Μάγος δεν είμαι, ούτε διαθέτω το «κληρονομικό χάρισμα» που διέθετε εκείνος ο απίθανος Χορταρέας, να διαβλέπει το μέλλον. Επίσης δεν ρίχνω τα χαρτιά, δεν «διαβάζω» το φλιτζάνι, δεν βλέπω όνειρα. Αλλά κάτι μέσα μου, μου λέει ότι σε αυτό το βιβλίο-ποταμό που «συνέγραψε» (με τη βοήθεια του Μάκη Προβατά) η Ντόρα Μπακογιάννη και φέρει τον τίτλο «Μια Γυναίκα», θα υπάρξουν ένα-δύο κεφάλαια που θα χαλάσουν την (ήδη χαλασμένη από άλλη αιτία) «ζαχαρένια» του προέδρου Κυριάκου του Α’. Το ένα (ασφαλώς θα) έχει να κάνει με το πώς ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ δεν τήρησε τη συμφωνία που είχε κάνει με την αδελφή του, και εγγυητή τον πατέρα τους Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, να στηριχτεί εκείνη στην εσωκομματική διαδικασία για την εκλογή προέδρου το 2015. Αλλωστε προετοιμαζόταν επί μήνες γι’ αυτό, ύστερα από την παραίτηση του Αντ. Σαμαρά.

Η Ντόρα (αποκλείεται να μην) περιγράφει τα ακραία συναισθήματα που την κατέκλυσαν όταν ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ έθεσε αιφνιδιαστικά υποψηφιότητα για την προεδρία του κόμματος στις 2 Οκτωβρίου του 2015 μαζί με τους Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Απόστολο Τζιτζικώστα και Αδωνη Γεωργιάδη. Φυσικά, όπως ταιριάζει σε μια κυρία, βίωσε βουβά τον πόνο που της προκάλεσε ο αιφνιδιασμός του αδελφού της, ο οποίος στην καθομιλουμένη θα λέγαμε ότι «της την έφερε, πισώπλατα». Ποτέ ξανά έπειτα από αυτό, οι σχέσεις τους δεν αποκαταστάθηκαν. Και λογικά, θα σημειώσω.

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…και η άδικη απόφαση

Το δεύτερο κεφάλαιο, προφανώς (θα πρέπει να) αφορά τη «σκληρή και άδικη» όπως ο ίδιος την είχε χαρακτηρίσει, απόφαση του προέδρου Κυριάκου του Α’, να μη συμπεριλάβει ποτέ σε μελλοντική κυβέρνηση της ΝΔ, την Ντόρα. Ή να τη στηρίξει να αναλάβει πολιτειακό αξίωμα. Η συνέντευξη είχε δοθεί τον Δεκέμβριο του 2017 στην «Καθημερινή», οι σχέσεις των δύο αδελφών ήταν ακόμη βαριά επιβαρυμένες από την αιφνιδιαστική κίνηση του Κυριάκου του Α’ να την πετάξει έξω από την κούρσα της εκλογής προέδρου του κόμματος δύο χρόνια νωρίτερα, και η δήλωση θεωρήθηκε απλώς το κερασάκι στην τούρτα.

Ο ίδιος είχε ισχυριστεί πως θέλησε με τη δήλωση αυτή να τοποθετηθεί κάθετα κατά της οικογενειοκρατίας, όμως δεν είχε καταφέρει να αποτινάξει από πάνω της, την πεποίθηση ότι η θέση αυτή δεν ήταν παρά ένα ακόμη «επεισόδιο» στην πολυτάραχη σχέση τους.

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Σταματώ εδώ τις «ενοράσεις» σχετικά με το «Μια Γυναίκα» της Ντόρας, και σημειώνω ότι το βιβλίο θα παρουσιαστεί στις 10 Δεκεμβρίου το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, από ένα πάνελ-υπερπαραγωγή που θα έχει απ’ όλα: από Κωστή Χατζηδάκη και Μίμη Ανδρουλάκη μέχρι Μαρία Ευθυμίου, Θεόδωρο Σκυλακάκη αλλά και ξένους, όπως η πρώην αντιπρόεδρος του Ισραήλ Τζίπι Λίβνι και η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Ούρσουλα Πλάσνικ. Εχουν δε προσκληθεί, και θα δώσουν το «παρών» όπως καταλαβαίνετε «αι γενεαί πάσαι»…

«Δουλίτσες» στη Στυλίδα

Στην πολιτική πρέπει να λες αλήθειες. Αν προσπαθήσεις να δημιουργήσεις τη δική σου αλήθεια, που είναι ψέματα, θα έρθει η στιγμή που θα είσαι τόσο εκτεθειμένος ώστε δεν θα σε χωράει ο τόπος. Κι ο Χατζηγιαννάκης είναι. Δήλωνε όλες τις προηγούμενες ημέρες εκτός του ότι «ο Τσίπρας τα γνωρίζει όλα», ότι τις «δουλίτσες» με τον Δήμο Στυλίδας, όπου δήμαρχος είναι ο συνέταιρός του, τις πήρε με διαγωνισμό. Κι έφτασε μια μικρή έρευνα του Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος και πιστώνεται την αποκάλυψη, για να αποδειχθεί ότι:

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στο έργο της αποκατάστασης της παραλίας στην Αγία Μαρίνα Στυλίδας, ο δήμαρχος Αποστόλου, κάλεσε σε διαγωνισμό και τις δύο εταιρείες του συνεταίρου του. Και ιδού πώς έγινε ο διαγωνισμός: στις 7:31 κατέθεσε προσφορά η ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, και δύο λεπτά αργότερα, στις 7:53, η 3C+Ρ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ. Οι εγγυητικές τους από την ίδια ασφαλιστική, την ίδια μέρα, με διαδοχικούς αριθμούς. «Κέρδισε» η εταιρεία ΝΗΣΩΝ, με έκπτωση… 1,59%!!!

