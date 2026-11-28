Δύο κινήσεις της ΕΛΑΣ των τελευταίων ημερών, η παραίτηση του Απόστολου Πάνα και η διαμάχη για τη σημαία του Πολυτεχνείου, επιβεβαίωσε στους επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη αυτό που επί της ουσίας ξέρουν εδώ και καιρό – πως παράλληλα με τη μάχη τους απέναντι στη ΝΔ, θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να δώσουν μια ακόμη, μπαίνοντας σε μια πιο εμφύλια διαμάχη στον προοδευτικό χώρο.

Εκτιμούν πως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, λόγω δημοσκοπικών επιδόσεων και λόγω διαρροών, έχει επισπεύσει τον σχεδιασμό που στοχεύει το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δεν περιλαμβάνει μόνο χτυπήματα πάνω από τη μέση (όπως η διαρκής υπενθύμιση της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ ή η υπόνοια πως κάτι τέτοιο μπορεί να ξαναγίνει), αλλά και κάτω από αυτήν.

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Το παιχνίδι όμως πλέον δεν παίζεται μόνο από δύο παίκτες: η πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος από τον ΣΥΡΙΖΑ λειτούργησε ως ασκός του Αιόλου που άνοιξε. Οπως στη Χαριλάου Τρικούπη βλέπουν οργανωμένο σχέδιο αποσταθεροποίησης του ΠΑΣΟΚ με μπροστάρη τον Τσίπρα, έτσι στην Αμαλίας βλέπουν «σύμπραξη» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για να εκθέσουν τον πρώην πρωθυπουργό –«δείχνοντας» στο πράσινο «ναι» στην πρόταση της Κουμουνδούρου και στο ραντεβού των δύο εκπροσώπων Τύπου που βγήκε στη δημοσιότητα και θεωρούν πως επιβεβαιώνει την επικοινωνία που υπάρχει.

Το γεγονός πως ο ΣΥΡΙΖΑ «κόβει ψήφους» από το νέο εγχείρημα, ακόμα και αν εμφανίζεται εκτός Βουλής στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, είναι μια συνθήκη που θα αντιμετωπιζόταν πολιτικά (όπως όταν ο Τσίπρας είπε για τις σκουριασμένες ταμπέλες και την κρατική επιχορήγηση) και ένα ρίσκο που πήραν στην Αμαλίας όταν επέλεξαν να μην ενσωματώσουν τον ΣΥΡΙΖΑ (παρότι τους δόθηκε η δυνατότητα), γεγονός που απεγκλώβισε συγκεκριμένες δυνάμεις εντός Κουμουνδούρου, που σήμερα είναι κομμάτι της συλλογικής ηγεσίας. Αλλο όμως αυτό και άλλο η επιθετική πολιτική του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, τον αντίκτυπο της οποίας είτε δεν ανέμεναν στην ΕΛΑΣ είτε είχαν υποτιμήσει. Τυπικά, στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να «χτυπήσουν» τη διακυβέρνηση 2015-2019 και δεν θα καλέσουν κανέναν μάρτυρα εκείνης της περιόδου, δηλώνοντας έτοιμοι να υπερασπιστούν τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το ίδιο, ωστόσο, δεν ισχύει για το ΠΑΣΟΚ, μια τάση που επιβεβαιώθηκε από τις ανακοινώσεις του κόμματος – μεταξύ των οποίων, η διαρκής αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό ως «Mr. Funds», το τέλος του λεγόμενου «νόμου Κατσέλη» τον Φεβρουάριο του 2019, αλλά και η επίκληση δημοσιευμάτων του 2016, όταν κυβερνητικές πηγές της εποχής έκαναν λόγο για πετυχημένες επαφές του τότε υφυπουργού Γιώργου Χουλιαράκη (και σημερινού στενού συνεργάτη του Τσίπρα) με ξένα funds στη Νέα Υόρκη. Από την πλευρά της, η ΕΛΑΣ επικαλείται την αλλαγή νομοθεσίας το 2003, επί κυβέρνησης Κώστα Σημίτη και το νομοθετικό πλέγμα προστασίας πρώτης κατοικίας με πρωτοβουλία Αλέκου Φλαμπουράρη.

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Προσωπικοί χαρακτηρισμοί

Ο σπινθήρας που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ ανάβει τη φωτιά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ – που πλέον έχει μέσα και προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να πλήξει τον Αλέξη Τσίπρα στον δείκτη αξιοπιστίας, μιλώντας ανοιχτά για τα «ψέματα» που θεωρεί πως λέει ο πρώην πρωθυπουργός για τα κόκκινα δάνεια. Η Αμαλίας πρώτη φορά μετά την υπόθεση Χατζηγιαννάκη στόχευσε προσωπικά τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναμοχλεύοντας την υπόθεση με το μισθωμένο ακίνητο της οικογένειάς του στο Δημόσιο – με τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου να μπαίνει στο νομικό κάδρο, με μια αγωγή από την πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα, όμως, τα δύο κόμματα διεκδικούν για τη δική τους πλευρά τον ρόλο του βασικού εκφραστή της προοδευτικής παράταξης και του αντίθετου πόλου στη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύοντας, στη ρητορική και τις πρωτοβουλίες που παίρνει ανά την Ελλάδα, την παραταξιακή του λογική: «Αντίπαλός μας είναι η ΝΔ. Η ΕΛΑΣ δεν είναι πόλος στο πολιτικό σύστημα. Δεν έχει πρόσημο. Οι πόλοι είναι ΝΔ – ελίτ – ολιγοπώλια και ΠΑΣΟΚ – μεγάλη κοινωνική συμμαχία της πλειοψηφίας. Ο κ. Τσίπρας στα μισά συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς είναι λοιπόν πόλος;», αναρωτήθηκε πρόσφατα ο Κώστας Τσουκαλάς (SKAI FM). Από την ΕΛΑΣ μιλούν για το γνωστό «κενό» που υπήρχε στον προοδευτικό χώρο όσο καιρό απουσίαζε ο πρώην πρωθυπουργός και κάνουν λόγο για ένα νεό εγχείρημα που επιχειρεί να ενώσει όλες τις πλευρές του προοδευτικού φάσματος. Στην πραγματικότητα, οι αντιστάσεις εξ αριστερών, αλλά και η αδυναμία διείσδυσης στον πασοκικό μηχανισμό, εν πολλοίς δημιουργούν και το αμφίρροπο δημοσκοπικό σκηνικό, στο οποίο παρότι η ΕΛΑΣ παραμένει δεύτερη, δεν έχει απόσταση ασφαλείας από το ΠΑΣΟΚ.

Η απόπειρα ενσωμάτωσης προσώπων από την ΕΛΑΣ πέραν του πρώην ΣΥΡΙΖΑ (η οποία φαίνεται πως δεν έχει πάει όπως θα ανέμεναν στην Αμαλίας) ενδεχομένως να φανεί και σήμερα, στις ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων που αναμένονται στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου – αυτή είναι η ελασίτικη λογική των «μεταγραφών», στην οποία, αν κάποιος βουλευτής θέλει να μετάσχει, πρέπει πρώτα να παραδώσει την έδρα του –, όμως κυρίως θα φανεί στο ιδρυτικό συνέδριο του Φεβρουαρίου.