καταγγελλόμενης κακοποίησης 18χρονης γυναίκας με αναπηρία από το Μεσολόγγι διερευνούν οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές της Αιτωλοακαρνανίας, με τη νεαρή να στρέφεται κατά προσώπων του οικογενειακού της περιβάλλοντος και τον εισαγγελέα να διατάσσει την άμεση απομάκρυνσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας «Πελοπόννησος», η 18χρονη κατήγγειλε ότι υπέστη σωματική και σεξουαλική κακοποίηση μέσα στο οικογενειακό της περιβάλλον, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

H νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε την Παρασκευή στο Νοσοκομείο Αγρινίου για τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων. Κατά τον πρώτο ιατρικό έλεγχο δεν εντοπίστηκαν ευρήματα που να καταδεικνύουν βιασμό, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η απουσία τέτοιων ευρημάτων δεν αποκλείει από μόνη της το ενδεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης ούτε προδικάζει την έκβαση της έρευνας.

Εισαγγελική εντολή για ασφαλή στέγη και ιατροδικαστική εξέταση

Δεδομένου ότι οι καταγγελίες αφορούν πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος, δόθηκε απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της 18χρονης. Ο εισαγγελέας Μεσολογγίου, μόλις ενημερώθηκε για την υπόθεση, έδωσε εντολή να εξασφαλιστεί άμεσα κατάλληλος και ασφαλής χώρος φιλοξενίας, προκειμένου η νεαρή γυναίκα να απομακρυνθεί από το περιβάλλον όπου καταγγέλλει ότι κακοποιήθηκε.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης, αναμένεται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα, τα πορίσματα της οποίας θα συνεκτιμηθούν μαζί με το σύνολο του προανακριτικού υλικού.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν ενδελεχώς το περιεχόμενο των καταγγελιών και τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρονται να εκτυλίχθηκαν τα περιστατικά.