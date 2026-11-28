Ο Ιταλός οδηγός σημείωσε χρόνο 1:23.077 στην πίστα του Lusail, όντας κατά 0,127 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον George Russell με τη χρήση της μέσης γόμας ελαστικών

Ο Kimi Antonelli αναδείχθηκε ο ταχύτερος οδηγός και κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου των ελεύθερων δοκιμών για το GP του Κατάρ. Παράλληλα, η ομάδα της Mercedes πέτυχε το 1-2, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης και στις δύο περιόδους της Παρασκευής, οι οποίες διεξήχθησαν στην πίστα του Lusail, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της.

Ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να σταματήσει τα χρονόμετρα στο 1:23.077. Ο συγκεκριμένος οδηγός σημείωσε χρόνο που ήταν κατά 0,127 δευτερόλεπτα ταχύτερος από εκείνον του teammate του, George Russell. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο οδηγοί της ομάδας της Mercedes πέτυχαν τους καλύτερους χρόνους τους χρησιμοποιώντας τη μέση γόμα ελαστικών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

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