Το Audi Nuvolari θα αναστατώσει το 2027 τους φανατικούς των σπορ μοντέλων. Η φίρμα από τη Γερμανία το έχει πάρει ζεστά. Να λανσάρει ένα σούπερ καρ που θα κολλήσει στον τοίχο τους επίδοξους ανταγωνιστές του. Θα έχει εμφάνιση που θα κεντρίζει τα βλέμματα, ενώ η εταιρεία αναφέρει ότι με αυτόν τον τρόπο επαναπροσδιορίζει το «Vorsprung durch Technik» με όρους σύγχρονης τεχνολογίας, ταχύτητας και καινοτομίας.

Ήδη το νέο supercar της Audi προγραμματίζεται να περάσει στη σειρά παραγωγής και να φτάσει στους πρώτους πελάτες το συντομότερο δυνατό. Θα θέτει ένα νέο τεχνολογικό σημείο αναφοράς και θα δανείζεται συνταγές, δοκιμασμένες από τη Formula 1 που θα βγαίνουν απευθείας στον δρόμο. Μεταξύ άλλων ξεχωρίζει το υβριδικό σύστημα υψηλών επιδόσεων, , η ενεργή αεροδυναμική, καθώς και το καινοτόμο Audi Space Frame με εξωτερικά στοιχεία από ανθρακονήματα. Οι πρώτες παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ το άνοιγμα των παραγγελιών για την Ευρώπη αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2026.Το σχεδόν έτοιμο για παραγωγή πρωτότυπο, που εξελίχθηκε και παρουσιάστηκε μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αποτυπώνει με τον πιο άμεσο τρόπο την αποφασιστικότητα της Audi να κινηθεί ταχύτερα στην εξέλιξη.

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