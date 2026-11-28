Με αφορμή την ατυχέστατη συμπερίληψη του κόμματος «Συμμαχία Ελλήνων» στις διεξαγόμενες δημοσκοπήσεις και τον συνακόλουθο συνυπολογισμό τους ως προς την διαμόρφωση των μετεκλογικών κοινοβουλευτικών συσχετισμών, θα ήθελα να θυμίσω ότι με βάση τα ισχύοντα στην χώρα μας δεν υπάρχει καμία πιθανότητα το κόμμα αυτό να μετάσχει στις εκλογές. Δεν πρόκειται για απλή εκτίμηση αλλά για βεβαιότητα.

Το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές και έχει κριθεί συνταγματικό τόσο από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, που το εφάρμοσε επανειλημμένα ως αρμόδιο (διοικητική φύσεως) όργανο για την ανακήρυξη των κομμάτων, όσο και από το Εκλογοδικείο. Ως εκ τούτου, ακόμη και όσοι έχουν –θεμιτές– επιφυλάξεις για τις νομοθετικές ρυθμίσεις ή/και την στάση των Δικαστηρίων δεν εκφράζουν την παραμικρή διαφωνία ως προς το τι θα συμβεί όταν η «Συμμαχία Ελλήνων» ζητήσει να ανακηρυχθεί για τις επερχόμενες εκλογές.

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Συγκεκριμένα, και μόνο ότι το ότι το κόμμα αυτό ιδρύθηκε από τρεις ανεξάρτητους βουλευτές που ανήκαν στο κόμμα των Σπαρτιατών αρκεί για να πεισθεί το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου ότι πραγματική ηγεσία του κόμματος είναι ο Κασιδιάρης Η απόφασή του, μάλιστα, θα είναι απλώς διαπιστωτική, διότι έχει προηγηθεί:

Πρώτον, η απόφαση του Εκλογοδικείου (ΑΕΔ 9 και 10/2025) ότι πραγματική ηγεσία του κόμματος των Σπαρτιατών ήταν ο Κασιδιάρης και κατά συνέπειαν ότι κακώς είχαν ανακηρυχθεί οι βουλευτές του (ακυρώνοντας όμως, αδικαιολόγητα, την εκλογή μόνο αυτών κατά των οποίων είχε υποβληθεί ένσταση και αφήνοντας, επιπλέον, κολοβή την Βουλή, με 297 βουλευτές…).

Δεύτερον, η δική του απόφαση για μη ανακήρυξη του κόμματος των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές του 2024, για τον ίδιο λόγο, για το ότι δηλαδή πραγματική ηγεσία του κόμματος ήταν εξ αρχής και παρέμεινε ο Κασιδιάρης.

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Με βάση λοιπόν τον νόμο (άρθρο 32 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύει) η «Συμμαχία Ελλήνων» δεν θα ανακηρυχθεί ούτε σε αυτές ούτε σε επόμενες εθνικές ή ευρωπαϊκές εκλογές έως το 2033 (οπότε λήγουν τα 13 έτη της ποινής του Κασιδιάρη), ακόμη και αν ο Κασιδιάρης δεν έχει καμία επίσημη κομματική ιδιότητα ή δεν περιληφθεί στους συνδυασμούς του. Και τούτο διότι είναι αδύνατον να ανακηρυχθεί ένα κόμμα του οποίου ως ιδρυτές και επικεφαλής εμφανίζονται βουλευτές ενός άλλου κόμματος για τους οποίους ήδη έχει κριθεί ότι ήταν στην πραγματικότητα αχυράνθρωποι του Κασιδιάρη. Εξ άλλου δεν το έκρυψε ούτε ο ίδιος, ανακοινώνοντας πομπωδώς την υποστήριξή του, με αποτέλεσμα το κόμμα αυτό να μην το γνωρίζει πλέον κανείς με το όνομά του, καθώς έχει πλέον καθιερωθεί στον δημόσιο διάλογο ως «κόμμα Κασιδιάρη».

Παρά τους λεονταρισμούς και τις λαϊκιστικές κορώνες του Κασιδιάρη η πορεία του κόμματός του είναι προδιαγραμμένη: θα παραμείνει εξωκοινοβουλευτικό και θα κινείται στις σκιές, αγρεύοντας πολιτικούς φίλους από τον χώρο της ακροδεξιάς και προσπαθώντας να παρασύρει νέους ανθρώπους στις σκοτεινές ατραπούς του ναζισμού. Όσο δε για τον ίδιο τον Κασιδιάρη, είναι καιρός να συνειδητοποιήσει ότι έχει ήδη κάψει όλα τα χαρτιά του στις προηγούμενες εκλογές του 2023 και ότι όλοι πλέον είναι υποψιασμένοι για τις εκλογικές μεθοδεύσεις του. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κατέλθει ως μεμονωμένος υποψήφιος σε κάποια εκλογική περιφέρεια πλην όμως χωρίς καμία πιθανότητα εκλογής, διότι πρέπει να λάβει το 3% των ψήφων όλης της χώρας.

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Στο σημείο όμως αυτό πρέπει να επισημάνω ότι και η δυνατότητα αυτή έχει χρονικό όριο. Αφ’ότου η καταδίκη του καταστεί αμετάκλητη (με την αναμενόμενη απόρριψη της αναίρεσής του από τον Άρειο Πάγο) θα στερηθεί πλέον, σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 5 ΠΔ 26/2012, όπως ισχύει) των πολιτικών του δικαιωμάτων για τα επόμενα 13 χρόνια (της ποινής του). Αυτό σημαίνει, μάλιστα, ότι δεν θα μπορεί να μετάσχει ούτε στις επόμενες αυτοδιοικητικές και ευρωπαϊκές εκλογές (του 2028 και 2029, αντίστοιχα), στις οποίες είναι βέβαιο ότι θα αναζητήσει την πολιτική κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τα εγκλήματά του, καθώς θεωρητικά έχει πιθανότητες να εκλεγεί.

Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι τα αρμόδια κρατικά όργανα, τόσο από την εκτελεστική όσο και από την δικαστική εξουσία, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους, αφ’ενός επισπεύδοντας την καθαρογραφή της απόφασης του εφετείου, ώστε να μην καθυστερήσει η άσκηση αναίρεσης, και αφ’ετέρου μεριμνώντας για την ταχεία εκδίκασή της, ώστε αυτή να προηγηθεί (όπως είναι εύλογο) των συγκεκριμένων εκλογών. Να είναι δε βέβαιοι ότι για κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση οι ευθύνες θα αναζητηθούν, όχι μόνον από όσους έχουν υποστεί ή βιώσει τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής (τα οποία μας θύμισε με τόση ενάργεια το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που προβάλλεται αυτόν τον καιρό στις αίθουσες) αλλά και από όλους τους δημοκρατικά ευαισθητοποιημένους πολίτες.

Ο Γιώργος Χ. Σωτηρέλης είναι καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.