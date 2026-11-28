Σύμφωνα με τον παραγωγό Κοσμά Βλάχο, ένα έλατο που φτάνει περίπου τα 2,5 μέτρα χρειάζεται 12 με 13 χρόνια μέχρι να είναι έτοιμο για κοπή

Το χριστουγεννιάτικο κλίμα αρχίζει να απλώνεται στη Θεσσαλονίκη, με τα φυσικά έλατα από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής να έχουν ήδη φτάσει στη Νότια Πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Η διάθεσή τους ξεκίνησε και οι πρώτοι αγοραστές κάνουν ήδη την εμφάνισή τους, αναζητώντας το δέντρο που θα στολίσουν στο σπίτι τους για τις γιορτές.

Οι τιμές ξεκινούν από 50-60 ευρώ και φτάνουν περίπου τα 80-90 ευρώ για τα μεγαλύτερα και πιο συμμετρικά δέντρα. Το τελικό κόστος εξαρτάται από το ύψος, την ποικιλία και την πυκνότητα του ελάτου, καθώς υπάρχουν και πιο οικονομικές επιλογές για όσους προτιμούν ένα λιγότερο πυκνό δέντρο.

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Ο παραγωγός Κοσμάς Βλάχος, που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στο Action 24 και εξήγησε ότι η κίνηση ξεκίνησε ήδη από την πρώτη ημέρα, με αρκετούς καταναλωτές να περνούν από το σημείο για να δουν τα διαθέσιμα δέντρα και να ενημερωθούν για τις τιμές.

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΛΙΑ ΦΩΚΑ/EUROKINISSI)

12 με 13 χρόνια χρειάζεται ένα έλατο για να φτάσει τα 2,5 μέτρα

Πίσω από την εικόνα ενός φυσικού χριστουγεννιάτικου δέντρου κρύβεται μια διαδικασία που απαιτεί υπομονή και φροντίδα πολλών ετών. Όπως εξήγησε ο παραγωγός, ένα έλατο που φτάνει περίπου τα 2,5 μέτρα χρειάζεται 12 με 13 χρόνια μέχρι να είναι έτοιμο για κοπή.

Σε όλο αυτό το διάστημα απαιτείται συστηματική περιποίηση, πότισμα και κλάδεμα, ώστε το δέντρο να αναπτυχθεί σωστά και να αποκτήσει το επιθυμητό σχήμα.

Η καλλιέργεια στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής αποτελεί μια οικογενειακή δραστηριότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Οι παραγωγοί φροντίζουν να φυτεύουν νέα δέντρα κάθε χρόνο, ώστε να υπάρχει σταθερή παραγωγή και να αναπληρώνεται το απόθεμα μετά τις κοπές.

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Μάλιστα, τα έλατα του Ταξιάρχη δεν προορίζονται μόνο για την ελληνική αγορά, καθώς μέρος της παραγωγής ταξιδεύει και στο εξωτερικό, με την Κύπρο να αποτελεί έναν από τους προορισμούς τους.

Πώς θα διατηρήσετε το φυσικό έλατο περισσότερο στο σπίτι

Η επιλογή ενός φυσικού δέντρου συνοδεύεται και από ορισμένες μικρές συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρησή του κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Το βασικότερο είναι να τοποθετηθεί σε σημείο που δεν βρίσκεται κοντά σε καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επιταχύνουν την ξήρανσή του.

Ο παραγωγός προτείνει, επίσης, να γίνεται μια μικρή ανανέωση στην τομή του κορμού και να διατηρείται η βάση του με υγρασία. Μια βάση με δοχείο νερού μπορεί να βοηθήσει το δέντρο να παραμείνει φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πρόκειται για απλές κινήσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ιδιαίτερα για όσους επιλέγουν να αγοράσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο αρκετές εβδομάδες πριν από τις γιορτές.

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Από τον Ταξιάρχη στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα

Οι παραγωγοί μεταφέρουν κάθε χρόνο τα έλατα από τον Ταξιάρχη σε διάφορες περιοχές της χώρας, παραμένοντας για αρκετές ημέρες στα σημεία πώλησης προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές.

Για όσο διάστημα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, διαμένουν σε τροχόσπιτα κοντά στον χώρο διάθεσης των δέντρων, καθώς η καθημερινή παρουσία τους είναι απαραίτητη για την πώληση και τη φροντίδα της παραγωγής.

Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τους ανθρώπους του κλάδου, αφού η εργασία συνεχίζεται ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Κοσμάς Βλάχος, είναι και η αγαπημένη τους εποχή του χρόνου.

Άλλωστε, δεν αγοράζουν όλοι το χριστουγεννιάτικο δέντρο την ίδια περίοδο. Υπάρχουν οικογένειες που φροντίζουν να το προμηθευτούν από τα τέλη Νοεμβρίου, αλλά και καταναλωτές που περιμένουν μέχρι τις τελευταίες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Το φυσικό έλατο εξακολουθεί να έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στη χριστουγεννιάτικη παράδοση, με το άρωμα και την εικόνα του να δημιουργούν μια διαφορετική ατμόσφαιρα στο σπίτι. Και για όσους θέλουν να βάλουν από νωρίς τις γιορτές στην καθημερινότητά τους, η επιλογή έχει ήδη ξεκινήσει.