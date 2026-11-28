Η αντικαπνιστική κουλτούρα, που ενισχύθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και εντός των συνόρων, φαίνεται να είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο ο αντικαπνιστικός νόμος εφαρμόζεται, όπου εφαρμόζεται, ακόμη και εν απουσία ενός συνεκτικού ελεγκτικού μηχανισμού. Η απόδειξη; Τα εστιατόρια είναι κατά κανόνα απαλλαγμένα τα τελευταία χρόνια από τον καπνό, όμως οι κανόνες φαίνεται να χάνουν την ισχύ τους τη νύχτα στα μπαρ και στα κλαμπ της χώρας.

Όπως άλλωστε, μαρτυρούν οι αριθμοί, η Ελλάδα δεν είναι πλέον η χώρα των καπνιστών, που ήταν πριν από μία δεκαετία και πλέον. Πιο συγκεκριμένα, πρόσφατα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 22,6% των Ελλήνων ανάβει καθημερινά τσιγάρο, όταν το 2014 το αντίστοιχο ποσοστό άγγιζε το 27% – χωρίς στα ποσοστά αυτά να συμπεριλαμβάνονται και οι περιστασιακοί καπνιστές, καθώς τότε το ποσοστό θα εκτινασσόταν στο 40%.

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«Σήμερα, τουλάχιστον εφτά στους δέκα δεν καπνίζουν, γεγονός που μαρτυρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Και όπως όλα δείχνουν, η πλειονότητα είναι αυτή που κρατά ορισμένους χώρους, όπως τα εστιατόρια, άκαπνους. Ομως, αυτό δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Πρόσφατα και έπειτα από νυχτερινή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας αναγκάστηκα να αερίσω τα ρούχα μου, καθώς οι περισσότεροι θαμώνες κάπνιζαν ανενόχλητοι», σημειώνει μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Ευάγγελος Φιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Δεν πρόκειται εντούτοις για μοναδική περίπτωση: Αποτελεί κοινό μυστικό πως από τα μεσάνυχτα και μετά τα ποτήρια μετατρέπονται συχνά σε τασάκια, ενώ το κατά τα άλλα απαγορευμένο σε κλειστούς χώρους κάπνισμα είναι ακόμη πιο εύκολο για τους χρήστες των νεότερων καπνικών προϊόντων. Αλλωστε, στους χώρους διασκέδασης συγκεντρώνονται κυρίως ηλικίες με εντονότερη κοινωνική και νυχτερινή δραστηριότητα (δηλαδή, 25-54 ετών), όπου το ποσοστό των καπνιστών είναι αισθητά υψηλότερο (1 στους 3 ανάβει καθημερινά τσιγάρο).

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Ελεγκτικό κενό διαπιστώνει ο κ. Φιλόπουλος και μετά την αυστηροποίηση του νόμου με έμφαση στους ανηλίκους. Και αυτό διότι και μεταξύ άλλων, «όταν υπάρχουν πολλά σημεία πώλησης, τα περιθώρια για επίβλεψη περιορίζονται».

Την ίδια ώρα, τα δεδομένα μαρτυρούν ότι η εικόνα προόδου μπορεί να ανατραπεί στο μέλλον, εάν δεν ληφθούν επιπλέον μέτρα, καθώς οι νεότεροι δείχνουν ισχυρές τάσεις εθισμού (κυρίως) στα εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί ότι σημαντικά αυξημένο εμφανίζεται το 2024 το ποσοστό των 16χρονων στην Ελλάδα που αναφέρουν ότι έχουν καπνίσει (έστω και μία φορά) συμβατικό ή/και ηλεκτρονικό/vape τσιγάρο, συγκριτικά με το 2019 (από 43% σε 54%). Η αύξηση αυτή αφορά το συμβατικό (από 33% το 2019 σε 35% το 2024) αλλά κυρίως το ηλεκτρονικό/vape τσιγάρο (από 35% σε 52%, αντίστοιχα).

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Έλεγχοι και πρόστιμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» από τις αρχές του έτους έως και την περασμένη Τετάρτη είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 2.421 έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία Αθηνών σχετικά με την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και βεβαιώθηκαν 265 πρόστιμα. Οι ποινές που επιβλήθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, κάπνισμα εντός καταστήματος, μη επαρκή σήμανση απαγόρευσης και ανοχή υπευθύνου σε καπνιστή.

Αντίστοιχα και σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το 2025 οι επιθεωρητές – ελεγκτές της Αρχής διενήργησαν ελέγχους για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε 3.714 φορείς και επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ρέθυμνο, Σέρρες και Τρίπολη). Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκαν περισσότερες από 1.000 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 807.400 ευρώ.