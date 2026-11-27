Ο Φιλοποίμην γεννήθηκε το 1908. Ο πατέρας, Ιωάννης Φίνος, ήταν γιατρός, αλλά σύντομα αφοσιώθηκε στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις. Ο μικρός Φιλοποίμην, όπως στο «Σινεμά ο παράδεισος», μεγάλωσε σε καμπίνα προβολής.

«[…] Η πλατεία γέμιζε από τους ανυποψίαστους θεατές. Ο Ανέστης έβγαινε στο ταρατσάκι μπροστά ή στο πλάι για να καπνίσει το τσιγαράκι του – συνήθειο το ‘χε, πριν μπει στο “κελί του”. Δίπλα του στεκόταν κι ο μικρός Φιλοποίμην με τα χέρια σταυρωμένα, κοιτώντας τον κόσμο να μπαίνει και να κάθεται.

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Οικογένειες ολόκληρες, μανάδες με τα παιδιά τους, πόσα και πόσα παιδιά συνομήλικά του που τα κοιτούσε αφ’ υψηλού.

Τουαλέτες, ταγιεράκια, κοστούμια και καπέλα σε κυματισμούς. Πού να ξέρατε, καημένοι, πόσα μυστικά κρύβει αυτή η τέχνη, με την οποία ήρθατε απλώς να διασκεδάσετε. Με υπερηφάνεια σκεφτόταν για τον εαυτό του πως, ενώ ξεκίνησε ως παρείσακτος, έγινε κάλφας και τέλος μπιστικός.

Κι όταν κάποτε, από μια απροσεξία, η μηχανή γράπωσε το φιλμ και το μάγκωσε, κάτω στην πλατεία δημιουργήθηκε σούσουρο και αναταραχή. Ο Φιλοποίμην, που στο ανάστημα είχε πια έρθει στα ίσια με τον Ανέστη, του είπε “άσ’ το, θα το κάνω εγώ”.

Ανοιξαν βιαστικά το καπάκι της μηχανής με τα γάντια και προσπαθούσαν να ξεγραπώσουν το φιλμ με μια μεταλλική βελόνα που κατέληγε σε γαντζάκι. “Κάπου είχα κάτι εργαλεία, το κέρατο το βερνικωμένο”, μονολόγησε ο Ανέστης κι ο Φίνος ανασήκωσε αμέσως το κεφάλι ερωτηματικά. Το ίδιο κιόλας βράδυ ρωτούσε τον μπαρμπα-Γιάννη: “Πατέρα; Μήπως έχουμε κάπου ένα κατσαβίδι;”

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Ο κινηματογράφος ήταν έτοιμος πια για τον Φιλοποίμενα […]».

Ομιλών κινηματογράφος στην Αθήνα

Το 1930 στο «Αλκαζάρ», στο σινεμά του πατέρα του, έφτιαξε με τα χέρια του μία πατέντα ήχου και ακούστηκε για πρώτη φορά στην Ιστορία, στον ανοιξιάτικο αθηναϊκό ουρανό, ήχος από ομιλούσα ταινία. Και το έκανε σε μια εποχή που η Ελλάδα σχεδόν δεν γνώριζε τι πάει να πει ηχογράφηση.

Το 1935 προχώρησε σε κάτι αδιανόητο. Με συνεργάτες μπήκε στη διαδικασία να γυρίσει για πρώτη φορά μια κινηματογραφική ταινία με σύγχρονη φωνοληψία. Εξασφάλισε ένα σενάριο του Δημήτρη Μπόγρη με τον τίτλο «Νερωμένο κρασί» και ξεκίνησαν την προσπάθεια. Δεν τα κατάφερε. Έμεινε στη μέση.

Το 1939 η «Σκούρας Φιλμ» των αδερφών Σκούρα τον εμπιστεύεται για ένα ακόμη θαύμα. Επιθυμούν να φέρουν το Χόλιγουντ στην Ελλάδα. Ιδρύει στο Καλαμάκι τη δική του εταιρεία και γυρίζει την πρώτη του ταινία «Το τραγούδι του χωρισμού» με σύγχρονη ηχοληψία.

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Το 1943, μέσα στον ζόφο της Κατοχής, ιδρύει τη δική του κινηματογραφική εταιρεία, τη Φίνος Φιλμ, και γυρίζει την πρώτη του ταινία ως παραγωγός, τη «Φωνή της καρδιάς». Η ταινία παίρνει διαστάσεις εθνικού θριάμβου. Ξεπερνά τα 100.000 εισιτήρια μέχρι που την κατεβάζουν με το ζόρι από τις αίθουσες.

Η μοιραία σύλληψη και «ο άνθρωπος ορχήστρα»

Το 1944 συλλαμβάνεται μαζί με τον πατέρα του, ως «δρώντες κομμουνιστές». Ο πατέρας δεν θα επιστρέψει. Εκτελείται δι’ απαγχονισμού με άλλους 53 στο Πικέρμι, τον Ιούλιο.

Ο Φίνος απαρηγόρητος ρίχνεται στις ταινίες του. Στην αρχή, ως «ο άνθρωπος ορχήστρα», τα κάνει όλα μόνος του. Ένα συνεργείο, αυτός και τρεις συνεργάτες. «Η βίλα με τα νούφαρα», «Πρόσωπα λησμονημένα», «Χαμένοι άγγελοι», «Οι Γερμανοί ξανάρχονται».

«[…] Ο Αλέκος τού θύμισε τη γνωριμία τους, το 1946. Ένα καμαράκι μια σταλιά, στην οδό Στουρνάρη, ήταν όλο κι όλο το εργαστήρι του. Του είχε ζητήσει να του γράψει σενάριο, για πρώτη φορά. Μια κωμωδία, του είπε. Έπειτα τον παρότρυνε να το σκηνοθετήσει ο ίδιος. Έφυγε η γη κάτω απ’ τα πόδια του.

