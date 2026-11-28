Οι τεχνικές παρεμβάσεις για την πλήρη κάλυψη του εναπομείναντος τμήματος της Γραμμής 2 από το Μεταξουργείο έως την Ανθούπολη έχουν χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιανουάριο του 2027

Η διαδρομή με το Μετρό της Αθήνας δεν θα σημαίνει πλέον απαραίτητα διακοπή της σύνδεσης στο κινητό. Το 5G επεκτείνεται σταδιακά στις υπόγειες σήραγγες, δίνοντας στους επιβάτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν κλήσεις, να στέλνουν μηνύματα και να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ακόμη και κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους.

Ήδη, η κάλυψη είναι διαθέσιμη από το Ελληνικό έως την Ομόνοια, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται για το υπόλοιπο τμήμα της Γραμμής 2, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιανουάριο του 2027.

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Ακολουθεί η Γραμμή 3, με τις σχετικές εργασίες να προγραμματίζονται για το 2027.

Επισημαίνεται πως η υλοποίηση του δικτύου 5G αποτελεί ξεχωριστό έργο από την παροχή δωρεάν ασύρματου δικτύου (wifi) στους σταθμούς.

Σε ποιο σημείο εξέλιξης βρίσκεται το έργο

Αυτή τη στιγμή, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε δίκτυο 5G στο τμήμα της Γραμμής 2 που εκτείνεται από το Ελληνικό έως την Ομόνοια. Την ίδια ώρα, οι τεχνικές παρεμβάσεις συνεχίζονται στο εναπομείναν κομμάτι της διαδρομής, από το Μεταξουργείο έως την Ανθούπολη, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της εγκατάστασης τον Ιανουάριο του 2027.

Καταλυτική για την επιτάχυνση των εργασιών υπήρξε η σύμπτυσή τους με το πρόγραμμα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 2.

Η στρατηγική αυτή επέτρεψε την αξιοποίηση του επιπρόσθετου χρόνου κατά τις νυχτερινές ώρες, διευκολύνοντας την τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού εντός των σηράγγων.

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Το έργο εκτελείται με μέριμνα και χρηματοδότηση των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, έχοντας την αρωγή και την επίβλεψη της ΣΤΑ.ΣΥ.

Ο τρόπος μετάδοσης του σήματος 5G εντός των υπόγειων σηράγγων

Το τεχνολογικό υπόβαθρο που τοποθετείται στο Μετρό στηρίζεται σε μια διάταξη κεντρικών σταθμών για τη διανομή του σήματος κινητής τηλεφωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν επιλεγεί πέντε σταθμοί κατά μήκος της Γραμμής 2, οι οποίοι επιτελούν τον ρόλο κεντρικών κόμβων (hubs). Μέσω αυτών των σημείων, το σήμα εισέρχεται στο δίκτυο και διοχετεύεται προς τις σήραγγες και τους γειτονικούς σταθμούς.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία κάλυψη, έχει τοποθετηθεί ένα εκτενές δίκτυο καλωδίωσης σε ολόκληρο το μήκος της σήραγγας, καθιστώντας εφικτή τη μετάδοση σήματος σε περιοχές όπου η επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου ήταν έως τώρα αδύνατη.

Η μετάβαση από τη δοκιμαστική λειτουργία στην καθολική κάλυψη του δικτύου

Στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Ελληνικό ξεκίνησε πιλοτικά η εγκατάσταση υποδομών δικτύου πέμπτης γενιάς (5G) εντός των σταθμών και των σηράγγων του Μετρό.

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Μέσω της δοκιμαστικής αυτής εφαρμογής, οι πάροχοι είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν διάφορες τεχνολογικές λύσεις, επιλέγοντας εκείνη που εξυπηρετεί αποδοτικότερα τις απαιτήσεις κάλυψης του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ.

Τα συμπεράσματα από το αρχικό αυτό στάδιο χρησιμοποιήθηκαν κατόπιν για την ανάπτυξη των υποδομών σε ευρύτερο τμήμα της Γραμμής 2.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, το 2027 θα ακολουθήσει η Γραμμή 3, με τον προγραμματισμό να προβλέπει την έναρξη των εργασιών από τον σταθμό Σύνταγμα και τη σταδιακή επέκτασή τους προς τις δύο κατευθύνσεις της γραμμής.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, με δήλωση του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ τόνισε:

«Η εγκατάσταση δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των αστικών συγκοινωνιών και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ώστε οι μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς να γίνουν όλο και πιο φιλικές για τους κάτοικους και επισκέπτες της Αθήνας και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Στόχος μας οι δημόσιες συγκοινωνίες να αποτελούν συνειδητή επιλογή για ολοένα περισσότερους πολίτες, συμβάλλοντας σε μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους».

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Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς επισημαίνει:

«Η ανάπτυξη υποδομών κινητής τηλεφωνίας στο Μετρό της Αθήνας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της εμπειρίας των καθημερινών μετακινήσεων. Στόχος μας είναι η σταδιακή επέκταση της κάλυψης σε ολόκληρο το δίκτυο, ώστε η υπόγεια διαδρομή να μη συνεπάγεται πλέον ψηφιακή αποσύνδεση. Οι επιβάτες θα μπορούν να παραμένουν συνδεδεμένοι, να επικοινωνούν και να έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες που χρειάζονται, ακόμη και μέσα στις σήραγγες του Μετρό».