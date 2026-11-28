Είσοδος των αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στο αγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2026. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και αποζημιώσεις στο 100%. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Τέτοιες μέρες του 2025 η σύσκεψη συντονισμού των αγροτοκτηνοτρόφων στη Νίκαια της Λάρισας είχε βγάλει απόφαση: τα πρώτα μπλόκα ξεκίνησαν πιο νωρίς από ποτέ, διήρκεσαν περισσότερο από ποτέ. Μάταια αναζητούνταν, τότε, δίαυλοι επικοινωνίας – ακόμα και οι κυβερνητικές προσκλήσεις σε διάλογο έμεναν αναπάντητες, εντείνοντας τον εκνευρισμό. Ήταν οι μέρες της διαβούλευσης του νομοσχεδίου μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και της προοδευτικής επιδείνωσης του κλίματος δυσπιστίας στο φόντο του σκανδάλου, ιδίως από τη Θεσσαλία και πάνω.

Τώρα, με υπαρκτό το ρήγμα εμπιστοσύνης, αν και οι πιο αισιόδοξοι γαλάζιοι θέλουν να πιστεύουν ότι η κατάσταση είναι ως έναν βαθμό αναστρέψιμη μέχρι τις εθνικές εκλογές, φαίνεται πως η μία πλευρά μετρά δυνάμεις και προθέσεις της άλλης, κρατώντας κλειστά χαρτιά μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

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Το πρώτο κρας τεστ είναι η ερχόμενη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με την καταβολή της πρώτης πληρωμής με καθυστέρηση ενός μήνα σε σχέση με την αρχική δέσμευση του Οκτωβρίου. Το δεύτερο ορόσημο είναι η Κυριακή 6 Δεκεμβρίου με τη σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων στη Λάρισα.

Προσώρας ο ορίζοντας του διαλόγου μοιάζει ανοιχτός. Διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο να στρωθεί τραπέζι συζήτησης στην Αθήνα – σίγουρα σε επίπεδο αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη (έχει την εποπτεία) και υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, χωρίς κανείς να αποκλείει ακόμα και σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ίδιος άλλωστε πρεσάρει τα συναρμόδια στελέχη για χειρισμούς χωρίς αστοχίες (πολιτικά και επικοινωνιακά) στις επόμενες εβδομάδες. Και ξορκίζει, στους έξι μήνες πριν από τις εκλογές, ένα νέο συγκρουσιακό μέτωπο, είτε πριν είτε μετά τα Χριστούγεννα.

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Κι αν επικρατήσει το σενάριο για στάση αναμονής και για ανοιχτούς διαύλους μέχρι τις γιορτές, δεν υπάρχουν εγγυήσεις για το μεθεόρτιο σκηνικό. Αυτό θα το καθορίσει ένα άλλο ορόσημο: η 30η Δεκεμβρίου, που αφορά, κατά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, ένα μπαράζ πληρωμών (εξοφλήσεις, πριμ κ.λπ.). Σε χαμηλούς τόνους μέχρι στιγμής κυβερνητικά στελέχη αφήνουν αιχμές μόνο για τυχόν «υποκινούμενες» διαμαρτυρίες από «μειοψηφία» εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα.

Έκτακτες αποφάσεις

Από την πλευρά τους, οι βουλευτές της ΝΔ χτυπούν το καμπανάκι στο πρωθυπουργικό περιβάλλον από την αρχή του φθινοπώρου, μεταφέροντας τόσο το κλίμα καχυποψίας που αντιλαμβάνονται στις εκλογικές περιφέρειές τους, όσο και τα «γραφειοκρατικά εμπόδια» στον μηχανισμό πληρωμών. Ενδεικτικό ότι επί εβδομάδες πίεζαν για απόσυρση προβλέψεων σε αυτή την πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας πλατφόρμας. Και πράγματι, χωρίς ο Μητσοτάκης να υποχωρεί από την κατηγορηματική υπεράσπιση της μεταρρύθμισης (στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο έστελνε μήνυμα για μοντέλο που «αποδίδει» και για κύκλο πληρωμών που θα ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2027), η κυβέρνηση πήρε έκτακτες αποφάσεις για να προλάβει δυσάρεστες εξελίξεις.

