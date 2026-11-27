Η βιβλική «συνέχεια» των «Παθών του Χριστού» φέρει και πάλι την υπογραφή του Μελ Γκίμπσον στη σκηνοθεσία και το σενάριο και θα παιχτεί στις αίθουσες σε δύο μέρη το 2027 και το 2028

Περισσότερα από 20 χρόνια στο παρελθόν, το 2004, ο Μελ Γκίμπσον, από τη θέση του παραγωγού, του συν σεναριογράφου και κυρίως του σκηνοθέτη, παρουσίασε την ταινία «Τα Πάθη του Χριστού» (The Passion of the Christ), η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο εμπορικότερες ανεξάρτητες παραγωγές της κινηματογραφικής Ιστορίας.

Το ποσό των 610 εκατομμυρίων δολαρίων που η ταινία συγκέντρωσε παγκοσμίως στα ταμεία των αιθουσών, θεωρείται αστρονομικό και πλέον απλησίαστο.

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Με τον Τζιμ Καβίζελ στον ρόλο του Ιησού από τη Ναζαρέτ και τη Μόνικα Μπελούτσι στον ρόλο της Μαρίας Μαγδαληνής, η ταινία «Τα Πάθη του Χριστού» παρακολουθεί τα δρώμενα των τελευταίων 12 ωρών πριν από τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Οι ανεξέλεγκτες σκηνές βίας στις οποίες ο δημιουργός αφιερώθηκε με πάθος και σπατάλη, ήταν ταυτόχρονα το πιο δυνατό αλλά και το πιο απωθητικό στοιχείο της.

Η ταινία «Τα Πάθη του Χριστού» γυρίστηκε στην Ιταλία, εκεί όπου ο Μελ Γκίμπσον και οι συνεργάτες του επέστρεψαν για τα γυρίσματα μιας «συνέχειας» που θα προβληθεί στις αίθουσες ως δίπτυχο, σε δύο μέρη. Τίτλος της, «Η Ανάσταση του Χριστού» (The Resurrection of the Christ).

Σύμφωνα με τον ως τώρα προγραμματισμό, το «Μέρος Πρώτο» θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαΐου 2027 και το «Μέρος Δεύτερο» στις 25 Μαΐου 2028. Κάθε μέρος θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους ανήμερα της Εορτής της Αναλήψεως, της χριστιανικής εορτής που τιμά την ανάληψη του Ιησού στους ουρανούς.

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Προσφάτως, η ιταλική RAI Cinema και η Leone Film Group απέκτησαν από τη Lionsgate τα αποκλειστικά δικαιώματα διανομής στην Ιταλία.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η εταιρεία διανομής του τηλεοπτικού φορέα, 01 Distribution, θα ακολουθήσει το μοντέλο κυκλοφορίας της Lionsgate, πραγματοποιώντας την πρεμιέρα στην Ιταλία την ίδια ακριβώς ημέρα με την αρχική κυκλοφορία.

Αυτή η φιλόδοξη επιστροφή του προκλητικού ηθοποιού και σκηνοθέτη στο ίδιο θέμα συζητιέται εδώ και χρόνια και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της RAI Cinema, η ταινία «εξερευνά την περίοδο μεταξύ της Σταύρωσης και της Ανάστασης, επιστρατεύοντας μια αφήγηση που περιλαμβάνει τόσο συμβολικές όσο και πνευματικές διαστάσεις, οι οποίες υπογραμμίζονται από ένα ισχυρό και υποβλητικό εικαστικό ύφος».

Καθυστερήσεις

Τα γυρίσματα της συνέχειας πάντως, στην οποία ο Φινλανδός ηθοποιός Γιάακο Οντόνεν κρατά τον ρόλο του Ιησού Χριστού και η Πολωνή Κάτια Σμούτνιακ εκείνον της Μαρίας Μαγδαληνής, είχαν μεγάλες καθυστερήσεις καθώς ο Γκίμπσον και το επιτελείο του «όργωσαν» την Ιταλία για να βρουν χώρους που να ταιριάζουν στην ιστορία.

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Μεγάλο μέρος τους πραγματοποιήθηκε στην Τσινετσιτά, ενώ άλλες τοποθεσίες της Ιταλίας στις οποίες βρέθηκε η παραγωγή είναι η Ματέρα, το Μπάρι, η Τζινόζα, το Κράκο και το Μπρίντιζι. Στο καστ της ταινίας θα βρούμε επίσης τον Ρούπερτ Εβερετ στον ρόλο του Αβραάμ και τον Ιταλό Ρικάρντο Σμαρμάτσο ως Πόντιο Πιλάτο.

Δύσκολο να φανταστεί κανείς τι ακριβώς μπορεί να περιμένει από μια τέτοια ταινία, αν και η σχέση του δημιουργού της με τη βία είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική για την ωριμότητά της, σε όλο του το σκηνοθετικό έργο – από τον «Άνθρωπο δίχως πρόσωπο» (1993) μέχρι το «Braveheart» (1995) και από το «Apocalypto» (2006) ως το «Hacksaw Ridge» (2016).

Ο ίδιος ο Γκίμπσον πάντως, σε παλαιότερη συνέντευξή του στο National Catholic Register, είχε αναφέρει ότι η «Ανάσταση» «δεν θα είναι μια ταινία γραμμικής αφήγησης. Πρέπει να αντιπαραβάλεις το κεντρικό γεγονός που προσπαθώ να αφηγηθώ με όλα τα υπόλοιπα που το περιβάλλουν – στο μέλλον, στο παρελθόν και σε άλλες διαστάσεις, οπότε το πράγμα αποκτά μια χροιά επιστημονικής φαντασίας».

Αργότερα χαρακτήρισε τις ταινίες του δίπτυχου ως «ταξίδι με παραισθησιογόνα» (acid trips) επισημαίνοντας ότι «δεν έχει διαβάσει ποτέ τίποτα παρόμοιο» (τα σενάρια υπογράφει ο ίδιος με τον Ράνταλ Γουάλας).