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Ο Φίνος τού δίδαξε τα μυστικά του φακού· ο Τζαβέλλας, τα μυστικά του σεναρίου. Τώρα όλοι σπρώχνονται να κάνουν ταινία με τον Σακελλάριο. Σπρώχνονται να παίξουν σε ταινία του Φίνου. Στις αρχές αναζητούσαν αίθουσα να παίξουν τις ταινίες τους και δεν τους έδιναν.

“Άσε Φιλοποίμην, σου έλεγαν. Θα δούμε αργότερα – θυμάσαι”; Κι έμεναν οι ταινίες στα κουτιά. Έψαχνες να βρεις θεατρίνους να παίξουν, και δεν έβρισκες – το θεωρούσαν δευτεράντζα. “Έλα, πες το. Παίζεις σε ελληνική ταινία, δεν είναι ντροπή”. Το ‘λεγαν σαν βρισιά. Παίζανε μόνο στις μεταφορές των θεατρικών τους επιτυχιών. Τώρα που τα κατάφερες, ξαφνικά όλοι θυμήθηκαν.

“Ήμασταν κι εμείς εκεί, τότε”! Κανείς δεν ήταν. Ο Τζαβέλλας, ο Σακελλάριος και ο Νίκος Τσιφόρος το έστησαν το μαγαζί. Το έκαναν, όμως, διότι ο Φίνος, πριν απ’ όλους σήκωνε τα μανίκια. Έκανε όλη τη λάντζα. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που έβαζε τα χέρια στην ζύμη. Κάποτε ένας τεχνικός του είπε “κύριε, Φίνο, αυτό δεν μπορώ να το κάνω” κι ο Φίνος του είπε “Ασ’ το. Θα το κάνω μόνος μου”.

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Αυτό το “Ασ’ το, θα το κάνω μόνος μου” ήταν η αφοπλιστική και ασυγχώρητη δύναμή του. […] Τι θα πει “μόνος σου”; Τόσες δεκαετίες παλεύουμε για να είμαστε όλοι μαζί – εμείς κι εσείς. Ποιος είσαι εσύ ξαφνικά; Ούτε από τζάκι είσαι για να πάρεις χρίσμα ούτε στο βουνό ανέβηκες. Ούτε σαλόνι ούτε παράγκα. Ντουφέκι δεν κράτησες, πανό δεν σήκωσες, πόρτα κομματάρχη δεν χτύπησες για να ρωτήσεις “τι τρέχει με την πάρτη μου”; Κι έχεις και την απαίτηση να το κάνεις “μόνος σου”. Ξεπετάχτηκες από τον χυλό! Κι άρχισες να πουλάς το παραμύθι; Να το πουλάς καλύτερα στον κόσμο από εμάς; Όχι – αυτό δεν θα το ανεχτεί, ούτε το μαόνι ούτε η γιάφκα. […]».

305.000 εισιτήρια και αστραφτερά φλας

Ο Φίνος δεν είχε το πουγκί με τις λίρες να πληρώνει για τις ταινίες. Δεν είχε χρήματα. Δανειζόταν για να τις γυρίσει μία προς μία, προσέχοντας μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ήταν ο άνθρωπος που άνοιγε τον δρόμο για να ακολουθήσουν όλοι οι άλλοι.

Το 1950 δημιουργεί με τον Γιώργο Τζαβέλλα τον ανυπέρβλητο «Μεθύστακα». Η ταινία παιζόταν επί επτά συναπτές εβδομάδες κι έκοψε 305.000 εισιτήρια. Νούμερο αδιανόητο για την εποχή. Η δεκαετία του ’50, ήταν η δεκαετία της ασπρόμαυρης κωμωδίας και της ηθογραφίας στη Φίνος Φιλμ. Κι έπειτα η χρυσή δεκαετία του ’60 – του Δαλιανίδη, των μιούζικαλ, του Φώσκολου, των σταρ.

«[…] Τα φλας άστραφταν το ένα πάνω στο άλλο. Στις 25 Ιουλίου του 1957 δόθηκε η μεγάλη πρες κόνφερανς στο ξενοδοχείο “Ατενέ Παλάς”, στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Ήταν όλοι εκεί, κυρίως οι πρωταγωνιστές του Γιώργου Τζαβέλλα.

Η Υβόν Σανσόν κατέφθασε στο αεροδρόμιο μόλις εχτές το απόγευμα. Ο Φιλοποίμην Φίνος στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη νέα του ταινία “Μια ζωή την έχουμε”, όπου η Σανσόν πρωταγωνιστεί στο πλάι του Δημήτρη Χορν, έστησε αυτή τη μεγαλειώδη δημοσιογραφική εκδήλωση, που στη συνέχεια πήρε χαρακτήρα επίσημης δεξίωσης.

Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Η ντίβα, απαστράπτουσα, δεν έχανε ευκαιρία να ποζάρει και να δίνει χειραψίες. “Να σας συστήσω την κυρία Καρέζη, σενιόρα Σανσόν”, της είπε ο Φιλοποίμην, προτείνοντας την Τζένη. “Μία από τις πρωταγωνίστριές μας”. Η Ιταλίδα άπλωσε εγκάρδια το χέρι της και αρκέστηκε σ’ ένα επιφώνημα. […]

“Πώς θα την κάνει ζάφτι αυτή την αλόγα, ο Τζαβέλλας;” άκουγες να ψιθυρίζουν στις δημοσιογραφικές παρεΐτσες. “Και κυρίως ο Χορν. Μόλις και μετά βίας κατορθώνει και τη φτάνει ως τον ώμο” […]».