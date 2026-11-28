Ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Βαγγέλη Μαρινάκη για τη δωρεά, χάρη στην οποία πραγματοποιήθηκε η ανακαίνιση των Εκπαιδευτηρίων της Μητρόπολης

Το φως των Χριστουγέννων «πλημμύρισε» τα Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά. Παιδιά και οικογένειες συμμετείχαν σε μία γιορτή χαράς και αγάπης, με επίκεντρο τη φωταγώγηση του φυσικού χριστουγεννιάτικου δέντρου στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Μία βραδιά αφιερωμένη στο πνεύμα των Χριστουγέννων και στο μήνυμα της γεννήσης του Θεανθρώπου.

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«Τα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιώς γιορτάζουν τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, τα Χριστούγεννα, γιορτή της αγάπης, της οικειότητος του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι μία γιορτή που βρίσκεται στην καρδιά μας και πάντοτε όλοι μας να αισθανόμαστε άπειρη ευγνωμοσύνη στον Θεό γι’ αυτή την ευεργεσία του, να γίνει άνθρωπος, για να μας κάνει εμάς κατά χάριν Θεούς», είπε ο μητροπολίτης Πειραιώς, κ.κ. Σεραφείμ.

Το χριστουγεννιάτικο χωριό, το εργαστήρι σοκολάτας, τα εργαστήρια παρασκευής χριστουγεννιάτικων μπισκότων και χειροτεχνίας, αλλά και το face painting έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στη γιορτή.

Η φιλαρμονική του δήμου Πειραιά και ο DJ έντυσαν μουσικά την βραδιά, ενώ οι μικροί επισκέπτες απόλαυσαν ζεστούς λουκουμάδες, εποχικά ροφήματα, ποπ κορν και μαλλί της γριάς.

Ξεχωριστή θέση είχε και το δέντρο των ευχών.

Τη μουσική βραδιά πλαισίωσε η Στέλλα Κονιτοπούλου, ενώ την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε ο Θανάσης Πάτρας. Το «παρών» έδωσε και ο δημοσιογράφος Δήμος Βερύκιος.

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Ο μητροπολίτης Πειραιώς εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, χάρη στη δωρεά του οποίου πραγματοποιήθηκε η ανακαίνιση των Εκπαιδευτηρίων, αναβαθμίζοντας τις συνθήκες εκπαίδευσης και δημιουργίας για τους μαθητές.

«Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στον αγαπητό πρόεδρο τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη που είναι αν θέλετε η αιτία όλης αυτής της γιορτής, είναι ο μεγάλος μας χορηγός, ο μεγάλος μας ευεργέτης, ο άνθρωπος που βαθιά ξέρει να αγαπά και να φροντίζει τους συνανθρώπους του, τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε να έχει υγεία και δύναμη στην οικογένειά του και σε όλες τις δράσεις του».

Μία γιορτή που έφερε στο προσκήνιο το ουσιαστικό μήνυμα των Χριστουγέννων: την αγάπη, την προσφορά και την ελπίδα. Με τα παιδικά χαμόγελα να φωτίζουν τη βραδιά, όπως ακριβώς το φως της Γεννήσεως φωτίζει τις καρδιές των ανθρώπων.