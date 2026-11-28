Μετά την ολοκλήρωση του συγκλονιστικού αγώνα στο Λας Βέγκας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο καλύτερος στη σύγχρονη εποχή, η Formula 1 στρέφει πλέον το βλέμμα της στο Κατάρ. Ο συγκεκριμένος αγώνας στο Λας Βέγκας ξεχώρισε για τα 352 προσπεράσματα που σημειώθηκαν, καθώς και για τις 35 αλλαγές που καταγράφηκαν στην πρώτη θέση της κατάταξης. Πλέον, η Formula 1 ετοιμάζεται εντατικά για τον επόμενο σταθμό της, που είναι το Κατάρ. Η πίστα της Λουσέιλ αποτελεί μια ακραία πρόκληση για τους συμμετέχοντες, γεγονός που οφείλεται τόσο στη συγκεκριμένη χάραξη της διαδρομής όσο και στη θέση της, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της ερήμου. Το Κατάρ εντάχθηκε στο ημερολόγιο της F1 αρχικά λόγω του έκτακτου αγώνα που διεξήχθη το 2021 εξαιτίας της πανδημίας. Στη συνέχεια, η χώρα επανήλθε με μόνιμη θέση στο πρόγραμμα της F1, έπειτα από το δεκαετές συμβόλαιο που υπεγράφη το 2023. Ο αγώνας που πραγματοποιήθηκε εκείνη τη χρονιά έμεινε στην ιστορία, καθώς οι συνθήκες ζέστης και υγρασίας έφεραν τους οδηγούς στα όριά τους. Το Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο της Λουσέιλ, το οποίο κατασκευάστηκε το 2004, έχει συνολικό μήκος 5.4km και περιλαμβάνει 57 γύρους. Η πίστα έγινε γνωστή στην κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού φιλοξενώντας αγώνες μηχανών.

Ο θίασος της Formula1 ταξιδεύει στον τελευταίο προορισμό της σεζόν, το Κατάρ. Εκεί ο Μαξ Φερστάπεν, όσο κι αν έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα, θέλει να κλείσει τη σεζόν με ακόμη μια νίκη. Ωστόσο, οι γκρίνιες για το γκραν πρι του Λας Βέγκας παραμένουν

Είναι δεξιόστροφη, με 16 στροφές μέσης ή υψηλής ταχύτητας και μια πολύ μεγάλη ευθεία εκκίνησης τερματισμού, μήκους πάνω από 1 km που προσφέρεται για προσπεράσματα. Είναι ιδιαίτερα απαιτητική πίστα για τα ελαστικά και διαθέσιμες θα είναι οι τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας C1, C2, C3. Κάθε σετ ελαστικών επιτρέπεται να συμπληρώσει έως 27 γύρους. Το μέτρο αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε τουλάχιστον δύο πιτ στοπ για κάθε οδηγό κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεδομένου ότι το Grand Prix του Κατάρ αριθμεί 57 γύρους. Οι γύροι θα υπολογίζονται αθροιστικά σε όλες τις περιόδους στην πίστα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν γύρων, που συμπληρώνονται υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας ή καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας. Όσον αφορά το Grand Prix όλοι οι γύροι που συμπληρώνονται από το σήμα της εκκίνησης έως την καρό σημαία θα προσμετρώνται στο σύνολο. Οι αναγνωριστικοί γύροι, οι γύροι σχηματισμού και τυχόν γύροι που συμπληρώνονται μετά το τέλος του αγώνα δεν θα περιλαμβάνονται.

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LUSAIL CITY, QATAR – DECEMBER 01: Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing and The Netherlands celebrates finishing in first position along with Charles Leclerc of Ferrari and Monaco and Oscar Piastri of McLaren and Australia during the F1 Grand Prix of Qatar at Lusail International Circuit on December 01, 2024 in Lusail City, Qatar. (Photo by Peter Fox/Getty Images) // Getty Images / Red Bull Content Pool // SI202412010294 // Usage for editorial use only //

Σε όλες τις άλλες περιόδους στην πίστα, οποιοσδήποτε γύρος έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί θα υπολογίζεται παρ’ όλα αυτά ως πλήρης γύρος. Σε περίπτωση που μια ομάδα συνθέσει ένα σετ ελαστικών χρησιμοποιώντας ελαστικά που έχουν καλύψει διαφορετικό αριθμό γύρων, το ελαστικό με τον μεγαλύτερο αριθμό γύρων θα καθορίζει τη συνολική χρήση που αποδίδεται στο συγκεκριμένο σετ. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός γύρων ανά σετ είναι ελαφρώς υψηλότερος από πέρυσι, όταν το όριο είχε οριστεί στους 25 γύρους. Η αύξηση κατέστη δυνατή χάρη στα χαμηλότερα επίπεδα φορτίων που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην τρέχουσα γενιά μονοθεσίων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση τoυ σκελετού των ελαστικών. Αυτό το προληπτικό μέτρο συνδέεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πίστας του Λουσέιλ, η οποία είναι εξαιρετικά απαιτητική όσον αφορά τα ενεργειακά φορτία, τη θερμική καταπόνηση και τη φθορά του πέλματος.

Μετά την 4η φετινή του νίκη, στο Λας Βέγκας, ο Φερστάπεν πέρασε στη 2η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος οδηγών. Η Ferrari χρειάζεται μόλις 7 βαθμούς για να εξασφαλίσει και μαθηματικά τη 2η θέση στους κατασκευαστές. Αντίστοιχα η Red Bull διεκδικεί με αξιώσεις την 3η θέση στους κατασκευαστές σε μία συναρπαστική μάχη με τη McLaren με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Βαθμολογία Οδηγών Βαθμολογία Κατασκευαστών Αντονέλι 402 Π.Π. Mercedes 666 Π.Π. Φερστάπεν 304 Ferrari 517 Χάμιλτον 267 Red Bull Racing 440 Ράσελ 264 McLaren 431 Nόρις 264 Racing Bulls 114 Λεκλέρκ 250 Alpine 87 Πιάστρι 167 Haas 31