στο έργο της αποκατάστασης ενός δρόμου στο χωριό Ράχες της Στυλίδας, ο μόνος ανταγωνιστής της 3C+P ήταν η ΜΕΤΑΚΟΝ, η μητρική εταιρεία της ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ. Στις 9:20 π.μ. κατέθεσε προσφορά η 3C+P, και δύο λεπτά αργότερα, στις 9:22 π.μ., κατέθεσε τη δική της προσφορά η ΜΕΤΑΚΟΝ. Τέσσερις μήνες μετά η ΝΗΣΩΝ ΙΚΕ πέρασε στον Χατζηγιαννάκη. Σε δεκαέξι μήνες η ΝΗΣΩΝ και η 3C+P υπέγραψαν συμβάσεις 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα σε 11 μήνες έχουν εισπράξει 1,6 εκατ. από το ταμείο. Η εταιρεία ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ δεν είχε ούτε ένα ευρώ έσοδα για τρία χρόνια. Μετά άνοιξαν οι δουλειές. Κι απ’ ό,τι φαίνεται (άνοιξαν) για τα καλά.

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Ο αθέατος «συμπρωταγωνιστής»

Στην υπόθεση του «μένει, μέχρι να φύγει» υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου από τον Ασπρόπυργο, υπάρχει και ένας αθέατος «συμπρωταγωνιστής». Ονομάζεται Κώστας Κυρανάκης, είναι γραμματέας πλέον του κυβερνώντος κόμματος, και είναι αυτός που αναζητήθηκε από τον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’ όταν «έσκασε» το θέμα να του εξηγήσει «τι ακριβώς συμβαίνει» με τον Λιάκο. Γιατί αναζητήθηκε; Διότι ήταν αυτός που εισηγήθηκε στον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’ την υφυπουργοποίηση του Λιάκου, τον οποίο τον παρουσίασε στον αρχηγό ως μια από τις χρυσές ελπίδες της παράταξης.

Εννοείται πως ο Κυρανάκης εισέπραξε τη σχετική κατσάδα, ωστόσο πρέπει να του αναγνωριστεί ότι επέμεινε και στην επιλογή του, και στην «αθωότητα» του Λιάκου, σε σχέση με τις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του.

Επίσης, καθ’ α με ενημέρωσαν, ο γραμματέας Κυρανάκης εμφανίζεται ως βέβαιος πως το θέμα Λιάκου έχει εσωκομματική διάσταση – ότι τάχα μου και δήθεν τα στοιχεία περί τις δραστηριότητες των αδελφών του, τις διοχέτευσε ο ανθυποψήφιός του στις προσεχείς εκλογές, Σταμάτης Πουλής. Εξού και φέρεται να έχει εισηγηθεί στον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’ την «τιμωρία» του «ενόχου», διά της μη συμπερίληψής του στο ψηφοδέλτιο της Δυτικής Αττικής.

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Ομως, ενώ αρχικά είχε επικρατήσει στο Μέγαρο Μαξίμου η ιδέα να συμβεί αυτό, και να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για πιθανές άλλες, ανάλογες, περιπτώσεις ενόψει των εκλογών, τελικά ο Πουλής θα είναι υποψήφιος στις εκλογές.

Ισως γιατί στο Μέγαρο Μαξίμου καταλαβαίνουν ότι άλλος, ο αποκαλούμενος «ψηλός», είναι ο ένοχος…

Αβέβαιο μέλλον

Το βιβλίο που θα εισηγηθώ για σήμερα φέρει τον (ανησυχητικό) τίτλο «Αβέβαιο μέλλον για τη δημοκρατία» και είναι γραμμένο από έναν βαθύ γνωστή της γεωστρατηγικής πολιτικής, φέρελπι κάποτε πολιτικό, τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Ο Ανδριανόπουλος, που στο σύντομο πέρασμά του στην πολιτική άφησε το δικό του αποτύπωμα, ως υπουργός και δήμαρχος Πειραιά, αφοσιώθηκε τα τελευταία χρόνια στη μελέτη της χώρας, ως μονάδα στο ταραγμένο διεθνές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και με διαρκή αρθρογραφία, προσπάθησε να επισημάνει τις χρόνιες αδυναμίες της, επιζητώντας τη βελτίωσή τους. Το βιβλίο του, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο, κινείται σε αυτή τη συλλογιστική, με τον συγγραφέα να επιχειρεί με συχνά σκληρό λόγο να υπογραμμίσει τους κινδύνους που συγκλίνουν για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Υποστηρίζει ότι πλέον τα «ελληνικά» προβλήματα (δημογραφικό, ενεργειακή εξάρτηση, χαμηλή παραγωγικότητα, θεσμικές ελλείψεις) συναντώνται πλέον σε ένα ευρύτερο και πολύ πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον.