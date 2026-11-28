Συνολικά δέκα άτομα συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση της Αστυνομίας, ενώ κατασχέθηκαν 3.640 ευρώ και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για το παράνομο παιχνίδι

Άδοξο τέλος είχε μια μεταμεσονύκτια παρτίδα παράνομου πόκερ που εξελισσόταν μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, σε ειδικά διαμορφωμένη αποθήκη στο Ρέθυμνο, έπειτα από αιφνιδιαστική έφοδο της Αστυνομίας που οδήγησε στη σύλληψη συνολικά δέκα ατόμων, ανάμεσά τους και δύο ανήλικοι.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πάταξη της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

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Κατά την είσοδό τους στον αποθηκευτικό χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν εννέα ημεδαπούς —εκ των οποίων οι δύο ανήλικοι— να συμμετέχουν σε παράνομη παρτίδα «poker». Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., διοργανωτής του παράνομου τραπεζιού ήταν ένας 32χρονος, ο οποίος συμμετείχε και ο ίδιος στο παιχνίδι.

Και οι εννέα παίκτες συνελήφθησαν επί τόπου, ενώ χειροπέδες πέρασαν και σε έναν ακόμη άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Από την έρευνα στον χώρο και τους σωματικούς ελέγχους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.640 ευρώ, ποσό που φέρεται να προερχόταν ή να προοριζόταν για το παράνομο παιχνίδι, 286 μάρκες πονταρίσματος, μία τράπουλα, ένα μπουτόν «dealer», ένα μπουτόν «all in», καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις σχετικές με τη διεξαγωγή της παρτίδας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.