Από τα εκκλησιαστικά είδη… made in China μέχρι τα ιερατικά άμφια με υφάσματα από το Πακιστάν, η παγκοσμιοποίηση έφτασε ως το ιερό. Ενδύματα για κληρικούς και εκκλησιαστικά αντικείμενα, που μέχρι πρότινος συνδέονταν με μικρά εξειδικευμένα εργαστήρια, μοναστηριακές αδελφότητες και εγχώριους τεχνίτες, φτάνουν πλέον στην ελληνική αγορά από την Κίνα ή άλλες χώρες της Ασίας.

Κι αν κάποτε η αγορά ενός ιερατικού ενδύματος προϋπέθετε επίσκεψη σε εξειδικευμένο ραφείο, σήμερα μπορεί να ξεκινήσει με μερικά κλικ σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μάλιστα, μια περιήγηση σε ορισμένες από αυτές τις τελευταίες ημέρες, αποκαλύπτει ότι μπορεί κάποιος να βρει ορθόδοξα ράσα κινεζικής προέλευσης ακόμη και σε «τιμή Black Friday»…

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Γνώστες της αγοράς επισημαίνουν ότι, όπως συμβαίνει σε ολόκληρο τον κλάδο της ένδυσης, αρκετά ελληνικά ιεροραφεία στρέφονται πλέον σε υφάσματα και διακοσμητικά στοιχεία από χώρες της Ασίας: μπροκάρ, ζακάρ, βελούδο, συνθετικές στόφες, γαλόνια και κρόσσια. Τα υλικά αυτά περνούν στη συνέχεια στα χέρια ελλήνων τεχνιτών, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη ραφή, το κέντημα και την προσαρμογή των αμφίων στις διαστάσεις και τις ανάγκες του κάθε κληρικού εφαρμόζοντας τις πατροπαράδοτες τεχνικές.

Η μετατόπιση αυτή δεν συντελέστηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Όπως εξηγούν εκκλησιαστικοί κύκλοι στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», παλαιότερα σημαντικό κέντρο παραγωγής εκκλησιαστικών υφασμάτων αποτελούσε η Λιόν της Γαλλίας, από όπου οι κληρικοί της Ευρώπης, Ορθόδοξοι και Καθολικοί, προμηθεύονταν μεταξωτά και άλλα εκλεκτά υφάσματα. Οι αλλαγές στη λειτουργική αισθητική, ιδιαίτερα μετά τη Β΄ Σύνοδο του Βατικανού (1962-1965), η οποία έδωσε έμφαση στην «ευγενή απλότητα» της λατρείας, επηρέασαν την ζήτηση για περίτεχνα εκκλησιαστικά υφάσματα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Τα περισσότερα εργοστάσια στη Λιόν έκλεισαν και η παραγωγή μετακινήθηκε σταδιακά προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως σε Ιταλία και Ισπανία. Στη συνέχεια ενισχύθηκε η παρουσία των ασιατικών αγορών, με την Ινδία και το Πακιστάν να αποτελούν σημαντικούς παραγωγούς μεταξωτών.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπου εκκλησιαστικά είδη και ιερατικά ενδύματα από ασιατικές χώρες διατίθενται σε τιμές που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Ενδεικτικά, στην πλατφόρμα Etsy, πωλητές με έδρα το Πακιστάν διαθέτουν ράσα με δυνατότητα εξατομικευμένης ραφής, βάσει των σωματικών διαστάσεων του αγοραστή. Σε σχετικές καταχωρίσεις εμφανίζονται τιμές που ξεκινούν από περίπου 150 δολάρια και μπορεί να ξεπεράσουν τα 400 ανάλογα με το ύφασμα και την κατασκευή.

Ακόμη και πιο επίσημα ενδύματα, ραμμένα στο χέρι, στις χώρες αυτές πωλούνταν στα περίπου μισά χρήματα από ό,τι θα τα έβρισκε κανείς στην Ελλάδα. Αγγελίες από τοπικές βιοτεχνίες υπάρχουν και στην κινεζική πλατφόρμα Alibaba, όμως, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο η εξοικονόμηση χρημάτων συνοδεύεται από αντίστοιχη ποιότητα και σεβασμό στις παραδοσιακές προδιαγραφές.

Διαφήμιση

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν προσπάθειες ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής υφασμάτων έναντι της επέλασης των φτηνών εισαγωγών. Ο μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια προσπάθειες προβολής των τοπικών μεταξουργικών επιχειρήσεων, προωθώντας τα προϊόντα τους στις εκκλησιαστικές δομές της χώρας. Αλλωστε, η κινεζική παραγωγή έχει διεισδύσει σε πολλές κατηγορίες εκκλησιαστικών ειδών. Από σταυρούς, θυμιατά και καντήλια μέχρι κηροπήγια και κομποσκοίνια – όπως είχαν γράψει «ΤΑ ΝΕΑ».