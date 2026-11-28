Τις αυριανές εκλογές στην Ισπανία μπορεί κανείς να τις δει από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μπορεί να τις δει με βλέμμα ελληνικό: Μια κυβέρνηση που έχει συμπληρώσει οκτώ χρόνια στην εξουσία διεκδικεί την επανεκλογή της για μια τρίτη – καλή ώρα – θητεία.

Επικαλείται, ως επιχείρημα, ένα «οικονομικό θαύμα». Δημοσιονομική ισορροπία, μεγάλη αποκλιμάκωση της ανεργίας (μία στις τρεις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνταν στην ΕΕ τα προηγούμενα χρόνια ήταν στην Ισπανία) κι ένας ταχύτερος από τον μέσο ευρωπαϊκό ρυθμός ανάπτυξης, με το διαθέσιμο εισόδημα των Ισπανών να αυξάνεται τρεις φορές ταχύτερα από της Γαλλίας και οκτώ φορές ταχύτερα από της Γερμανίας. Επιδόσεις που εμείς ούτε ονειρευόμαστε.

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Κι όμως, οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι θα χάσει το στοίχημα, καθώς στη φθορά του χρόνου προστίθεται η φθορά των σκανδάλων και, προ πάντων, η κοινωνική δυσφορία που προκαλεί η μεγάλη στεγαστική κρίση. Η στέγη είναι το θέμα που κυριαρχεί στην προεκλογική ατζέντα. Ενδιαφέρον, αν σκεφτεί κανείς ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν για στέγη το 34,6% του εισοδήματός τους· πρόκειται για τη μακράν υψηλότερη επιβάρυνση στην Ευρώπη – πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στην Ισπανία, όπου το διαθέσιμο εισόδημα, επιπλέον, είναι 21% μεγαλύτερο απ’ ό,τι στην Ελλάδα.

Μπορεί να δει κανείς τις εκλογές αυτές και με ένα βλέμμα πιο «ευρωπαϊκό». Η Ισπανία θα είναι η πρώτη πράξη ενός μεγάλου ευρωπαϊκού εκλογικού δράματος, που θα διαρκέσει δώδεκα μήνες, θα περιλάβει πολλές χώρες και θα ορίσει, σε μεγάλο βαθμό, τη μοίρα της Ενωσης. Ακολουθούν οι κρίσιμες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία κι έπειτα έρχονται εκλογές σε πέντε σημαντικά γερμανικά κρατίδια, με συνολικό πληθυσμό 30 εκατομμυρίων, αλλά και στην Πολωνία και την Ιταλία, στη Φινλανδία και, φυσικά, την Ελλάδα. Στο τέλος του κύκλου το πολιτικό χρώμα της Ευρώπης θα έχει, ίσως, αλλάξει.

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Η Ισπανία θα είναι ένα πρώτο τεστ. Θα επιβεβαιωθεί η τάση «κανονικοποίησης» της ριζοσπαστικής Ακροδεξιάς, ενσωμάτωσής της στο πολιτικό mainstream; Η συμμετοχή του Vox στην επόμενη πλειοψηφία, όπως όλοι προεξοφλούν, θα ανοίξει έναν δρόμο για τη Γαλλία και τη Γερμανία που ακολουθούν; Ή μήπως μπορούν ακόμη να ανατραπούν οι προβλέψεις; Θα επιβεβαιωθεί η τάση που σπρώχνει προς την Ακροδεξιά συγκεκριμένα εκλογικά ακροατήρια – κυρίως οργισμένους νέους άνδρες; Ή θα εκδηλωθεί και στις ισπανικές κάλπες η αντίστροφη εκλογική τάση, που κάποιοι ονόμασαν «εξέγερση της γενιάς Ζ», και εκδηλώθηκε σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Σερβία ή η Ουγγαρία, όπου μια απροσδόκητα μαζική συμμετοχή – των νέων ιδίως – άλλαξε δραματικά τα δεδομένα;

