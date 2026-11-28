Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο προσφέρει μέγιστη αυτονομία έως 454 χιλιόμετρα κατά το πρότυπο WLTP, ενώ η φόρτιση της μπαταρίας 52 κιλοβατωρών διαρκεί περίπου 24 λεπτά

Mετά από πολλές δεκαετίες στερεότυπων καταστάσεων με μοντέλα που είχαν ενσωματωθεί με τις λογικές των κινητήρων εσωτερικής καύσης η VW βάζει …χέρι και στα καθιερωμένα μοντέλα της, όπως, το Polo που μπαίνει στην ηλεκτρική εποχή με αξιώσεις. Με μηδενικές παραχωρήσεις στην άνεση, μέγιστες αναβαθμίσεις στην τεχνολογία και επιδόσεις που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο γνώριζαν οι αγοραστές τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Η βεντάλια ανοίγει, λοιπόν και για το ID.Polo που οδηγώντας το για πρώτη φορά στην Ελλάδα διαπιστώσαμε πως η ηλεκτροκίνηση αλλάζει προς όφελος των μεγάλων διαδρομών χάρη στις αυτονομίες που κερδίζουν έδαφος. Το μυστικό στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι μπαταρίες που δίνουν ένα ισχυρό αβαντάζ στο νέο μοντέλο.

Κοινώς, το νέο, ηλεκτρικό Polo προσφέρει ένα ιδιαίτερα αποδοτικό χαρακτήρα, που το καθιστά εξίσου ενδιαφέρον, μέσα στην πόλη όσο και έξω από αυτή.

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Στο εσωτερικό του προσφέρει ένα άνετο σαλόνι, κληρονομιά από τις προγενέστερες γενιές όπου ξεχώριζε η πρακτικότητα στο μικρό μοντέλο των Γερμανών, με λογική χρήση στις τεχνολογικές καινοτομίες που εδρεύουν στην οθόνη πολυμέσων και κουμπιά (φυσικά!) για τη ρύθμιση καθρεπτών, ένα αίτημα που έγινε πράξη.

Ο χώρος αποσκευών είναι η μεγάλη έκπληξη. Προσφέρει χώρο 441 λτ., ενώ όταν αναδιπλωθούν και οι πλάτες των πίσω καθισμάτων, τότε η μέγιστη χωρητικότητα φτάνει στα 1.249 λτ.

Η έκδοση Trend περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό Climatronic, ψηφιακό πίνακα οργάνων Digital Cockpit 10,2 ιντσών, σύστημα infotainment με οθόνη 12,9 ιντσών και δύο εμπρός θύρες USB-C ισχύος έως 60 W. Στον βασικό εξοπλισμό ανήκουν επίσης προβολείς LED με Light Assist και σύστημα Side Assist, ενισχύοντας την άνεση και την ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

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Η γκάμα συνδυάζει τις εκδόσεις 116 και 135 PS με μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 37 kWh, ενώ οι εκδόσεις 211 PS διαθέτουν μπαταρία 52 kWh. Η μέγιστη αυτονομία φτάνει έως τα 454 χλμ. κατά WLTP, με τη μεγαλύτερη μπαταρία να υποστηρίζει φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά σε κατάλληλο ταχυφορτιστή DC.

Η πλατφόρμα MEB+ υιοθετεί κίνηση στους εμπρός τροχούς, βασίζεται σε μικρές μπαταρίες (37 kWh τεχνολογίας LFP και 52 kWh τεχνολογίας NMC) όπου οδηγώντας την έκδοση των 211 ίππων διαπιστώνεις ότι το σούπερ μίνι κινείται όπως ένα μεγάλο μοντέλο χωρίς στερήσεις στο πάτημα του και ποιοτικά χαρακτηριστικά στην ηχομόνωση. Η επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα χρειάζεται 7,1 δλ., περίπου δηλαδή όσο και ένα 2λιτρο Polo GTI χρειαζόταν 6,5 δλ.