Περίπου δύο μήνες μετά την αποφυλάκισή του, ο καταδικασθείς στη δίκη της Χρυσής Αυγής για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλίας Κασιδιάρης, και επίδοξος αρχηγός (ή οιονεί αρχηγός) πολιτικού κόμματος, ταξίδεψε στη Μόσχα.

Το ταξίδι του το δημοσιοποίησε ο ίδιος μέσω των σόσιαλ μίντια. Ο ίδιος φλέξαρε και τις επαφές του με συγκεκριμένους Ρώσους, που έχει αναφερθεί διασύνδεσή τους με την Ελλάδα, όχι μόνο με θυλάκους της Ακροδεξιάς.

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Ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε επαφές με βουλευτές της Ενωμένης Ρωσίας. Συνάντησε, επίσης, τον Αλεξάντρ Μποροντάι, βουλευτή της Ενωμένης Ρωσίας, του κυβερνώντος κόμματος του Πούτιν, και πρώην επικεφαλής της αυτοανακηρυχθείσας «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» το 2014.

Αλλά η συνάντηση που πρόβαλε ιδιαίτερα – μοίρασε μάλιστα και φωτογραφικό τεκμήριο – είναι αυτή με τον ολιγάρχη Κονσταντίν Μαλοφέγεφ, ιδρυτή του τηλεοπτικού δικτύου Tsargrad TV. Ο Μαλοφέγεφ έχει εκτεταμένες σχέσεις με την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά, προωθεί τον εθνικισμό και τη ρωσική ορθόδοξη εκδοχή του, έχει υποστεί κυρώσεις από ΗΠΑ, ΕΕ και Καναδά για την υποστήριξη των φιλορώσων αυτονομιστών στην Ουκρανία και, ένα φεγγάρι, είχε χρίσει αρχισυντάκτη του καναλιού του τον Αλεξάντρ Ντούγκιν.

Το 2022, από ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, αποκαλύφθηκε ότι, το 2015-16, είχε προσπαθήσει να κάνει μια επένδυση 10 εκατομμυρίων ευρώ και στην Ελλάδα, με στόχο να δημιουργήσει ένα φιλορωσικό δίκτυο ΜΜΕ – το δίκτυο θα λεγόταν Hellas-Net και θα δημιουργούνταν με τη συγχώνευση επαρχιακών τηλεοπτικών σταθμών.

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Η απόπειρα εκείνη, μάλιστα, που δεν τελεσφόρησε – για να μην ξεχνιόμαστε –, θα είχε επικεφαλής προβεβλημένο δημοσιογράφο που του αρέσουν τα ντοκουμέντα και είχε στηρίξει τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και, προφανώς, είχε τη στήριξη, αν όχι της κυβέρνησης Τσίπρα, τουλάχιστον κάποιων θυλάκων του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.

Η προσέγγιση εκείνη δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν, η Ρωσία πάντα προσπαθούσε να διεισδύσει στην ελληνική πολιτική σκηνή και δεν έχει θέμα αν θα το κάνει με τη Δεξιά ή την Αριστερά.

Οι ερωτήσεις από το ταξίδι του Κασιδιάρη προκύπτουν ευλόγως. Ποιος οργάνωσε και ποιος πλήρωσε το ταξίδι του; Υποθέτω, επίσης, ότι στην Ελλάδα θα διερευνηθεί αν παραβίασε ή όχι τους όρους της αποφυλάκισής του.

Πέρα, όμως, από τα αυτονόητα, επιβάλλονται νομίζω και μερικές γενικότερες σκέψεις: ο Κασιδιάρης συναντήθηκε με διάφορους πολιτικούς παράγοντες της Ρωσίας.

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Η χώρα που έχει χάσει, κατά μια σοκαριστική εκτίμηση, περίπου 800.000 στρατιώτες στο ουκρανικό μέτωπο, σε έναν πόλεμο για τον οποίο κυριαρχεί ο ισχυρισμός ότι έγινε για την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, νταραβερίζεται με έναν καταδικασμένο για τον ηγετικό του ρόλο στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, που εμφανιζόταν ως κόμμα με ριζοσπαστική ακροδεξιά νοοτροπία και διέπραττε ρατσιστικά εγκλήματα.

Ελπίζω, πάντως, να μη σοκαριστούν οι αριστεροί πουτινόφιλοι από το νταραβέρι με τους Ρώσους που διαφημίζει ο Κασιδιάρης. Θα ήταν πάντως χρήσιμο, ιδίως οι βαθιά ιδεολόγοι, να ξαναδούν μερικές πολιτικές επιλογές τους του πρόσφατου παρελθόντος τους.

Θυμάμαι τη στάση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι έφευγαν εκτοξεύοντας βαριές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης, όταν σε συνεδρίαση της Βουλή συνδέθηκε online o μαχητής Μιχαήλ, αγνώστου επωνύμου, για να δηλώσει την ελληνική καταγωγή του και το πάθος του για τη διατήρηση της ελευθερίας της πατρίδας του από τον εισβολέα.

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Αναφέρομαι σε αυτούς που έλεγαν ναζί τον ελληνικής καταγωγής μαχητή και θεωρούσαν ότι η χώρα που λατρεύει τους Κασιδιάρηδες μάχεται για να αποναζιστικοποιήσει την Ουκρανία.

Η Ευρώπη σε καμπή

Η Ευρώπη έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να προχωρά όταν οι περιστάσεις την υποχρεώνουν να υπερβεί τις αδράνειές της. Οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι μια ακόμα τέτοια ευκαιρία.

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η κατανομή των διαθέσιμων πόρων, αλλά η διαμόρφωση των προϋποθέσεων, ώστε η Ευρώπη να παραμείνει υπολογίσιμη οικονομική και πολιτική δύναμη σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε με σαφήνεια την αντίφαση: «Αν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάλαθο των αχρήστων της ευρωπαϊκής Ιστορίας».

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Η ανταγωνιστικότητα, η τεχνολογική πρόοδος, η κοινή άμυνα και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής δεν υπηρετούνται μόνο με διακηρύξεις. Χρειάζονται επενδύσεις, πολιτική βούληση και την αναγνώριση ότι το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον υπερβαίνει το άθροισμα των επιμέρους εθνικών συμφερόντων. \

Το αισιόδοξο είναι ότι αυτή η συζήτηση διεξάγεται πλέον με μεγαλύτερη επίγνωση του τι παίζεται. Ξέρουμε καλά ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση ποτέ δεν υπήρξε προϊόν ομοφωνίας εκ προοιμίου.

Είναι το αποτέλεσμα δύσκολων διαπραγματεύσεων και δημιουργικών συμβιβασμών. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι, αυτή τη φορά, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα πράξουν αλλιώς.