Μα οι εκλογές αυτές έχουν κι ένα ενδιαφέρον ευρύτερο, πολιτικό. Η Ισπανία ήταν ως τώρα μια μεγάλη εξαίρεση στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Εξαίρεση πολιτική, καθώς ήταν η μόνη μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα με πρωθυπουργό από τη σοσιαλιστική οικογένεια (με τη Βρετανία και τη Δανία να αποτελούν τα δύο άλλα, διαφορετικής τάξης, παραδείγματα). Στην εξωτερική πολιτική, ήταν η μόνη που ύψωσε ανάστημα στον Τραμπ, από τις πρώτες ημέρες της δεύτερης θητείας του, όταν η ευρωπαϊκή μόδα ήταν το «Trump whispering» και ήταν, επίσης, εκείνη που πρώτη (και συνήθως μόνη) ακολούθησε μια πολύ πιο αυστηρή πολιτική απέναντι στην κυβέρνηση Νετανιάχου στο Ισραήλ. Στην οικονομική πολιτική, επίσης, απέκλινε από την ευρωορθοδοξία, ακολουθώντας πολύ πιο τολμηρά μείγματα πολιτικής ενίσχυσης της ζήτησης και αύξησης των εισοδημάτων, όχι πάντα με επιτυχία. Μα προ πάντων ήταν η μεγάλη εξαίρεση στο θέμα της μετανάστευσης.

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Η Ισπανία δέχθηκε πάνω από 3 εκατομμύρια μετανάστες (σε έναν πληθυσμό 48 εκατομμυρίων) μέσα σε τρία χρόνια, ακολούθησε μια τολμηρή πολιτική νομιμοποίησης και αφομοίωσής τους και στήριξε σε αυτούς μεγάλο μέρος της οικονομικής της ανάπτυξης (η κεντρική της τράπεζα εκτίμησε πως το 25% της αύξησης του ΑΕΠ οφείλεται στη συμβολή των μεταναστών). Η πολιτική αυτή έκανε την Ισπανία μαύρο πρόβατο σε μια Ευρώπη που έκλινε επί δεξιά και αναθεωρούσε τη μεταναστευτική της πολιτική επί το αυστηρότερο. Αλλά στο εσωτερικό της χώρας φαίνεται ότι εξασφάλιζε κάποια συναίνεση. Ισως έπαιζε ρόλο και το γεγονός ότι ο μεγάλος όγκος των μεταναστών δεν ήταν Αφρικανοί (ο έλεγχος της μετακίνησης των οποίων ελεγχόταν αυστηρά), αλλά Λατινοαμερικάνοι, που μιλούν την ίδια γλώσσα κι είναι πολύ ευκολότερα αφομοιώσιμοι.

Η συναίνεση αυτή φαίνεται πως σκόνταψε στη μεγάλη στεγαστική κρίση. Η προσφορά νέων κατοικιών αποδείχθηκε ανεπαρκής, οι πολιτικές παγώματος των ενοικίων μπορεί και να είχαν το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και η στέγη έγινε αφόρητα ακριβή και δυσεύρετη – ιδίως για τους νεότερους που συνεχίζουν να μένουν (και εκεί) στα σπίτια των γονιών τους.

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Το στεγαστικό αδιέξοδο έδωσε μια ευκαιρία στην Ακροδεξιά του Vox, να επανέλθει με μια αναπροσαρμογή της ατζέντας της. «Σπίτια για τους Ισπανούς και όχι για τους ξένους», είναι το σύνθημά της. «Κλείστε τα σύνορα για να βρουν οι νέοι στέγη», λένε αφού έχουν μπλοκάρει μαζί με το Λαϊκό Κόμμα της Κεντροδεξιάς κάθε εναλλακτική λύση στο Κοινοβούλιο.

Είναι ενδεχόμενο, λοιπόν, στις αυριανές εκλογές να μην έχουμε μια (αναπόφευκτη, ίσως και υγιή, έπειτα από οκτώμισι χρόνια) εναλλαγή στην κυβέρνηση· μα το τέλος ενός εναλλακτικού παραδείγματος. Το τέλος της ισπανικής εξαίρεσης. Η Ευρώπη έχει μόνο να χάσει από αυτό. Γιατί η Ισπανία δεν θα ενσωματωθεί απλώς στην «κυρίαρχη συναίνεση», αλλά θα προσθέσει στη συναίνεση αυτή ένα νέο δεδομένο. Πως δεν είναι πια ταμπού η συμμετοχή της ριζοσπαστικής Ακροδεξιάς στην κυβέρνηση μιας σημαντικής ευρωπαϊκής χώρας.

Και μάλιστα – έχει ελληνικό ενδιαφέρον κι αυτό – μιας εκδοχής Ακροδεξιάς όπως το Vox, που ξεκίνησε ως διάσπαση του PP, του Λαϊκού Κόμματος, από κάποιους που έλεγαν πως «είχε χαθεί η ψυχή της παράταξης» και ήθελαν να την τοποθετήσουν δεξιότερα. Και στην πορεία υιοθέτησε την ξενοφοβική ατζέντα κι έφθασε να ενσωματώνει και τους νοσταλγούς του Φράνκο.