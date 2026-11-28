Τα «χαρτιά» της ανοίγει για πρώτη φορά η Chevron απαντώντας μέσα από «ΤΑ ΝΕΑ» στις ανησυχίες που σταδιακά εγείρονται σε σχέση με τις επικείμενες σεισμικές έρευνες που θα διεξάγει στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, με φόντο την πρόσφατη κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη δυτική Λιβύη.

Ήδη το επενδυτικό σχέδιο του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού (στο πλαίσιο της κοινοπραξίας με τη HELLENiQ ENERGY) βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, με τις σεισμικές έρευνες να επικεντρώνονται αρχικά σε θαλάσσιες περιοχές της Νότιας Ελλάδας, την ώρα που το σεισμογραφικό πλοίο «RAMFORM TETHYS» έχει ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων από το Νότιο Ιόνιο.

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Ταυτόχρονα, Τουρκία και Λιβύη πραγματοποιούν αλλεπάλληλες επαφές ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, υπερασπιζόμενες το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, προκαλώντας εύλογη ανασφάλεια όσον αφορά το μέλλον των ερευνών της Chevron, όταν αυτές φτάσουν στα όρια που παρανόμως οριοθετεί το ανυπόστατο και άκυρο σύμφωνο.

Και παρά το γεγονός ότι το γαλλικό πλοίο για τον GSI κινείται με ελληνική άδεια και ελληνική NAVTEX εντός της θαλάσσιας περιοχής που ορίζει το παράνομο τουρκολιβυκό, με την Τουρκία να μην έχει αντιδράσει όπως διαρκώς προειδοποιεί πως θα πράξει, ουδείς στην ελληνική επικράτεια είναι σε θέση να διαβεβαιώσει πως οι έρευνες της Chevron στα νότια της Κρήτης θα πραγματοποιηθούν όντως ανεμπόδιστα, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Το χρονοδιάγραμμα, πάντως, των ερευνών στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης δεν έχει ακόμα γίνει γνωστό, αν και πιθανότερη περίοδος εκκίνησης θεωρείται ο Φεβρουάριος, ιδίως εφόσον αξιοποιηθεί το ίδιο πλοίο και, φυσικά, εφόσον εκδοθεί η σχετική NAVTEX.

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«Ορόσημο για την Chevron»

«Η Chevron απέκτησε φέτος πέντε θαλάσσια οικόπεδα στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την Chevron, καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη δυναμική μας στη Μεσόγειο – μια περιοχή όπου κατέχουμε ήδη σημαντική θέση και όπου αναζητούμε ενεργά ευκαιρίες εξερεύνησης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση του χαρτοφυλακίου μας στον τομέα της έρευνας και παραγωγής (upstream)», αναφέρει στα «ΝΕΑ» η αμερικανική πολυεθνική εταιρεία ενέργειας στο πλαίσιο των ερευνών που ήδη διεξάγονται και με ορίζοντα τις έρευνες που θα ξεκινήσουν νοτίως της Κρήτης.

«Η Chevron υλοποιεί τη δέσμευσή της για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών (σε θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας). Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας, τη HELLENiQ ENERGY και την Ελληνική Δημοκρατία, για την αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων σε αυτές τις νέες, ανεξερεύνητες περιοχές. Διαθέτοντας τεχνογνωσία στην ασφαλή ανάπτυξη έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο, η Chevron διαθέτει τους πόρους, την εμπειρία και την τεχνολογία για να προωθήσει την αξιοποίηση νέων ενεργειακών πόρων σε αυτή την περιοχή».

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Σε ερώτησή μας για το πώς θα αντιδράσει η εταιρεία σε περίπτωση που η Τουρκία και η Λιβύη επιχειρήσουν να παρεμποδίσουν τις ερευνητικές της δραστηριότητες, με την επίκληση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, η Chevron απαντά επικαλούμενη (καθόλου τυχαία) τη συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους και κανονισμούς:

«Προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση της ασφάλειας του ανθρώπινου δυναμικού μας, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών, σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς». Ταυτόχρονα, για το κατά πόσο έχει ενδείξεις από τις εν λόγω χώρες ότι θα ενεργήσουν σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, ο ενεργειακός κολοσσός δεν προσκομίζει κάποια τέτοια διαβεβαίωση, παραπέμποντας στα «αντίστοιχα εμπλεκόμενα μέρη» για περαιτέρω ερωτήματα επί του θέματος.

Μιλώντας, πάντως, για το ενδεχόμενο (τουρκικής ή λιβυκής) παρεμπόδισης των ερευνών της Chevron στα νότια της Κρήτης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε, μεταξύ άλλων, επισημάνει πως δεν αποκλείει οτιδήποτε «όσο και αν δεν φαίνεται πιθανό», υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε δυνητικό σενάριο (21/11, «ΤΑ ΝΕΑ»).

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Ο ίδιος επιπλέον θύμισε πως κατά την προκήρυξη των οικοπέδων που δόθηκαν προς αξιοποίηση στην Chevron, η λιβυκή πλευρά είχε σεβαστεί τη μέση γραμμή με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ, επιπλέον, τόνισε πως για να έχει αναλάβει έρευνες η συγκεκριμένη εταιρεία – κολοσσός στον τομέα της θα έχει αυτονοήτως προβεί «σε πλήρη νομικό έλεγχο των αξιώσεων που προβάλλονται για να καταλήξει εν τέλει στις σχετικές συμβάσεις με το ελληνικό και το λιβυκό Δημόσιο». Μένει να φανεί, ωστόσο, πώς θα κινηθούν προσεχώς Τουρκία και Λιβύη επί του πεδίου, καθώς Τρίπολη και Βεγγάζη μοιάζουν εσχάτως να έχουν προσδεθεί πλήρως στο άρμα της Αγκυρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.