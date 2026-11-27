Η επίσκεψη του Χαλίφα Χαφτάρ στην Αγκυρα αποτελεί την τελευταία πράξη ενός έργου που εκτυλίσσεται εδώ και αρκετό καιρό με την προσέγγιση του ισχυρού ανδρός της ανατολικής Λιβύης με την Τουρκία.

Δεν έχουν σβήσει ακόμη από την μνήμη οι αναφορές του φιλοκυβερνητικού τύπου της Τουρκίας στον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης ως «τρομοκράτη», την επικράτηση του οποίου στον λιβυκό εμφύλιο πόλεμο τον Απρίλιο του 2019 απέτρεψε η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στην Λιβύη.

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Έκτοτε έχουν αλλάξει πολλά στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή. Η Τουρκία έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με την Αίγυπτο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αναπτύξει σχέσεις με αμφότερες τις πλευρές του λιβυκού εμφυλίου, και οι επιδιώξεις τους έχουν συγκλίνει με αυτές της Τουρκίας, ενώ η επιρροή της Αιγύπτου στην ανατολική Λιβύη φθίνει.

Η παρέμβαση της αμερικανικής κυβερνήσεως στον λιβυκό εμφύλιο έλαβε την μορφή διπλωματικής αποστολής του πεθερού του προέδρου Τραμπ, αλλά και συμβούλου του σε ζητήματα της Μέσης Ανατολής Μασάντ Μπούλος, με σκοπό την συμφιλίωση των δύο μερών.

Ο προτεινόμενος συμβιβασμός προέβλεπε την προσθήκη ενός προεδρικού συμβουλίου υπό τον πρωτότοκο υιό του Χαλίφα Χαφτάρ, Σαντάμ, στην κυβέρνηση του Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα.

Η απομάκρυνση του Ακίλε Σάλεχ από την προεδρία του κοινοβουλίου της Λιβύης σήμανε τον ολοκληρωτικό έλεγχο του κοινοβουλίου από την οικογένεια Χαφτάρ και άνοιξε τον δρόμο στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου της 27ης Νοεμβρίου 2019, η οποία απαιτήθηκε από την Τουρκία ως όρος για την υποστήριξη των προεδρικών φιλοδοξιών του υιού Χαφτάρ.

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Οι πρωτοβουλίες της αμερικανικής κυβερνήσεως και η οικογενειακή διπλωματία του προέδρου Τραμπ φαίνεται επομένως ότι διευκόλυναν τις τουρκικές επιδιώξεις στην ανατολική Λιβύη.

Το πόσο έχει προχωρήσει αυτή η σύμπλευση θα φανεί κατά την επικειμένη επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας, για πρώτη φορά μετά από δεκαπέντε έτη, στην Λιβύη στα πλαίσια της συνόδου κορυφής Τουρκίας – Αφρικής.

Η στροφή της Τουρκίας υπέρ της οικογενείας Χαφτάρ έχει δυσαρεστήσει προφανώς τους παλαιούς συμμάχους της στην δυτική Λιβύη. Η συμφωνία τους με την αμερικανοτουρκική πρόταση είναι κάθε άλλο παρά δεδομένη.

Τούτων γενομένων, εύλογος είναι ο προβληματισμός για την ελληνική εξωτερική πολιτική ως προς την Λιβύη. Επί δεκαετίες οι αναβαθμισμένες διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις της Ελλάδος με το καθεστώς Καντάφι δεν αξιοποιήθηκαν για την σύναψη συμφωνίας οριοθετήσεως των θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης.

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Η υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου το 2019 υπήρξε μια πρώτη ένδειξη για μια αποφασιστική στροφή μέρους της λιβυκής πολιτικής ελίτ προς την Τουρκία. Οι προσπάθειες, ωστόσο, για την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων, έστω με τις πολιτικές δυνάμεις της ανατολικής Λιβύης απεδείχθησαν ατελέσφορες.

Πέραν του προβλήματος της οριοθετήσεως των θαλασσίων ζωνών η Λιβύη παραμένει γείτων χώρα και δυνητικώς σημαντικός οικονομικός και διπλωματικός εταίρος.

Επιπλέον, θα αποτελεί στο προσεχές μέλλον εφαλτήριο για την άφιξη προσφύγων και μεταναστών από την περιοχή του Σάχελ και την υποσαχάριο Αφρική προς την Ευρωπαϊκή Ενωση. Επείγει η ουσιαστική συμμετοχή της Ελλάδος στις ευρωπαϊκές και διεθνείς διπλωματικές πρωτοβουλίες για την ειρήνευση της Λιβύης και η καλλιέργεια ουσιαστικών δεσμών με όλες τις λιβυκές παρατάξεις.

Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ και επικεφαλής του Προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