Στον κλάδο του επαγγελματικού leasing μπαίνει η CrediaBank με τη θυγατρική της CrediaLeasing, με την τράπεζα να επιθυμεί να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις στον βασικό κοινό-στόχο της, δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η CrediaLeasing, που υπάγεται κατά 100% στον όμιλο CrediaBank, έχει στόχο να δώσει χρηματοδοτικές λύσεις σε επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν σε σύγχρονο παραγωγικό εξοπλισμό, επαγγελματικά ακίνητα και οχήματα πάσης φύσεως χωρίς να δεσμεύουν σημαντικό μέρος της διαθέσιμης ρευστότητάς τους.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Εξάλλου, παρέχει τη δυνατότητα sale & leaseback για επαγγελματικά ακίνητα, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν ρευστότητα, πουλώντας υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία αλλά διατηρώντας τη χρήση τους.

Πιο συγκεκριμένα, η CrediaLeasing παρέχει λύσεις απόκτησης ενσώματων πάγιων στοιχείων, όπως μηχανολογικού και παραγωγικού εξοπλισμού, επαγγελματικών οχημάτων, ιατρικών και διαγνωστικών μηχανημάτων, ξενοδοχειακού και επαγγελματικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ακινήτων επαγγελματικής χρήσης.

Στις διαθέσιμες λύσεις περιλαμβάνονται το leasing επί κινητού εξοπλισμού (π.χ. επαγγελματικό όχημα), η άμεση χρηματοδοτική μίσθωση (direct leasing) καθώς και χρηματοδοτική μίσθωση μέσω συνεργασιών με προμηθευτές παγίων (vendor leasing). Αλλωστε, οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις μπορούν να συνδυάζονται με επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η χρηματοδότηση από την CrediaLeasing μπορεί να καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας του παγίου, ενώ η διάρκεια και η κατανομή των μισθωμάτων μπορούν να προσαρμόζονται στις οικονομικές δυνατότητες, στις ταμειακές ροές και στην εποχικότητα κάθε δραστηριότητας.

Στόχος είναι να δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια άμεσα, διατηρώντας διαθέσιμα κεφάλαια για λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

O πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της CrediaLeasing και επικεφαλής επιχειρηματικής τραπεζικής της CrediaBank Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, δήλωσε για την έναρξη λειτουργίας της CrediaLeasing: «Η έναρξη της νέας θυγατρικής ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρηματική τραπεζική της CrediaBank και τη δυνατότητά μας να καλύπτουμε συνολικά τις ανάγκες των πελατών μας.

Η γνώση των επιχειρήσεων και των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται μας επιτρέπει να συνδυάζουμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους. Με την CrediaLeasing ισχυροποιούμε το leasing στις λύσεις τραπεζικής χρηματοδότησης και, μαζί με το factoring που ήδη παρέχουμε, διαμορφώνουμε ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης των παραγωγικών επενδύσεων και της ελληνικής επιχειρηματικότητας».