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Όχι απλώς υπήρξε σερί παρατάσεων για τις δηλώσεις (Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης -ΟΣΔΕ) στην πλατφόρμα myAGRO, αλλά προκειμένου να ξεμπλοκάρει ο ρυθμός αιτήσεων άλλαξε επιπλέον η διαδικασία με ανακοινώσεις που μιλούσαν για «απλούστευση» ή για «πρόσθετες βελτιώσεις». Στην πραγματικότητα αφορούσαν απόσυρση προϋποθέσεων: δήλωση αγροτεμαχίων με χρήση του ΑΤΑΚ αντί του ΚΑΕΚ, ώστε να ξεπεραστούν προβλήματα με το Κτηματολόγιο, απαλλαγή δικαιούχων από αναρτήσεις εγγράφων κ.ο.κ. Το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι καλύπτει τα βασικά αγροτικά αιτήματα. Λέει μεταξύ άλλων ότι κάλυψε το θέμα της φοροαπαλλαγής στην αντλία για το πετρέλαιο, ενώ επιδιώκει το συντομότερο συμφωνία με τη ΔΕΗ, με την οποία συνεχίζονται οι συζητήσεις, προκειμένου να μην πληρώνουν οι αγρότες τους λογαριασμούς κάθε μήνα.

Το χαμένο 10%

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Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και αλιείς είναι σημαντική δεξαμενή για το Μαξίμου, όχι τόσο γιατί είναι τεράστια στο εκλογικό σώμα (όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, π.χ.), αλλά επειδή η ΝΔ δεν έχει την πολυτέλεια να την αγνοεί από τη στιγμή που στις προηγούμενες εθνικές αναμετρήσεις την κέρδισε με συντριπτικά ποσοστά. Οι αγρότες στήριξαν την κεντροδεξιά παράταξη με 47,9% τον Μάιο του 2023 και με 42,9% τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς – τότε πρωτοκαταγράφηκε η απήχηση του Κυριάκου Βελόπουλου. Οι απώλειες ήταν εμφατικές τον Ιούνιο του 2024, καθώς η ΝΔ κέρδισε τους αγρότες σε ποσοστό 28,2%, ενώ τα δεξιά κόμματα, πρωτίστως η Ελληνική Λύση, άρχισε να μπετονάρει δυνάμεις. Κοινώς, οι αγρότες είναι κρίσιμη παράμετρος στη νεοδημοκρατική επιχείρηση να επιστρέψει ένα μέρος του πανελλαδικού 10% που έχασε σε 12 μήνες.

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Είναι σαφές ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε οργή που ξέσπασε περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα. Και, σύμφωνα με τις κυλιόμενες μετρήσεις του Μαξίμου, οι πιέσεις παραμένουν. Όσο ο Μητσοτάκης δείχνει περισσότερο προς την επόμενη μέρα, ρίχνοντας βάρος και στις μάχες υπέρ των αγροτών στις Βρυξέλλες (στην έκτακτη σύνοδο κορυφής, που κατέληξε σε ναυάγιο, έθεσε ως κόκκινη γραμμή της Ελλάδας την προστασία των κονδυλίων της ΚΑΠ), η κυβέρνηση δέχεται βολές από κάθε κατεύθυνση. Η αντιπολίτευση μιλά για «ομολογία αποτυχίας», πατώντας σε καθυστερήσεις πληρωμών και διαδοχικές αποφάσεις για να ξεμπλοκάρουν διαδικασίες, ενώ το περιβάλλον πίεσης επιδεινώνουν οι βολές των δύο γαλάζιων πρώην πρωθυπουργών. Ο Κώστας Καραμανλής μίλησε από τη Θεσσαλονίκη για «αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη» διαχείριση κοινοτικών ενισχύσεων, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, έχει προειδοποιήσει για «ασήκωτη» κατάσταση, καταγγέλλοντας «καρτελοποίηση των τιμών».