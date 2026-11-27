Είναι ο άνθρωπος, ο ανθρωπισμός και η ανθρωπινότητα το ριζικό ερώτημα της εποχής μας; Από τότε που ο Αντρέ Μπρετόν, με υπερρεαλιστική αυθάδεια και απέναντι στους παραλογισμούς του 20ού αιώνα, διατύπωνε τη φράση «ο άνθρωπος είναι η απάντηση όποια και αν είναι η ερώτηση», απηχώντας το αρχαιοελληνικό «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος» που αποδίδεται από τον Πλάτωνα στον Πρωταγόρα, έχει μεταβληθεί ριζικά ο ρυθμός του κόσμου.

Φαίνεται όμως πως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, του σκοτεινού διαφωτισμού και του μετανθρωπισμού η διερώτηση για τον άνθρωπο επανέρχεται.

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Την περασμένη εβδομάδα το έγκυρο Λεξικό του Cambridge ανακήρυξε ως λέξη της χρονιάς το επίθετο Human (ανθρώπινος). Απρόσμενη η επιλογή, ξάφνιασε πολλούς, ευχάριστα ή δυσάρεστα.

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στους «New York Times» και τη σελίδα με τα σταυρόλεξα, την κατεξοχήν στήλη των Word – nerds (Sam Corbin, «How we see ourselves in a Word of the Year», 23.11.2026), η πρόταση του Λεξικού χαρακτηρίζεται αμήχανη και ατυχής. Μια αφηρημένη και με ευρύτατο σημασιολογικό πεδίο έννοια μεταμφιέζεται («σαν ένα λαχανικό σερβιρισμένο ως επιδόρπιο») σε φαινόμενο.

Εξάλλου, συνήθης πρακτική των μεγάλων λεξικών τα τελευταία χρόνια είναι να καταφεύγουν σε νεολογισμούς, λέξεις αργκό ή ακρωνύμια από την ψηφιακή και ποπ κουλτούρα που έχουν περάσει στην καθημερινή χρήση.

Λέξεις όπως slop (ψηφιακή σαβούρα προερχόμενη από ΑΙ), maxxing (εμμονική μεγιστοποίηση κάθε πτυχής της ζωής), parasocial, manifest και άλλες αποτυπώνουν τον γλωσσικό παλμό και το Zeitgeist της εποχής.

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Προς τι, λοιπόν, η ανάδειξη μιας κοινότοπης και πολυφορεμένης λέξης, φορτισμένης με ένα ηθικοπλαστικό βάρος δυσανάλογο προς την ελαφρότητα της εποχής; Το Λεξικό του Cambridge σηκώνει τη σημαία της αντίστασης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση και το σκεπτικό του αρχισυντάκτη του Colin McIntosh, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θολώνει τα όρια ανάμεσα στον άνθρωπο και τη μηχανή, η χρήση της λέξης Human γίνεται όλο και συχνότερη, ιδίως σε λεκτικούς συνδυασμούς και εκφράσεις που υποδηλώνουν την αυθεντική ανθρώπινη δημιουργία (Human – written, Human – generated, Human – made) και την αντιπαράθεση με τα αυτοματοποιημένα προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ορισμός του ανθρώπινου στο Λεξικό μας θυμίζει κάτι που κοντεύουμε να ξεχάσουμε: ανθρώπινο είναι αυτό που διαθέτει τις ιδιότητες, τα ελαττώματα και τα συναισθήματα που έχουν οι άνθρωποι, σε αντίθεση με τους θεούς, τα ζώα ή τις μηχανές.

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Αξίζει να σταθούμε λίγο στα ελαττώματα. Οι ατέλειες ανακτούν την παρεξηγημένη αξία τους. Στο εξής θα είναι παντού το σήμα κατατεθέν της νέας ανθρωπότητας.

Πώς το λέει το ρεφρέν στο δημοφιλές τραγούδι του Rag’n’Bone Man; «Ι’ m only Human after all». Με έμμεσο τρόπο το Λεξικό πλέκει το εγκώμιο στην ανθρώπινη ευαλωτότητα, τις αντιφάσεις, τις αδυναμίες, τα πάθη, τις ψευδαισθήσεις μας. Σε όλα αυτά που καμία μηχανή δεν μπορεί προς το παρόν να υποκαταστήσει ή να βιώσει αυθεντικά.

Ίσως, λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη μας στον καταρρακωμένο ουμανισμό που τόση καχυποψία αντιμετώπισε ιστορικά από θεωρίες, ιδεολογίες και πρακτικές.

Τώρα που η συνέχεια του ανθρώπινου γένους και το περιεχόμενο της ανθρωπινότητας είναι αληθινά διακυβεύματα και όχι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, η έμφαση στα ανθρώπινα είναι μια πράξη αντίστασης.

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Η εγγύτητα του Human με τα Humanities, τις σύγχρονες ανθρωπιστικές επιστήμες, μας επιτρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή η έκκληση υπεράσπισης της ανθρώπινης αξίας θα μπορούσε να μεταφερθεί και στο χειμαζόμενο πεδίο της ανθρωπιστικής παιδείας που πρέπει να συντονιστεί με το αντικείμενό της: την ανθρωπότητα.

Ένας νέος κριτικός ουμανισμός που θα εμβαθύνει στην ανθρωπινότητα της ψηφιακής συνθήκης είναι ο μόνος ορίζοντας για να εξακολουθήσουν οι ενασχολήσεις με τα ανθρώπινα να αποτελούν ασκήσεις ελευθερίας και ενεργού πολιτειότητας.

Στην Αναγέννηση ήταν η μετατόπιση από τη μεταφυσική και τη θεολογία στην ανθρώπινη φύση. Σήμερα η αναμέτρηση είναι με μια νέα θεολογία: τον υπολογιστικό και αποδοτικό ορθολογισμό των αλγορίθμων.

Ο Κώστας Καραβίδας είναι μέλος ΕΔΙΠ στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων