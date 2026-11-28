«Κάποιος του είχε υποκλέψει το προφίλ εν αγνοία του» λέει ο δικηγόρος του

Αναστάτωση έχει προκαλέσει σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς η υπόθεση αναπληρωτή καθηγητή Θρησκευτικών, ο οποίος υπηρετεί σε γυμνάσιο της Αττικής και βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών για αναρτήσεις ημίγυμνων φωτογραφιών του και βίντεο προσωπικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο εκπαιδευτικός έχει απομακρυνθεί από το σχολικό περιβάλλον και δεν έχει πλέον επαφή με τους μαθητές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, δεν έχει παυθεί από τα καθήκοντά του, καθώς έχει υποβάλει την παραίτησή του από τις 19 Νοεμβρίου, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αποδεκτή.

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«Κάποιος του είχε υποκλέψει το προφίλ εν αγνοία του»

Μιλώντας στο MEGA, ο δικηγόρος του καθηγητή, Ευάγγελος Μιλιλής, υποστήριξε ότι ο πελάτης του είχε σταματήσει να χρησιμοποιεί τον επίμαχο λογαριασμό στο Instagram τουλάχιστον από το 2023, καθώς στο μεταξύ είχε δημιουργήσει νέο προφίλ.

Όπως διευκρίνισε, οι φωτογραφίες που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις είναι παλαιότερες και δεν αποτυπώνουν τη σημερινή εμφάνιση του εκπαιδευτικού. Παράλληλα, τόνισε ότι κατά το διάστημα που ο καθηγητής χρησιμοποιούσε τον συγκεκριμένο λογαριασμό δεν υπήρχε κάποιος σύνδεσμος που να παραπέμπει σε ερωτικό περιεχόμενο.

«Τα τελευταία έτη σταμάτησε να το χρησιμοποιεί. Με το που δημιούργησε το άλλο προφίλ, ξέχασε στην ουσία το παλαιό. Κάποιος του είχε υποκλέψει το προφίλ εν αγνοία του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μιλιλής.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση έχει πλήξει σοβαρά τη φήμη και την υπόληψη του εντολέα του.

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«Βίωσα εμπαιγμό και απαξίωση»

Τη δική του εκδοχή για όσα έχουν συμβεί έδωσε στο MEGA και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που, όπως υποστηρίζει, τον πλήγωσαν βαθιά κατά τη διάρκεια της σύντομης υπηρεσίας του στο σχολείο.

Στη δήλωσή του αναφέρθηκε στην ανατροφή του στους κόλπους της Εκκλησίας και των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, τονίζοντας ότι γαλουχήθηκε με αρχές όπως η ευγένεια, η σεμνότητα και ο σεβασμός. Παράλληλα, μίλησε για σοβαρή πάθηση του εγκεφάλου, με υψηλό ποσοστό αναπηρίας, το οποίο, όπως σημείωσε, είναι επισήμως πιστοποιημένο από την Πολιτεία.

Όπως ανέφερε, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, επέλεξε να υπηρετήσει τον χώρο της εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, κατά το διάστημα που εργάστηκε στο σχολείο βίωσε εμπαιγμό, απαξίωση και συμπεριφορές που τον τραυμάτισαν ψυχικά.

Ο καθηγητής στράφηκε, επίσης, κατά της διευθύντριας του σχολείου, ζητώντας να απαντήσει εάν τον προστάτευσε από περιστατικά εκφοβισμού που, όπως καταγγέλλει, υπέστη από μαθητές, ενώ υποστήριξε ότι εκείνη γνώριζε τις ιδιαιτερότητες της κατάστασης της υγείας του.

«Δεν διεκδικώ δι’ εμαυτόν το αλάθητον. Ουδείς αναμάρτητος. Αξιώνω όμως να ακουστεί και η δική μου μαρτυρία και να εξεταστούν τα γεγονότα προς πάσαν κατεύθυνση», κατέληξε.