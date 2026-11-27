Σε μονοψήφια επίπεδα υποχώρησε για πρώτη φορά το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής στο Φόρουμ Φορολογικών Διοικήσεων του ΟΟΣΑ στη Βραζιλία το κενό ΦΠΑ περιορίστηκε στο 9% το 2024 από 29% το 2017 με τη χώρα μας να πλησιάζει πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Την περίοδο 2022-2024 οι εισπράξεις από ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,75 δισ. ευρώ ή 34,1%, με τη συμβολή των ψηφιακών και διοικητικών παρεμβάσεων της ΑΑΔΕ να εκτιμάται σε περίπου 670 εκατ. ευρώ ετησίως.

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Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις έχουν περιορίσει τα περιθώρια φοροδιαφυγής.

Η πρόοδος της Ελλάδας στη μείωση του κενού ΦΠΑ αναγνωρίζεται πλέον και σε διεθνές επίπεδο με τον Γιώργο Πιτσιλή να αναλαμβάνει μία από τις δύο θέσεις αντιπροέδρων του προεδρείου του Φόρουμ Φορολογικών Διοικήσεων του ΟΟΣΑ.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπογράμμισε πάντως ότι «η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί για να εξελίξει έναν οργανισμό. Χρειάζεται να αλλάξει και ο τρόπος που εργαζόμαστε, να επενδύσουμε στους ανθρώπους μας και να σχεδιάζουμε υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων σε βάθος χρόνου».

Κίνδυνοι από την παρατεταμένη ενεργειακή κρίση

Τους κινδύνους που δημιουργεί η παρατεταμένη ενεργειακή ακρίβεια για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και την πολιτική σταθερότητα της Ευρώπης ανέδειξε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας στο περιθώριο της τελετής έναρξης διαπραγμάτευσης της ΜΕΤΚΑ στο ΧΑ, την Πέμπτη, ασκώντας κριτική στους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

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Ο επικεφαλής της METLEN προειδοποίησε ότι η απόσταση ανάμεσα στις πολιτικές αποφάσεις και στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών διευρύνεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικών πολιτικών ανατροπών το 2027.

Παράλληλα, έθεσε το δίλημμα ανάμεσα στη συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας και στη μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 30%, θέλοντας να δείξει τη διαφορετική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων από τις ευρωπαϊκές ηγεσίες και τους πολίτες.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στην ευρωπαϊκή διαχείριση του ενεργειακού ζητήματος, επισημαίνοντας ότι, παρά τις ορισμένες παρεμβάσεις της Κομισιόν υπέρ των επιχειρήσεων, δεν διαφαίνεται αντίστοιχη αποφασιστικότητα για την ουσιαστική ανακούφιση των νοικοκυριών από το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

«Υπάρχει μία αναντιστοιχία μεταξύ αυτού που θέλει ο κόσμος και αυτού που αποφασίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι η δυσαρέσκεια αυτή ενδέχεται να μεταφραστεί σε σημαντικές πολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη το 2027.

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Τραπεζικό «φεστιβάλ»

Το «The Monday Festival» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στον πολυχώρο «Πειραιώς 260» στον Ταύρο.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια «ημέρα καριέρας» για νέους που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τραπεζικό τομέα. Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και με τη συμμετοχή των Πειραιώς, Εθνικής Τράπεζας, Alpha Bank, Eurobank, CrediaBank, Optima bank, Citi και Τράπεζας Ηπείρου. Η είσοδος στο The Monday Festival είναι δωρεάν, όμως απαιτείται προκράτηση θέσης μέσω της ιστοσελίδας themondayfestival.gr

Παράδοση αντιπλημμυρικών

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Δυτικής Αττικής παρέδωσε η Πειραιώς, που είχε αναλάβει τη χρηματοδότηση των έργων, ύψους 2 εκατ. ευρώ. Τα έργα αποσκοπούν στην άμεση προστασία και αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2026. Η Πειραιώς έχει χρηματοδοτήσει αντίστοιχα έργα στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και την περιοχή του Φενεού και της Στυμφαλίας, με τη συνολική δαπάνη να φθάνει να είναι ύψους 9 εκατ. ευρώ.

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«Τσουνάμι» απολύσεων

Την κατάργηση περίπου 10.000 θέσεων εργασίας «ζυγίζει» η γερμανική εταιρεία λογισμικού SAP, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της εταιρείας με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι «απειλούμενες» θέσεις αντιστοιχούν στο 9% του συνόλου, καθώς η SAP είναι η τεχνολογική εταιρεία με τη μεγαλύτερη υπολογιζόμενη αξία στην Ευρώπη. Εως το βράδυ της Πέμπτης, η εταιρεία δεν είχε αντιδράσει στο δημοσίευμα του Bloomberg.

Δεσμεύσεις από Temu

Η κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu δεσμεύτηκε να ευθυγραμμίσει αρκετές από τις εμπορικές της πρακτικές με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, ανακοίνωσε χτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Οι δεσμεύσεις της Temu αφορούν ευρύ φάσμα εμπορικών πρακτικών που παραπλανούν τους καταναλωτές ή επηρεάζουν αθέμιτα τις αγοραστικές τους αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ψεύτικων εκπτώσεων, των ψευδών κριτικών, των πιεστικών πρακτικών πώλησης, της εξαναγκαστικής χρήσης στοιχείων παιχνιδιών (gamification), καθώς και της έλλειψης ή της παροχής παραπλανητικών πληροφοριών», ανέφερε η Κομισιόν σε δήλωσή της. Η Temu, η οποία ανήκει στην PDD Holdings, δήλωσε ότι θα παρέχει σαφέστερες και πιο προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών, τις τιμές, τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς και τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς, ενώ θα διευκολύνει και τις επιστροφές χρημάτων. Επιπλέον, η Temu δεσμεύτηκε να καταργήσει λειτουργίες που επιβάλλουν στοιχεία παιχνιδιοποίησης – όπως το «γύρισμα του τροχού» για την πρόσβαση στην πλατφόρμα – καθώς και μηνύματα που ασκούν πίεση για την πραγματοποίηση αγορών, σημείωσε η ΕΕ.